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    日益增长的数据基础设施复杂性：成本影响和前进之路经过@scribbledata
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    日益增长的数据基础设施复杂性：成本影响和前进之路

    2022/08/04
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    经过 @scribbledata 438 讀數
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    太長; 讀書

    如果不深入了解从传统数据库到当今存在的现代数据堆栈 (MDS) 的旅程，以及沿途的挑战、复杂性和快速变化，就不可能了解当前的数据基础设施格局。 在本文中，我们将了解 MDS 是如何产生的，以及它如何扩展具有挑战性——认知过载、陡峭的学习曲线以及它在数据团队中造成的高度倦怠。我们还研究了这如何导致工具和平台的整合、更简单的平台开发以及更专注于建立信任、与结果挂钩以及简单地消除由于工具弹幕而产生的噪音的新方法每天都被介绍。

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    #modern-data-stack#data-science
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