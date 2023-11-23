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    揭开以太坊的革命：Movement Labs 和 Celestia 应对区块链采用挑战经过@ishanpandey

    揭开以太坊的革命：Movement Labs 和 Celestia 应对区块链采用挑战

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    太長; 讀書

    Move 和 Celestia 联手推出了一个开放协议，这将彻底改变以太坊的格局。此次合作旨在帮助构建者推出基于 Move 的第 2 层 (L2) 区块链和无缝集成到以太坊生态系统中的扩展解决方案。目前区块链行业因智能合约漏洞每年损失 38 亿美元，促使了此次合作。
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    web3 #movement-labs-partnership
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