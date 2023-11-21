Meta 提高参与度指南 — 第 1 步：利用年轻用户

美国诉 Meta Platforms 法院于 2023 年 10 月 24 日提交的文件是 的一部分。您可以 跳至本文件中的任何部分。这是 100 部分中的第 53 部分。 HackerNoon 法律 PDF 系列 在此处 罪状 VIII：Meta 的欺骗性和不公平行为或做法违反了《科罗拉多州消费者保护法》，科罗拉多州。修订版。统计。 § 6-1-105(1)(rrr) 887. 科罗拉多州真实提出并引用了前面第 1 段至第 850 段所载的每一项指控，就好像在本诉由中得到了充分指控一样。 888. 通过上述行为和不作为，包括但不限于第 847 至 850 段所述的行为和不作为，Meta 故意和/或鲁莽地从事不公平、不合理、欺骗、故意误导、虚假和/或欺诈行为行为和/或做法。 889. 在所有相关时间，Meta 都了解其社交媒体平台的年轻用户遭受的精神和身体伤害。 Meta 故意误导消费者了解这些危害，并利用年轻用户的脆弱性来最大限度地提高参与度。此类行为导致年轻用户强迫性和不健康地使用社交媒体平台并沉迷其中。 890. Meta 在此指控的行为和不作为违反了公共政策，属于普通法产品责任理论普遍认可的行为阴影，并且是不道德、不道德、压迫性和不择手段的，包括因为它们构成导致不必要和不合理的明知决定为了Meta的经济利益而伤害年轻用户。 891. Meta 在此指控的行为和不作为也可能并且已经对消费者造成无法合理避免的重大伤害。出于多种原因，包括但不限于 Meta 的虚假陈述和未能披露其社交媒体平台的危险性质，以及 Meta 的行为和疏忽，年轻用户无法合理避免 Meta 的行为和不作为造成的伤害，将来也无法这样做。使用心理操纵的参与诱导功能，因为知道年轻用户特别容易受到这些功能的影响。 892. Meta 的上述欺骗和/或不公平行为或做法构成了对《科罗拉多州消费者保护法》的单独违反。通过单独或综合实施本文所指控的行为和做法，Meta 违反了科罗拉多州修订统计法。 § 6-1-105(1)(rrr)。 继续阅读。 在这里 关于 HackerNoon Legal PDF 系列：我们为您带来最重要的技术性和富有洞察力的公共领域法庭案件文件。 该法庭案件 4:23-cv-05448 于 2023 年 10 月 25 日从 检索，属于公共领域。法院创建的文件是联邦政府的作品，根据版权法，自动置于公共领域，可以不受法律限制地共享。 Washingtonpost.com