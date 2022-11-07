废除命令和控制：如何改变你的工作文化

太長; 讀書

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Stephen M.R. Covey 是畅销书作家和《信任与激励：真正伟大的领导者如何释放他人的伟大》一书的作者。 他的父亲斯蒂芬·科维 (Stephen R. Covey) 撰写了《高效能人士的 7 个习惯》。 斯蒂芬把开明的指挥和控制称为一种新的领导模式，让员工感到有能力把工作做到最好。 他说，这不仅仅是为了营造一种可靠的氛围，而是创造一种新的信任文化。 这就是企业前进的方式，必须运营。