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    探索裸机电子邮件作为 Gmail 的企业替代品经过@ascend
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    探索裸机电子邮件作为 Gmail 的企业替代品

    2023/11/20
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    经过 @ascend 335 讀數
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    ZH
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    太長; 讀書

    Bare Metal Email 声称已经开发出高级安全性并解决了组织内的交付问题。与 Gmail 等竞争对手不同，他们的六层系统专注于电子邮件功能的多个方面。 Bare Metal Email 旨在提供安全且可访问的电子邮件体验，而不受与多个 Gmail 帐户相关的限制和复杂性的影响。
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    programming #gmail #bare-metal-email #business
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