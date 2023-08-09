无代码逻辑部署：一窥 AAG 为非开发人员提供支持的愿景

在今天的“初创公司背后”系列中，我们深入探讨了一位连续创新者的创业之旅，他无缝地将自己的企业从航空公司转向了奢侈时尚。他正在彻底改变 Web3 世界，并肩负着到 2030 年吸引 10 亿用户的使命。请加入我们，了解 Jack Vinijtrongjit 揭示各个行业的经验如何影响 AAG 的愿景以及 Web3 经济的未来。 不仅仅是一个 SDK：AAG 如何重新定义 Web3 用户体验并缩小钱包差距 Ishan Pandey：嗨，杰克，很高兴您来到这里参加我们的“初创公司背后”系列。作为一名连续创业者，您在为不同行业创建平台方面拥有丰富的经验。您能否分享一些您过去的经验如何帮助塑造 AAG 的愿景和执行的见解？ Ishan，谢谢你邀请我参加节目。我是这个系列的忠实粉丝。您指出我曾在许多不同的部门和垂直领域工作过，这是非常正确的。我认为这对我作为一名企业家有所帮助，但说实话，我不认为跨不同行业工作——就我而言，从航空公司到奢侈品时尚的所有行业——一定是创始人独有的事情。 Jack Vinijtrongjit： 然而，让这些经验相互借鉴的关键是找到你在一个领域学到的经验教训并将其应用到另一个领域，而不是成为不相关的领域。正如史蒂夫·乔布斯所说，你必须弄清楚如何将这些点连接起来。我在之前的工作中学到的一切都引导我了解我们正在与 AAG 所做的事情：不仅是创建公司的实用性，而且还包括找出一个强大的愿景来构建并提供实现它的工具的重要性有可能创建它。例如，我认为拥有坚实的基础非常重要，因为它使我们能够快速测试想法。我们构建的所有东西都是模块化的，因此虽然这个想法可能行不通，但我们最终仍然得到了另一个可以用于新想法的组件。您只需要一个指导性的北极星愿景来决定您想要做什么以及如何将其结合在一起。这就是我们在 AAG 执行创意的方式。 Ishan Pandey：作为一名具有企业软件架构和开发背景的个人，您打算如何利用这些专业知识来简化 Web3 经济的访问并实现到 2030 年吸引 10 亿用户的目标？ 要达到这样的数字，最快的方法是走企业路线，与已经拥有大量用户群的公司合作。想象一下与一家已经拥有 7000 万用户的电信公司合作。在这种情况下，您有机会一次性吸引大量用户。然而，虽然这对我们来说很好，但他们也可能将其视为一种风险。在某些情况下，服务于企业市场的大公司对采用尖端技术持谨慎态度，这是完全可以理解的。 Jack Vinijtrongjit： 他们必须让用户做正确的事情——而这个用户群很可能包含很多不是为新技术而对新技术感到兴奋的早期采用者的人。因此，他们希望与能够降低他们机会风险的公司合作——使其成为一个非常便宜的实验，在很短的时间内进入市场，而不会对他们现有的业务造成干扰。一旦你能够达到这一点并用一系列他们可以轻松理解并看到验证的用例武装自己，这对他们来说就变得轻而易举。 Ishan Pandey：您在 TIBCO Software 工作期间参与了跨多个领域的大型集成项目，这段经历对您当前开发和部署 AAG 平台的策略有何影响？ 向企业销售就是提出问题的解决方案。您可以拥有最好的产品，但它本身可能还不够好。我们还需要与已经与许多客户合作的服务集成商保持一致，并为他们配备可用于将其引入 Web3 的工具。想象一下，有 10,000 名开发人员积极使用您的软件，因为这让他们的生活更轻松，让他们的客户满意。这是我在 TIBCO 工作期间学到的东西，也是我们打算扩大规模的方式。 Jack Vinijtrongjit： Ishan Pandey：您能否详细说明 AAG 旨在实现您刚才描述的目标的具体方式？ 当然。我们最近的一个例子是 MetaOne 钱包。我们的用户喜欢使用我们的钱包，因为它更容易使用，而且他们感觉更舒服，因为我们消除了管理助记词和私钥的复杂性。这些是我们在同一领域的其他解决方案中看到的主要痛点。然而，我们也理解企业希望控制用户体验并消除对外部钱包的需要。那么我们做了什么？ 杰克·维尼特隆吉特： 我们使用了用于创建 MetaOne 钱包的现有组件并创建了 MetaOne Embeddable SDK。现在，企业和服务集成商可以使用 SDK 作为工具来支持其业务的 Web3 方面。 Ishan Pandey：你们的 SDK 与 Magic 或 Venly 等产品有何不同？ 