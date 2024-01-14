美国国税局宣布，2024 年将重点关注与数字资产、FBAR、高收入和高财富纳税人相关的合规举措。毕竟，BTC 的价值在 2023 年飙升了 160%。由于 SEC 可能批准 BTC ETF 以及金砖国家 [UE] 跨国稳定币的使用，2024 年数字资产牛市即将到来。 提出基于区块链的去中心化加密货币的比特币白皮书的作者中本聪的身份仍然没有被揭开。根据高等法院法官约翰·梅勒 (John Mellor) 的说法，这个“身份问题”，即克雷格·怀特博士是否是化名“中本聪”，即 2009 年创造比特币的人”，仍在英国提起诉讼，并得到了支持的 由 Block 首席执行官 Jack Dorsey 创立。 “比特币法律辩护基金是一个非营利实体，旨在最大程度地减少阻碍软件开发人员积极开发比特币和相关项目（例如闪电网络、比特币隐私协议等）的法律难题，”杰克解释道。 比特币法律辩护基金 不幸的是，根据亚瑟·范·佩尔特 (Arthur van Pelt) 撰写的一篇文章《The Faketoshi》，自称比特币发明者的克雷格·怀特 (Craig Wright) 博士只是众多自称中本聪的人之一。 [1] 2024 年 1 月 5 日，也就是 BTC 15 岁生日两天后，币安钱包向中本聪的创世钱包发送了价值约 120 万美元的 BTC，这让中本聪的身份之谜更加神秘。 Craig Wrigth 于 2024 年 1 月 5 日向法院发出命令，要求其支付超过 100 万美元。 .这次神秘的 BTC 转移到中本聪钱包的时间与梅勒法官的 [2] Mellor 法官表示，“到 2024 年 1 月 18 日下午 4 点，Wright 博士和 COPA 将交换并为开发商被告提供有关 (a) 法医鉴定的专家报告，并为开发商被告提供关于 (a)关于附加文件的文件分析，-- [95 个文件可追溯到 2007 年] – 存储在 Samsung Drive 和 BDO Drive 上； (b) LaTeX 软件。” [3] 一旦中本聪的身份已知，如果此人是一名美国人，其 BTC 财富估计为 41B 美元 [4]，美国纳税人预计将在 2024 年 1 月 20 日之前向 IRS 提交 8300 表格，以获取收到的 120 万美元的 BTC自 2024 年 1 月 1 日起生效，任何超过 10,000 美元的加密交易都必须以电子方式报告（如果需要以电子方式提交某些其他信息申报表）[5]。不遵守 8300 表格的纳税人将受到民事和刑事处罚。 坏演员滚开 尽管英国法院系统仍在争论比特币白皮书的“真正”作者，但数字资产行业在 2023 年却在美国经历了对不良行为者的清洗。全球最大的数字资产交易所币安及其首席执行官认罪接受联邦指控，并同意支付超过 4B 美元来解决司法部对与《银行保密法》、未能注册为汇款企业以及《国际紧急经济权力法》(IEEPA) 相关的违规行为的调查。 Binance [6]、Coinbase [7]、Terraform Labs [8] 和其他公司也因运营未注册的证券交易所而面临 SEC 的诉讼，这些诉讼仍在进行中 [9]。 “2023 年，美国经历了重大的监管转变，特别是为了应对 FTX 崩溃以及随后发生的五家加密货币友好银行倒闭。拜登政府的‘执法监管’战略塑造了联邦格局，由加里·詹斯勒 (Gary Gensler) 和美国证券交易委员会 (SEC) 牵头。 . 在这之中，像科罗拉多州这样的州脱颖而出，成为加密行业的灯塔， 。这一成功主要归功于科罗拉多州的“数字代币法案”等前瞻性措施以及丹佛联邦理工学院等关键举措，所有这些都是在州长贾里德·波利斯 (Jared Polis) 的愿景下培育的”，Coincub 首席执行官 Sergiu Hamza 解释道。 MSB 和全球 。 占美国所有加密货币业务的 33% 我们 VASP 美国投资者、基金经理，甚至 CBOE Digital 总裁约翰·帕尔默 (John Palmer) 都相信，现货比特币 ETF 获批后将掀起新一轮机构和养老基金投资浪潮 。已有十多个现货 BTC 交易所交易基金 (ETF) 申请人，包括但不限于 , , ， 和 向美国证券交易委员会 (SEC) 提交了将其基金注册为证券的申请，批准截止日期为 2024 年 1 月 10 日。其中有 11 只基金获得批准。 [10] 瓦内克 瓦尔基里 灰度投资 富达 黑石 按位 第一个现货 BTC ETF 申请由 Cameron 和 Tyler Winklevoss 于十年前于 2013 年 7 月 1 日向 SEC 提交。 “随着我们进入 2024 年，比特币 ETF 的推出标志着一个重要的里程碑，特别是对于华尔街而言。这一发展增强了比特币的吸引力和可信度，预示着政治和金融部门扩大投资和参与的市场已经成熟，有可能推动比特币增长的新篇章。”Sergiu 表示。 在经历了 2022 年的熊市之后，BTC 的价值在 2023 年飙升了 160%。 Tether 和 WAX Blockchain 联合创始人 William Quigley 补充道，“与之前的加密货币牛市年份不同，专注于加密货币的投资基金拥有大量可投资现金储备。这是推动加密货币牛市的积极因素。 2024 年将会有更多的投资基金在运营，拥有更多的加密货币投资经验。对于加密货币爱好者来说，ETF 是一个鱼龙混杂的市场。虽然它们为机构投资者提供了一种获取比特币的新方式，但它们也为这些投资者提供了一种做空比特币的简单方法。这可能会抵消 2024 年对比特币的持续购买支持。” [11] 金砖国家规模扩大一倍 2018年，俄罗斯率先与欧亚经济联盟（EAEU）和金砖国家提出了由大宗商品支持的跨国稳定币[12]。 