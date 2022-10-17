揭穿大型科技公司的多元化和包容性神话

太長; 讀書

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一位前微软经理写了一篇有争议的文章，为多样性和包容性努力辩护。作者使用了事实信息并悲哀地扭曲了它，直到它与他的虚假叙述相匹配。作者使用化名发表文章，因为他担心自己会被解雇，或者许多公司会拒绝雇用他来写作。今天我要剖析他的文章，解释这个人是如何完全忽略了他所接受的所有培训的重点。系好安全带，因为这将是一段颠簸的旅程。