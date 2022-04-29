不加歧视地付房租就够难了；美国政府问题指南

消费者金融保护局上周发布了新指南，针对导致租户背景调查普遍错误的最成问题的做法之一，这是去年 The Markup 和纽约时报联合调查的主题。 该机构表示，将潜在租户与公共记录相匹配的公司应确保租户的姓名不是用于确定身份的唯一因素。 CFPB 建议，其他信息，例如出生日期、社会安全号码或地址，应用于证实记录。 租户筛选行业为房东提供对潜在租户的背景调查——这通常是潜在租户是否有房的主要因素。该机构引用了我们的调查结果，这些调查结果表明这些报告通常包含不准确之处，从而使受影响的人无法获得住房或工作。

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消费者金融保护局上周发布了新指南，针对导致租户背景调查出现广泛错误的最成问题的做法之一，这是去年 The Markup 和纽约时报联合调查的主题。





该机构表示，将潜在租户与公共记录相匹配的公司应确保租户的姓名不是用于确定身份的唯一因素。





CFPB 建议，其他信息，例如出生日期、社会安全号码或地址，应用于证实记录。





租户筛选行业为房东提供对潜在租户的背景调查——这通常是潜在租户能否获得住房的主要因素。该机构引用了我们的调查结果，这些调查结果表明这些报告通常包含不准确之处，从而使受影响的人无法获得住房或工作。





该局在其意见中表示：“由不准确的消费者报告信息导致的住房不稳定和财务困境的增加可能会破坏国家从大流行中恢复的努力。”





对于有色人种来说尤其如此。例如，美国 1200 万拉丁美洲人共有两打以上的姓氏。姓名匹配系统在处理多个姓氏时也会遇到更多麻烦，这在拉丁裔中也很常见。





在一个例子中，The Markup 和《纽约时报》发现， 一名名叫 Marco Fernandez 的男子在最初被拒绝提供公寓后起诉了一家租户筛选公司，因为他的背景报告中包含了一名名叫 Mario Fernandez Santana 的男子的信息。





费尔南德斯桑塔纳是美国联邦恐怖分子或毒贩嫌疑人观察名单上的墨西哥居民，而住在马里兰州的费尔南德斯为美国政府工作，拥有绝密的安全许可。该公司否认了这些指控，案件仍在审理中。





咨询意见旨在阐明公司的“法律和监管义务”。





CFPB 的意见称，仅依靠名称匹配可能会使筛选公司违反《公平信用报告法》，该法需要“合理的程序”来确保消费者报告的准确性。





消费者数据行业协会代表了该行业的许多背景调查公司。公共政策和法律事务高级副总裁埃里克·埃尔曼（Eric Ellman）表示，该协会仍在审查该意见。





“我们感谢我们与 CFPB 的对话，”埃尔曼说。 “我们期待继续与主席团就各种问题进行对话。”





联邦机构的咨询是在参议员 Sherrod Brown (D-OH) 致信CFPB 的新主任几天后发出的， 呼吁加强对租户筛选行业的监督。





“对于靠薪水过活的家庭来说，由于筛查报告的不准确而被拒绝住房可能会使急需的资源紧张并耗尽家庭的储蓄，”布朗说。





今年早些时候，其他六位参议员就同一主题写了一封信给 CFPB ，还引用了 The Markup 和《纽约时报》的调查。





作者：玛莲娜卡罗洛





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