揭穿 5 个常见的 Web3 通信神话

随着我们步入 2024 年，加密货币市场正在走出熊市，整体市值从 2023 年的低点增长了 90%，达到 1.7 万亿美元，比特币的价值从 2023 年 1 月的 1.6 万美元增长了一倍多，达到 2024 年 3 月的 7.3 万美元以上。推动这一增长的关键因素包括现货比特币 ETF 的批准、机构参与度的提高，以及代币化现实世界资产 (RWA)、模块化、零知识证明、人工智能和去中心化物理基础设施 (DePIN) 集成等领域的发展。





在如此充满活力的环境中，随着新进入者和资金的涌现，项目、应用程序和生态系统在日益增长的媒体噪音中脱颖而出预计将变得越来越具有挑战性。为了克服这一障碍，建立强大的媒体影响力变得至关重要，这不仅是为了提高知名度，也是为了对抗与 Web3 和加密货币相关的负面看法。



对于首席营销官、传播经理和营销人员来说，现在是时候制定沟通计划，消除干扰，在不断变化的 Web3 世界中建立信任。消除公关迷思是制定有效公关策略的第一步。让我们从揭穿这些误解开始。





误解 1：我们暂时还不需要沟通计划





在项目开发的竞争格局中，战略规划对于维持增长至关重要。全面的沟通策略可确保社区参与的清晰度和透明度，使项目能够更好地控制其叙述。一个值得注意的例子是 Uniswap 发起的 DeFi 教育基金，该基金在社区资助决定后遭到强烈反对。尽管从其国库中拨出数百万美元用于五年内使用，但当它被 透露近一半的资金已经发放 突然。这引发了广泛的批评，质疑该基金的诚信。然而， 随后的澄清揭示了战略多元化 在监管不确定性中前进。





由于缺乏适当的信息传播计划，DeFi 教育基金因做出关系到基金长期可持续性的重要决定而受到负面关注。这一事件凸显了有效的沟通计划在引导社区认知和避免误解方面的重要性。





事实：沟通计划必不可少

有效的沟通不仅仅是传达信息，它还意味着创造一种能引起观众共鸣的故事，激发兴趣，并培养围绕项目的社区意识。此外，宣布的时间对于为项目启动创造积极势头也至关重要。





误区二：技术会说话





虽然尖端技术至关重要，但仅仅依靠其优点可能会在与更广泛的受众沟通时带来挑战。在竞争激烈且节奏飞快的 Web3 行业中，新术语和技术产品不断涌现，用户很难跟上最新趋势。强大的沟通计划不仅可以帮助简化复杂的技术以覆盖更广泛的受众，还可以帮助区分项目，在媒体叙事中为它们创造一个利基空间。





举个例子，虽然这是一个有趣的项目， =无；基金会 该产品技术性非常强，大众很难理解。因此，=nil; Foundation 的公关策略专门针对具有 ZK 技术知识的记者，向他们介绍该项目及其工作。这有助于克服该项目的知名度障碍，因此 =nil; Foundation 最终成为 CoinDesk 的‘值得关注的加密项目’。





事实：沟通计划让技术为自己说话

像 =nil; Foundation 这样的成功项目展示了先进技术与娴熟沟通策略之间的共生关系。在动态的 Web3 环境中，信任至关重要，精心制定的沟通策略可以显著提升项目的声誉和社区信任。归根结底，技术是最重要的，但如果没有强大的沟通策略，它就无法吸引应有的关注。

误区三：付费内容和活动赞助同等重视

通过努力获得的头版报道比付费媒体宣传具有更大、更真实的价值。 Coinbase 在《华盛顿邮报》上进行的付费宣传就是一个明显的例子，说明此类宣传弊大于利。该宣传活动包括在《华盛顿邮报》和 X 上刊登广告，鼓励加密货币用户与国会代表互动，并倡导通过有利于加密行业的立法。该宣传活动获得了 公众的负面反应 而当《华盛顿邮报》同时发表一篇标题为“ 加密货币怀疑论者拒绝业界的公开游说活动。 “





