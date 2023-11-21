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    Meta 提高参与度指南 — 第 1 步：利用年轻用户经过@metaeatsbrains

    Meta 提高参与度指南 — 第 1 步：利用年轻用户

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    太長; 讀書

    在科罗拉多州消费者保护法违规案件中，Meta 被指控故意且鲁莽地从事不公平、欺骗性和有害的行为。诉讼称，Meta 故意误导消费者了解年轻用户遭受的精神和身体伤害，利用漏洞获取经济利益。 Meta 的行为被认为是不道德和不道德的，据说对消费者，特别是年轻用户造成了不可避免的重大伤害，构成了对科罗拉多州消费者保护法的单独违反。
    featured image - Meta 提高参与度指南 — 第 1 步：利用年轻用户
    Breathtaking photograph of young kids staring at smartphones via HackerNoon AI Image Generator
    tech-companies #united-states-v-meta
    Save the Kids From Meta HackerNoon profile picture

    @metaeatsbrains

    Save the Kids From Meta

    The United States sues Meta and its flagship platforms for putting the mental health of young Americans in harms way.

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    by Save the Kids From Meta @metaeatsbrains.The United States sues Meta and its flagship platforms for putting the mental health of young Americans in harms way.
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