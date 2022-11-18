加密货币有值得信任的地方吗？浏览流行的骗局

太長; 讀書 - 在 2022 年 1 月至 2022 年 7 月期间，加密诈骗者设法获得了 1.6B 美元。 - 2021 年，诈骗者通过 rug pulls 窃取了 2.8B 美元，占全年诈骗收入的 37%，而 2020 年仅为 1%。 - 本文介绍了避免此类骗局的方法。

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承认吧：你想在某个时候拥有一件有价值的东西。它可以是豪宅、跑车或装满钱的盒子。如今，人们对虚拟资产的渴望已扩展到：加密货币、代币和 NFT。在日常生活中，人们会看到很多宣传加密货币的广告：在弹出窗口、街头横幅、报纸文章，甚至公共交通工具上张贴的海报中。

这凸显了一种不会消失的趋势：加密货币充满了快速赚钱的机会。虽然这是真的，但加密仍然是一个狂野的西部，在那里你很容易成为某人的利润（甚至受害者）。在过去的几年里，加密市场充满了破坏用户信任的骗局。让我们来看看最奇怪的地方，并调查一下 web3 中哪里有值得信任的地方。

加密作为数字东方集市

虚拟资产的总资本（所有加密货币和代币的价值）略低于1 万亿美元。在高峰期（2021 年 11 月），这一数字超过 3 万亿美元。

近 600 家加密货币交易所交易了超过 13,000 种硬币。据您了解，只有180 种国家货币。因此，流通的加密货币数量至少是所有国家货币的 74 倍。想象一下，每个加密货币都是一个单独的商店。这就是为什么现代加密货币市场可以被称为“东方集市”。

但是所有卖点（加密项目）都遵循道德原则吗？答案是否定的：有很大比例的玩家以欺骗用户为主要商业模式。这些玩家被称为骗子。

加密货币有多少骗局？

诈骗是一个广义术语，涵盖旨在通过欺骗发送资产的受害者来窃取实物或数字资产的活动。在 2022 年 1 月至 2022 年 7 月期间，加密货币诈骗者设法获得了 $1.6B 。

为什么骗局在加密货币中很常见？

流行的影响者、名人和运动员推动了虚拟资产的大肆宣传

没有中央机构负责打击加密货币犯罪

加密交易的不可逆性使诈骗成为可能：资金一旦转移，就无法取回

许多用户并不完全了解加密和网络安全的本质



最常见的诈骗类型是：

投资骗局：来钱快手的虚假承诺

浪漫骗局：基于黑客与受害者之间的信任甚至浪漫关系

冒充骗局：骗子冒充名人

网络钓鱼诈骗：包含虚假网站链接的恶意电子邮件和消息

在过去的 2 年里，出现了一种新的广泛使用的诈骗技术，称为 rug pull。让我们了解更多关于它的细节。

Rug pulls 是最新形式的加密骗局

Rug pull 是一种骗局，开发团队会突然放弃一个项目并移除其所有流动性。地毯式拉动在去中心化金融的世界中很普遍。地毯拉动的关键原因是 DeFi 代币可以在去中心化交易所创建和上市，几乎没有或没有KYC 或 AML 标准。

地毯拉动最明显的指标是价格暴涨而没有任何流动性保护，这意味着项目所有者几乎可以立即消除所有流动性。 Rug pull 也可称为退出骗局。

地毯对加密货币的威胁越来越大吗？ 2021 年，诈骗者通过 rug pulls 窃取了 2.8B 美元，占全年诈骗收入的 37%，而 2020 年仅为 1%。

有史以来最大的地毯拉动

维卡币，$4B

OneCoin事件始于2014年，是一个典型的庞氏骗局，用户通过引入新的社区成员而获得奖励。公司的主要业务是在多层次营销结构下销售教材。 OneCoin 既没有活跃交易也没有用于购买。要访问公司的 OneCoin 交易所，用户需要购买比初学者套餐更多的东西。 2017 年，交易所关闭，用户无法提款。

事实上，OneCoin 甚至不存在于区块链上，价值操纵是基于新币的自动生成。来自 175 个国家/地区的用户被典型的地毯拉动所吸引。现在，OneCoin 的创始人 Ruja Ignatova 是FBI 通缉的前 10人之一。

DeFi 地毯式拉动的例子

AnubisDAO, $60M

AnubisDAO 是 2021 年 10 月在狗狗币激增浪潮中推出的狗模因项目。该项目在 Copper 众筹平台上启动，并作为 OlympusDAO 的一个分支进行营销。该项目几乎在启动后立即筹集了 6000 万美元，但很快所有资金都从其流动资金池中耗尽。所有流动资金池大概都由一个开发人员控制，并由创建 Copper 发布的同一个钱包删除。

该项目的可疑开发者声称他打开了恶意链接，暴露了用于启动流动性引导池的项目私钥。然而，开发商钱包中的资金仍然完好无损，完全在他的控制之下。因此，可以高度确定的是，AnubisDAO 事件是典型的地毯式攻击，而不是网络钓鱼攻击。

