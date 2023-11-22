教育字节：探索离线加密货币交易

目前，加密货币的使用主要取决于两个因素：电力和互联网。一般来说，至少在没有通过预先充电的手机连接的情况下，您无法发送或接收硬币。那么，我们是否可以得出结论，加密货币的线下交易是不可能的呢？并不真地。有一些实用的方法，其中一些比其他更容易。 多年来，已经共享了多个项目和提案来实现这一目标。通过无线电、近场通信 (NFC)、网状网络（用用户节点构建的本地网络）、SMS 和卫星发送密码已经过测试，或多或少取得了成功。让我们检查其中一些方法。 使用专用设备的离线加密货币 这是进行离线加密交易的更昂贵的方式，因为它需要额外的设备。 该领域的杰出参与者包括 GoTenna 和 Blockstream 公司，它们提供自己的设备来进行此类交易。 NFC 设备、网状网络和卫星通信都可以包含在此类别中。 Blockstream 运营着全球 ，在全球范围内传播区块链，即使是在缺乏可靠互联网的地区。它有四颗卫星覆盖六个区域，有助于不间断地访问比特币数据。尽管一些偏远地区未被覆盖，但世界上大多数地区，包括美洲、欧洲、非洲、亚洲和大洋洲，都可以通过花费 500 美元的小型天线和 USB 接收器设置离线访问账本信息。 比特币卫星网络 就 GoTenna 而言（与 Blockstream 合作）推出了支持离线加密交易的网状网络。 GoTenna 的节点独立连接，允许用户在没有互联网的情况下通过移动设备共享消息并进行比特币交易。 每个设备/节点的售价为 200 美元，但它们 售罄 暂时。 TxTenna 应用程序是与 Blockstream 和 Samourai Wallet 一起开发的，可与网状网络配合使用。它通过在 GoTenna 用户之间进行离线比特币交易来增强隐私和安全性，并绕过潜在的当地审查制度。 此外， 等公司还为企业提供专用设备。他们的 Cold Vault 拥有自己的即插即用平台，通过专利的单向解决方案保证无需互联网即可进行加密交易的高安全性。不过，价格尚未公布。 GK8 通过短信离线加密货币 提供多种钱包 ，但现在它们大多已经停产了。前提主要是发送一个链接来领取一些硬币。另一种仍在运营的这种风格的服务是 ，由南非编码员 Kgothatso Ngako 开发，适用于七个非洲国家。 过去这项服务 马昌库拉/8333.mobi 。用户拨打号码，使用 5 位 PIN 码注册，然后访问菜单以了解比特币、发送和接收。与 Bitrefill 集成并支持闪电网络交易，它将电话号码转换为闪电地址。 它针对非洲功能手机用户，解决了该地区联网智能手机普及率有限的问题 他们还与 Azteco 合作，这是一项比特币代金券服务。缺乏互联网连接设备的个人可以通过 Azteco 领取比特币，而无需访问其网站。用户只需拨打 USSD 代码并输入位于优惠券底部的 Azteco 优惠券的“参考代码”即可。 Obyte +其他币种的离线交易 上述项目的一个共同特点是，主要以比特币交易为主，不包括其他代币。这与 Obyte 钱包及其不同 。 文本币功能 您可以离线发送之前发送到您钱包的任何代币，甚至是您刚刚创建的代币。 它既简单又便宜，不需要任何额外的设备。文本币就像一个纸钱包，由 12 个秘密单词构建，可以包含任意金额、任何 Obyte 兼容的公共代币。通过钱包应用程序创建一个的路径非常短：“发送”选项卡 - [选择代币和金额] - 通过消息共享。 您可以通过文本、数字或物理方式与任何人分享。如果您愿意，请用摩尔斯电码分享！然而，要接收它并验证其合法性，即使在某些时候，拥有互联网连接也很重要。 该应用程序将根据该数量生成 12 个秘密单词，仅此而已。 此外，如果收件人拒绝或丢失您的礼物，您仍然可以在钱包中找回它。只需转到“历史记录”选项卡，在该代币中找到您的交易，然后单击“索赔”。至于可用的代币，您可以在 。这是一个用户友好的平台，可将加密货币导入和导出 Obyte 生态系统。例如，您可以使用多种稳定币（ 、 …）、ETH、WBTC、BNB、 等。 反桩桥 USDC USDT MATIC 接收者最初不需要拥有 Obyte 钱包，但他们最终需要一个来领取资金。在自己的钱包中领取资金后，接收者可以使用 Counterstake Bridge 和/或加密货币交易所将其兑换为法定货币和其他硬币 （去中心化）、Kaiserex、CoinSpot 和 Bittrex Global（中心化）。您现在就可以开始使用文本币了！ 奥斯瓦普io jcomp 提供的特色矢量图像 / 手绘