2024 年初，又有五个国家（沙特阿拉伯、阿联酋）、伊朗、埃及和埃塞俄比亚加入了金砖国家，这些国家提出了联合硬币倡议 ABRA。年初 BR BR2xIC2xSU2xE = BRICSUE 俄罗斯接过了金砖国家主席国的接力棒 [13]。 金砖国家成员国计划为其组织推出一种共同货币，该货币可能是由一篮子资产或黄金支持的跨国数字货币。 BricsTether 已于 2023 年 8 月 23 日在南非金砖国家数字峰会上推出了一款由一篮子资产支持的稳定币，比传统加密货币提供了更高的稳定性和可预测性[14]。 然而，最近中国最高法律监管机构对 Tether 的使用进行了打击，宣布使用 Tether-USDT 稳定币将本币兑换成外币或为此类交易提供兑换服务技术支持是非法的 [15]。 此外，美国纽约南区地方法院法官 Jed Rakoff 为 SEC 作出简易判决，并发布命令称稳定币 TerraUST、LUNA、wLUNA 和 MIR 属于证券 [16]。 因此，BricsThether 或 BRICSUE 发行的跨国稳定币可以作为证券接受 SEC 的监管。 BricsTether 或 BRICSUE 稳定币的美国持有者将受到 FBAR [17] 和 8938 FATCA 报告要求的约束 [18]。 数字资产的投资机会比比皆是，投资者应该意识到国税局 2024 年，它将重点关注与数字资产、FBAR 以及高收入和高财富纳税人相关的合规举措。不遵守 FinCen 表 114 和表 8938 的纳税人将受到严厉的民事和刑事处罚，其数额可能超过未报告的外国资产本身。对于机构而言，不合规可能会导致被排除在美国市场准入之外。 宣布 [1] https://hackernoon.com/craig-wright-is-not-satoshi-nakamoto https://www.theblock.co/post/270748/someone-sent-1-2-million-of-bitcoin-to-the-genesis-wallet-mined-by-satoshi-nakamoto [2] https://decrypt.co/210675/satoshi-not-satoshi-craig-wright-uk-case-inches-further-forward [3] https://coincodex.com/article/28459/satoshi-nakamoto-wallet-address/ [4] https://www.irs.gov/newsroom/e-file-form-8300-reporting-of-large-cash-transactions#:~:text=A%20person%20must%20file%20Form,person% 20应该%20文件%20表格%208300。 [5] https://www.sec.gov/news/press-release/2023-101 [6] https://www.sec.gov/news/press-release/2023-102 [7] https://www.sec.gov/news/press-release/2023-32 [8] https://cryptobriefing.com/sec-leverages-terraform-labs-ruling-in-binance-proceedings/ [9] https://www.theblock.co/post/265684/institutional-investors-poished-for-increased-crypto-activity-in-2024-analysts-say [10] https://www.theblock.co/post/266872/tether-freezes-all-ofac-sanctioned-wallets-in-proactive-security-measure [11] ； https://cointelegraph.com/news/ Russia-leads-multinational-stablecoin-initiative [12] https://cointelegraph.com/news/pax-crypto-Russia-proposes-first-multinational-cryptocurrency-expert-blog http://en.kremlin.ru/events/president/news/73202 [13] [14] https://www.bricstether.com https://examiner.com/china-declares-currency-exchange-via-tether-illegal/ [15] https://www.theblock.co/post/269579/new-york-judge-grants-sec-summary-judgement-over-claim-that-terraform-sold-unregistered-securities [16] https://www.irs.gov/businesses/small-businesses-self-owned/report-of-foreign-bank-and-financial-accounts-fbar [17] https://www.irs.gov/businesses/corporations/foreign-account-tax-compliance-act-fatca#:~:text=The%20Foreign%20Account%20Tax%20Compliance,to%20withholding%20on% 20可预扣%20付款。 [18]