Meerkat Finance, $31M

该项目经历了导致 DeFi 平台智能合约地址所有权变更的漏洞。此后，所有资金都转移到了这两个地址（BNB 和 BUSD），导致投资者损失 3100 万美元。尽管该团队对交易做出了初步回应，但此后他们一直保持沉默。即项目网站和推特账号下线，创始人联系不上。因此，此案很可能是一个地毯拉。

Snowdog DAO, $30M

Snowdog是 Avalanche 网络上推出的第一个模因币。该项目曾经展示了开创性的 APY，让投资者希望每投资 1 美元就能获得无数个 1 和无数个 0。好得令人难以置信，不是吗？该项目向投资者承诺，在推出后八天内将大量回购其代币。为此，该项目的团队表示将动用国库储备。

然而，在回购当天，该团队宣布将在定制的 SnowDog 自动做市商而不是 Trader Joe 上进行，Trader Joe 是投资者购买其 $SDOG 的去中心化交易所。然而，当大多数投资者最终成功登陆AMM时，两个鲸鱼钱包已经超过了所有人。

更重要的是，这些钱包之前甚至没有批准 Trader Joe 的 $SDOG 合约，如果他们没有内幕消息，他们应该这样做。因此，SnowDog DAO 案显然是个骗局。

这些大骗局事件给了我们什么启示？诈骗者利用用户对加密及其安全性的薄弱认识，通过提供快速和丰厚的回报来引诱他们。用户不检查项目创始人的个性，也不控制加密玩家对其资产的使用和分配。更令人震惊的是，诈骗者甚至没有制定出奇招，只是利用典型的技术来欺骗用户。





不道德的影响者是加密货币的可怕趋势

当用户对市场没有足够的了解时，他们可能会查看各种评级或听取行业领导者和专家（也称为影响者）表达的意见。 Save the Kids 代币是最近影响者加密货币诈骗的例子之一。与 FaZe Clan 有联系的影响者正在积极宣传这项新举措。然而，在推出后，该代币的价值暴跌，大户几乎立即抛售了他们的股票。

名人也可能参与加密骗局。 2017 年，Centra Tech 项目是一个有前途的尖端加密金融工具，它创建了虚假的高管、合作伙伴关系和许可证来欺骗用户以转移他们的资产。 DJ Khaled 和 Floyd Mayweather 因推广该项目获得了 5 万美元和 10 万美元的报酬。

有影响力的人也可能参与拉高出货计划，他们购买廉价的山寨币，然后在他们的社交媒体页面上积极推广它们，其唯一目的是高价销售。

加密货币中的第一个反诈骗武器

尽管骗局在加密领域达到了前所未有的范围，但有一些保护机制可以限制不良行为者的活动空间。

涉及恶意活动的项目很有可能被列入黑名单或在行业领先媒体上受到负面宣传。这些资源投入大笔资金对加密货币的安全状态和用户应遵循的基本规则进行深入研究。例如， CoinGecko 、 CoinDesk 、 Chainalysis和CoinMarketCap是关于加密安全状态的重要资料库。这些资源告知读者当前和预期的加密威胁以及行业参与者的恶意行为。

如果一个项目出现在信誉良好的黑名单上，或者其活动正在接受执法机构的调查，则其资产极有可能被冻结。如果这些资金与犯罪活动有关，智能合约管理员也可以冻结外部应用程序上的代币。大多数第 1 层区块链都具有嵌入式冻结功能。

行业警长的崛起是加密狂野西部的信任基础

2018 年和 2021 年的加密货币“泡沫”——我们称它们为“波浪”——表明用户在决定参与投资活动时倾向于依赖外部反馈。能够进行深入的行业研究、分析市场趋势并发布最新更新和见解的参与者在 web3 中扮演着核心角色之一。不断扩大的诈骗范围和其他安全风险推动了“加密警长”的加入，这些专业团队为用户提供如何安全管理其虚拟资产的建议。

最著名的“加密警长”是Certik 、 Hacken 、 Quantstamp 、 OpenZeppelin 、 SlowMist 、 Trail of Bits 、 Utrust等。如果某些项目看起来像骗局，这些团队通常会告诉广大社区。

例如，Hacken 为加密货币交易所开发了自己的安全评级，称为CER.live ，用户可以在其中查看他们选择的项目是否至少符合基本安全标准。此外，他们还推出了一个Trust Army平台，以众包数据分析师人才并控制 web3。反过来，Certik 为其社区提供使用称为SkyTrace的特殊解决方案来跟踪资金流向。因此，用户可以跟踪可疑活动以降低欺诈风险。

尽管这些“治安官”不逮捕不良行为者，但他们创造了一个环境，让不道德的玩家几乎没有机会引诱用户。同时，对于将用户安全放在第一位的项目，他们也是最好的朋友。

那么，如何最好地建立对加密货币的信任？只需确保安全！正如比特币持有者所说，

不要相信——验证！

后脚本

我仍然喜欢最大的加密货币骗局之一： 上的这个模因混音！



