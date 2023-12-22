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    教育字节：什么是模因币以及如何创建模因币？经过@obyte
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    教育字节：什么是模因币以及如何创建模因币？

    2023/12/22
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    经过 @obyte 358 讀數
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    ZH
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    太長; 讀書

    狗狗币（DOGE）是最受欢迎的模因币。它是由开发者 Jackson Palmer 和 Billy Markus 于 2013 年作为一个笑话创建的。狗狗币的价格约为 0.1 美元，市值超过 148 亿美元。其他具有真实价格、市值和忠诚社区的模因币已经出现。
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    web3 #memecoins #memetokens #dogecoin
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