相反，像“ 币安创始人 CZ 的诞生：独家探秘加密货币领域最强大创始人的塑造者”刊登于《财富》和《 《时代》杂志刊登了 Vitalik Buterin 的专题报道，称“以太坊背后的人担心加密货币的未来”，这比付费内容的影响力更大，这一点从《时代》杂志对 Vitalik 的专题报道等指标中可以看出。 在推特上被转发了四百多次 . 从历史上看，此类真诚的作品通常能够自然而然地赢得观众的信任和信赖。





事实：付费内容和活动赞助并不等于积极关注

这些例子强调了赢得媒体的重要性以及与独立进行的分析相关的固有信任，与单纯靠付费促销的努力相比，这些分析显得更加真实和可信。





误解四：我们只能将人工智能用于公关和营销





人工智能生成的内容制作速度很快。然而，它缺乏创造成功的媒体叙事所固有的品质，无法引起目标受众的共鸣。利用人工智能进行内容创作面临许多挑战，从隐私问题和缺乏人情味到不准确的可能性增加。此外，人工智能内容容易根据用于训练模型本身的数据产生偏见。人工智能根本无法提供公关和营销团队可以提供的价值。公关专业人士善于成为其 Web3 客户的延伸，根据行业的来龙去脉精心策划媒体叙事。





以下是 EthDenver2024 的 AI 生成的推文和 EthDenver 的 Twitter 后 YAP 团队草稿，从中可以看到一些固有的问题：





“🚀 令人兴奋的消息！EthDenver 2024 即将到来！在您的日历上标记这个史诗般的以太坊活动，创新者、开发人员和加密爱好者将齐聚一堂，共同塑造区块链的未来。请继续关注更新，并准备好深入去中心化可能性的世界。🔗💡 #EthDenver2024 #Blockchain #Ethereum”。

这条人工智能生成的推文显得模糊不清，缺乏必要的事件细节，例如日期、主要发言人的姓名，以及具有明确行动号召的个人风格。

事实：人工智能不能单独用于公关和营销

公关专业人士对项目有着深刻的理解，通过与高管建立牢固的关系，可以塑造与观众和项目团队产生共鸣的思想领导力内容。这些关系和细微差别构成了有效沟通的基础，而人工智能无法复制，这也引发了道德/法律问题。





误解五：营销和公关是一回事





营销实践包括通过社交媒体等渠道推广产品、服务和计划，其中 Crypto X 是该行业的首选平台。例如，Coinbase 的 Onchain 夏日盛典 是一个为期一个月的发布会，庆祝 Base 的发布。可口可乐与各种加密原生组织、艺术家和影响者一起发布了 Base 上的独家数字艺术 NFT 。此次活动充分利用了社交媒体的力量， 一个月内，超过 268,000 个独立钱包铸造了 700,000 个 NFT ，使其成为该领域最具标志性的营销活动之一。





另一方面，公关侧重于建立和维持公司、社区和媒体之间的积极关系，事实证明这是一个较长的过程。币安前首席执行官 CZ 在任职期间就体现了最佳公关实践。币安展示了持续积极参与 Web3 的力量，这一点从它迅速有效地回应新闻时就可以看出 SEC 提起的诉讼 今年早些时候，币安迅速承认了该申请，确认了其真实性，并明确概述了将影响平台的即将发生的变化。这种积极主动的方法让用户放心，并防止了大规模的流失。币安此前在利用参与度应对挑战方面表现出色，例如当 FTX 面临审查 去年。即使在赵长鹏卸任后，他仍然受到社区、公众和用户的高度评价和怀念。





事实：营销和公关不是一回事

营销是指推广产品、服务和计划，而公关是指在企业、用户群和媒体之间建立沟通渠道。这两种做法对于成功实施企业整体可持续发展所需的强大沟通网络都是必不可少的。





揭穿这些公关迷思凸显了强大的沟通计划在塑造 Web3 项目叙事方面的关键作用。这样的计划可以提高您的策略的有效性，并在用户中培养强烈的社区意识。从打破技术术语到建立真正的信任并增加人情味，精心制定的公关计划对于为您的企业打造全面、真实的公众形象至关重要。





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