还记得我告诉过您，对于一家想要冒险进入 Web3 的企业来说，它必须便宜且简单，并且干扰最小？这正是我们所做的。您基本上可以获得 MetaOne 钱包提供的所有内容，包括所有 UI。如果你以前没有开发过钱包，你不会知道需要60+屏幕才能提供全面的流程。开发人员需要花费大量时间来专注于他们的核心功能。 Jack Vinijtrongjit： 伊尚·潘迪：那太好了。看起来这将有助于节省很多时间。开发者选择 MetaOne SDK 还有其他原因吗？ 这取决于他们做什么。我认为很常见的一件事就是我们所说的共享模式。我们开工吧。拿出你的手机，告诉我你安装了多少个应用程序。 Jack Vinijtrongjit： Ishan Pandey：我想说至少 70 个。 想象一下，如果它们都是 Web3 dApp。如果他们都使用 Magic 或 Venly，您最终将拥有 70 个钱包，因为即使您使用相同的凭据进行注册，它们也绑定到 dApp。大多数人甚至无法管理一个银行账户。想象一下必须管理 70 个。想象一下 70 个钱包里的汽油费：这是一场噩梦。因此，虽然很多 SDK 允许 dApp 解决用户体验问题，但它实际上最终造成了一个主要的用户体验问题。通过我们支持的共享模式，用户可以控制自己的钱包，并可以选择在任何 dApp 中使用同一个钱包，就像使用 MetaOne 或 MetaMask 等独立钱包一样。 Jack Vinijtrongjit： 由于活动是在链上的，这也使企业能够深入了解用户的行为。如果新用户总是从新钱包开始，那么在收集到足够的信息之前，他们将不知道如何个性化旅程。 Ishan Pandey：这对我来说听起来是个大问题。令我惊讶的是，流行的 SDK 并没有解决这个问题。话虽如此，每个 dApp 都有一个钱包也更安全，对吗？如果有人犯了错误怎么办？他们不会失去一切吗？ 这实际上是一个非常有趣的观点。对于我们来说，我们更喜欢采取预防措施。我们有许多安全措施来警告用户是否将做错事。实际上，您可以尝试访问 Chain Abuse 这样的网站，并尝试将 ETH 发送到这些黑名单地址之一。您会发现我们会发出非常强烈的警告，您不应该这样做。无论如何，如果他们愿意，他们还可以选择在同一帐户内创建一个新钱包。它更多的是为用户提供控制。 Jack Vinijtrongjit： ：该作者是一位独立贡献者，通过我们的 。无论是通过直接报酬、媒体合作还是网络，作者都对本文中提到的公司拥有既得利益。 HackerNoon 已审查该报告的质量，但本文中的声明属于作者。 #迪奥 既得利益披露 作者品牌计划 Ishan Pandey：泰坦计划似乎是 AAG 的一项重大成就。您能否更详细地解释一下这个评分基础设施如何有助于平台的可扩展性和安全性？ 是的，泰坦计划是我们的基础。它使我们能够快速开发和部署新软件。如果没有这种框架，初级开发人员就很难加入并做出贡献。我们实际上正在开发一些令人兴奋的功能，这些功能将允许非开发人员也可以部署业务逻辑并测试结果，而无需知道如何编码。在不久的将来，这对我们来说非常重要。一旦它可用，您肯定会听到更多关于它的信息。 Jack Vinijtrongjit： Ishan Pandey：感谢您的分享，我期待听到更多相关信息。看起来你们总是在做很多事情。我只想问最后一个问题。是什么让您决定开发自己的第 2 层协议？它叫做 SAA-KU-RU，对吗？我的发音正确吗？ 是的，你说得对。 Saakuru 是一个日语单词，意思是“圆圈”或“活动俱乐部”。我知道双 A 确实会让一些人感到困惑。我们决定拥有自己的 L2 的原因是我们希望对链未来的行为方式有一定的控制。除此之外，我们还与足够多的项目合作，这些项目将天然气费视为主要障碍。通过在 Oasys 之上构建，我们能够消除 Gas 费用。正如您在 TomoOne 中看到的那样，我们能够在 MetaOne 用户创建帐户后立即为他们提供数字宠物。除了作为一款游戏之外，它还有两个目的：一是向用户介绍如何签署交易，二是让他们使用刚刚输入的密码进行授权，以免忘记。当我的团队提出这个想法时，我实际上认为这是一个天才的想法。 Jack Vinijtrongjit： 我们目前计划在 2023 年底之前在 Saakuru 上启动大约 7 个项目。人们肯定看到了无 Gas 费的好处，但同时，他们也知道 Oasys 得到了相当多的游戏巨头的支持，因此他们也希望从庞大的游戏生态系统中受益。 伊尚·潘迪：太棒了！我今天就到这里结束吧。很高兴能与您见面并了解 AAG 发生的所有令人兴奋的事情。 同样。再次感谢您邀请我参加节目。太棒了！ 杰克·维尼特隆吉特： 不要忘记喜欢并分享这个故事！