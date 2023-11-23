Search icon
ReadWrite
see notifications
Notifications
see more
    提高初创公司单位经济效益并降低成本的简单步骤经过@maximkubitsky
    370 讀數

    提高初创公司单位经济效益并降低成本的简单步骤

    2023/11/23
    5m
    经过 @maximkubitsky 370 讀數
    tldt arrow
    ZH
    Read on Terminal Reader

    太長; 讀書

    通过 CAC、CLV 和毛利率等关键指标提高初创公司的经济效益。通过重新考虑招聘、营销、办公空间和订阅来简化工作流程、自动化任务并削减成本。采用云计算和分析工具来实现高效运营和财务洞察。
    featured image - 提高初创公司单位经济效益并降低成本的简单步骤
    a bunch of bankers sitting in a conference room via HackerNoon AI Image Generator
    startups #startup-advice #unit-economics
    Maxim Kubitsky HackerNoon profile picture

    @maximkubitsky

    Maxim Kubitsky

    COO at DeckRobot. Managing finance and operations for success in IT and investment management.

    Credibility

    react to story with heart
    AWS Security LIVE!

    相關故事

    Article Thumbnail
    我如何制造和销售电子徽章 - 第 1 部分：电路板设计和原型制作
    Published at Jan 19, 2024 by thip #electronics
    Article Thumbnail
    安德烈·谢维丁：“每个青少年都应该有无障碍学习的机会”
    Published at Jan 19, 2024 by jonstojanmedia #edtech
    Article Thumbnail
    交付较小的软件单元并限制本地主机分支的大小
    Published at Jan 19, 2024 by david #product-management
    Article Thumbnail
    eBay 的阴谋：骚扰、跟踪和掩盖的令人不安的传奇故事
    Published at Jan 17, 2024 by legalpdf #usa-v-ebay
    L O A D I N G
    . . . comments & more!