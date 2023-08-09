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    无代码逻辑部署：一窥 AAG 为非开发人员提供支持的愿景经过@IshanOnTech

    无代码逻辑部署：一窥 AAG 为非开发人员提供支持的愿景

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    太長; 讀書

    Jack Vinijtrongjit 讨论了 AAG 简化 Web3 访问的愿景，重点介绍了 MetaOne 钱包和 Saakuru L2 协议。
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    web3#web3#software-development#aag
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