提高初创公司单位经济效益并降低成本的简单步骤

百分之四十四的初创公司 关闭 2022年，因为他们的现金用完了。极高的烧钱率、资金不足、糟糕的财务规划和管理费用——这些因素甚至可能会削弱最优秀的公司。 在加入 DeckRobot 之前，我在快速发展的初创公司工作了 5 年多，负责监督他们的财务和运营。这次经历让我得出一个结论： 所有初创公司都倾向于以类似的方式削弱自己。 因此，我制定了基本规则来帮助减少经常性开支并调整他们的运营。 了解并跟踪您的关键指标 从一开始就分析财务数据可以清晰地了解初创公司的财务状况；它有助于识别高成本和不必要成本的领域。 从一开始就需要分析的三个关键指标是 CAC、CLV 和毛利率。 这是企业获取新客户所需的成本。计算公式：CAC = 总销售和营销成本/获得的新客户数量。 客户获取成本（CAC）。 如果您每月花费 200,000 美元购买可吸引 1,000 名客户的广告，那么您的 CAC 将为 20 美元。 “良好”CAC 的定义可能因行业标准、业务目标和竞争环境而异。作为参考，电子商务的基准 CAC 是 ，B2B SaaS 的价格为 239 美元，房地产价格为 791 美元。 86 美元 要确定这是可接受的还是不利的 CAC，您需要考虑其他因素，包括典型客户的预期 CLV。 该指标代表企业可以从单个客户处产生的估计收入金额。 客户终身价值（CLV 或 LTV）。 其公式为：CLV=（平均购买价值×平均购买频率）×平均客户寿命。 当 CLV 超过 CAC 时，就被认为是健康的。如果没有，请考虑重新评估您的营销策略。 它是减去所售商品或服务成本后剩余收入的百分比。其公式：毛利率=（总收入-销售成本）/总收入。 毛利率。 假设您正在运营一家 SaaS 公司，并且想要计算毛利率。假设您的订阅总收入为 300,000 美元。您的费用：托管和维护费用（60,000 美元）、客户支持费用（30,000 美元）、其他费用（10,000 美元）。 在此示例中，SaaS 业务的毛利率为 66.67%。这意味着，在考虑直接成本和其他相关运营费用后，您将保留 SaaS 订阅总收入的约 66.67% 作为现阶段的毛利润。健康的毛利率为 50-70%。 提高工作场所的效率 首先概述您的关键业务流程并识别瓶颈——工作流程减慢的点。 例如，开发人员可能会承担过多的任务，导致错过最后期限和工作质量下降。在这种情况下，引入兼职开发人员可能是有益的。 另一个瓶颈示例：您的员工正在手动完成可以自动化的工作。收集销售和营销数据、创建电子邮件活动以及客户支持——这些都是耗时的任务，通常可以自动化。 最近 表明自动化可以降低业务成本 50-60%。 学习 如何自动化启动过程： 组织和跟踪问题。使用 JIRA、Asana、Trello 或类似服务来监控团队的绩效并防止混乱。 设置持续集成 (CI)。使用 Jenkins、AWS CodePipeline、CircleCI 或其他 CI 系统可以在代码开发过程的早期检测到问题，从而防止稍后修复代价高昂的错误。 跟踪您的财务状况。使用 QuickBooks、FreshBooks、Wave、Xero、Zoho Books 或类似工具监控您的收入和支出并获得见解。 优化营销和销售。考虑使用 Salesforce、HubSpot、GrowBots 和 Zapier 来改进您的营销和销售工作。 消除不必要的开支 对于初创公司来说，每一分钱都很重要。您应该定期审查您的支出并减少过度支出。您可以采取以下措施来降低成本。 人工成本消耗高达 初创公司的费用。在初始阶段，大部分任务可以由三名员工来管理：CEO、CTO、CMO。 重新考虑你的招聘策略。 70% 早期初创公司支出 计划年营销收入。这是很多，所以要小心明智地分配这些资源。监控广告活动的效果并确认它们产生结果。 审查您的营销费用。 10% 如果您不租用空间并支付水电费，则可以节省很大一部分预算。如果您需要亲自开会，请考虑每周在联合办公空间预订几天的会议室，因为这是一个更具成本效益的选择。或者简单地决定哪个团队应该亲自工作并为特定团队安排一个空间。 放弃你的办公室或使其混合。 。如果您已经付费使用 Slack（或者只需使用免费的 Google Meet），也许您不需要 Zoom 订阅。看看是否有办法将免费版本的服务或单一工具用于各种目的。 您不需要那么多订阅 。在 95% 的情况下 ，你的谈判不会仅仅因为你在机票、住宿和高档餐厅晚餐上花费数千美元而取得更大的成功。 选择打电话而不是出差 （这是编的，但你明白了） 开始使用云计算、分析工具 无需投资昂贵的硬件来存储数据，而是使用云计算。由于这些服务采用即用即付或订阅模式运行，因此您无需为不使用的资源付费。这可以拯救你 您的初创公司的预算。 20% 投资数据分析工具也有利于您企业的财务。数据质量差的原因 营销人员浪费预算资金，而缺乏供应链可视性则是营销人员面临的最大挑战 首席供应链官。使用分析有效地解释您的指标，做出数据驱动的决策并降低成本。 37% 84% 最初，一个简单的 Excel 表格就足以计算和可视化数据。但是，当您的初创公司不断发展并且数据越来越多时，请转向更复杂的工具。它可以是 Microsoft Power BI、SAS、Apache Spark、Tableau 或 Knime。每月 9.99 美元订阅这些服务绝对不是浪费钱。