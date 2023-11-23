揭开以太坊的革命：Movement Labs 和 Celestia 应对区块链采用挑战

开创性的合作伙伴关系解决了广泛的采用障碍 在区块链有望彻底改变行业的格局中， 和 Celestia 联手推出了一个开放协议，这将彻底改变以太坊的格局。此次合作旨在帮助构建者推出基于 Move 的第 2 层 (L2) 区块链和无缝集成到以太坊生态系统中的扩展解决方案。 运动实验室 Movement 的突出功能之一是其形式验证系统，旨在审核和维护跨分布式环境的安全智能合约执行。这不仅解决了安全问题，还确保了原生以太坊生态系统的兼容性，减少了与新编程语言相关的陡峭学习曲线。 克服障碍：广泛采用的挑战 38 亿美元，这促使 Movement 和 Celestia 以独特的方式介入。该合作伙伴关系不是引入导致开发人员分散的替代虚拟机，而是专注于使用以太坊作为基础结算层提供安全、高性能和可扩展的模块化区块链解决方案。 目前区块链行业因智能合约漏洞每年损失 尽管 Labs 和 Celestia 为以太坊的发展制定了路线，更广泛的区块链社区正在努力应对阻碍广泛采用的挑战。尽管挑战艰巨，但区块链社区正在积极努力克服这些挑战。专注于教育、用户体验、可扩展性解决方案和互操作性的举措正在获得关注。此外，区块链项目和行业参与者之间的合作正在促进创新并解决监管问题。 移动 当我们应对这些挑战时，重要的是要认识到区块链的广泛采用并不是一朝一夕的事。它需要开发商、企业、监管机构和更广泛的社区的共同努力。通过解决核心问题并培育支持性生态系统，我们可以释放区块链技术的真正潜力，开创透明、高效和去中心化创新的新时代。广泛采用的旅程可能充满挑战，但目的地有望带来更具包容性和去中心化的数字未来。 解码运动架构：模块化以迎合大众需求 Movement Labs 战略的核心是模块化，提供公共产品和工具，以促进 Move 编程语言在不同的区块链生态系统中的广泛采用。即将推出的 M2 主网有望创造历史，成为第一个集成了 Celestia 的 Blobstream、用于共享排序的 Snowman 和用于执行的 Move 虚拟机的以太坊第二层汇总。 该集成不仅提高了性能，还最大限度地减少了资源支出，使开发人员能够创建高性能、以消费者为中心的应用程序。该生态系统充满了潜在的应用，从游戏到以消费者为中心的产品，再到弥合传统金融和零售之间差距的金融创新。 分形模块：弥合 Solidity-Move 鸿沟 Movement 生态系统中的一个游戏规则改变者是 Fractal 模块，它可以将 Solidity 脚本无缝转换为 Move 等下一代虚拟机可以理解的操作码。这意味着 Solidity 项目可以利用 Move 的性能和安全优势，而无需一行 Move 代码。 随着 50 多个合作伙伴融入开发网络，Movement Labs 正在创建一个多元化的应用程序和基础设施生态系统，为在 Movement Network 上启动的团队提供更高的流动性、消费者覆盖范围和可访问性。 制定前进方向：统一愿景 认识到这些挑战，区块链社区正在积极努力克服这些挑战。专注于教育、用户体验、可扩展性和互操作性的举措正在获得关注。区块链项目和行业参与者之间的合作正在促进创新并解决监管问题。 重新定义区块链的未来 随着 Movement Labs 和 Celestia 重新定义以太坊的未来，区块链社区的共同努力为变革时代奠定了基础。通过解决核心问题并培育支持性生态系统，安全、可扩展和创新的区块链解决方案的可能性似乎是无限的。广泛采用的旅程可能充满挑战，但目的地有望带来更具包容性和去中心化的数字未来。在技术与协作的融合中，区块链革命不仅迫在眉睫，而且即将到来。它正在进行中。 不要忘记喜欢并分享这个故事！ ： 既得利益披露 该作者是通过我们的 进行出版的独立贡献者。无论是通过直接报酬、媒体合作还是网络，作者都对本文中提到的公司拥有既得利益。 HackerNoon 已审查该报告的质量，但本文中的声明属于作者。 #迪奥 品牌作者计划