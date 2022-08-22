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    随机：日常生活和科学中的意义经过@nikolao
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    随机：日常生活和科学中的意义

    2022/08/22
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    经过 @nikolao 2,839 讀數
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    太長; 讀書

    Merriam-Webster 将“随机”定义为随机制作、完成或选择。但是，人类对随机性的感知和随机的真正含义是有区别的。人们非常不善于识别日常生活中的随机性。开发了科学方法以最大程度地减少人类对（非）随机性的错误感知。意思是，方法论将随机的统计定义强制为不可预测的事物，即来自混乱和不确定性。在网络安全中，随机性是不可避免的。相反，随机意味着安全，因此密码学家必须随意生成随机位。
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    #randomness#statistics
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    by Nikola O. @nikolao.Combines ideas from data science, humanities and social sciences. Enjoys thinking, science fiction and design.
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