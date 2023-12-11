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    揭秘 ZKFair 的代币经济模型经过@lumoz
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    揭秘 ZKFair 的代币经济模型

    2023/12/11
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    经过 @lumoz 13,044 讀數
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    ZH
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    太長; 讀書

    社区驱动的 xZK L2 网络 ZKFair 已正式启动测试网，邀请超过 30,000 名用户参与。该项目专注于解决ZK L2生态系统中的挑战，引入100%社区公平启动模式。创新的代币分配包括Gas费空投和社区空投，具体细节将在12月20日主网上线之前公布。ZKFair鼓励用户参与，旨在重新定义ZK生态的未来。关注他们的官方 Twitter 帐户了解更多详情。
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    tech-stories #zkfair #tokenomics #lumos
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