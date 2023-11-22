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    教育字节：探索离线加密货币交易经过@obyte

    教育字节：探索离线加密货币交易

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    太長; 讀書

    目前，加密货币的使用主要取决于两个因素：电力和互联网。至少在没有通过之前充电过的手机连接的情况下，您无法发送或接收硬币。不过，有一些实用的方法可以进行离线交易，其中一些方法比其他方法更容易。通过无线电、近场通信 (NFC)、网状网络、短信和卫星发送加密货币已经过测试，或多或少取得了成功。
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    web3 #offline-transactions #textcoins
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