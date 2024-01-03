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    智能 DevOps：从大自然中汲取的 8 个教训经过@alexbiojs
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    智能 DevOps：从大自然中汲取的 8 个教训

    2024/01/03
    26m
    经过 @alexbiojs 312 讀數
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    ZH
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    太長; 讀書

    利用自然的智慧使我们能够开发出由自然智慧驱动的解决方案。智能 DevOps 是一种强大的弹性和适应性软件开发和交付策略，可以帮助 DevOps 团队和开发项目适应不断变化的环境并不断发展。这是基于自然智慧组织开发商、运营商和客户之间协作的尝试。
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    programming #devops-principles #hackernoon-bn
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    @alexbiojs

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