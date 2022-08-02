探索新兴营销渠道：如何涉足未知领域

过去几年充满了变化，但始终有一个不变：新的营销渠道的出现。感觉好像一个月过去了，没有一个新兴渠道在营销领域掀起波澜。 毕竟，在日益分散的媒体环境中，很难吸引目标受众的注意力——这可能就是为什么 表示用户期望正在改变他们的数字策略的原因。 84% 的营销人员 这个数字正在上升是有原因的。 是有意义的，因为此举可以为科技品牌提供将普通用户转变为忠实客户所需的竞争优势。如果人们在某个频道上很活跃并参与其中，那么不将脚趾浸入水中就是愚蠢的。 冒险进入产品营销的未知领域 但是您仍然必须对任何新的营销工作保持战略性。所以，最大的问题是：今天的增长营销人员将注意力集中在哪些新兴渠道来获取新用户？ 捕捉当今消费者的眼睛（和耳朵） 可能是开始涉足新兴渠道的最明显的地方，而且进入成本可能相对较低。您只需要互联网和智能手机即可发布内容。 TikTok 仅在 2021 年 9 月就有 用户，这个频道应该引起你的注意。 Elf Cosmetics 无疑凭借其“Eyes”在该领域开辟了一个利基市场。嘴唇。面对”的挑战。该公司获得了 800 万次观看和 200 万个用户生成的视频，成为该 。 10 亿活跃 平台上最具影响力的活动 尽管 Instagram 已经存在了一段时间，但随着 2020 年 Instagram Reels 的加入，它在营销方面变得更加流行。说出任何有影响力的人，这个人可能已经在频道上发布了与品牌相关的内容。丝芙兰很好地应对了在线挑战，网红 Ryan B. Potter 对新挑战的介绍获得了近 。 200 万浏览量 随着剪线的普及， 已成为任何营销组合的重要渠道。尼尔森数据发现，2020 年 3 月， 至少拥有一台联网设备。Fitness19 等品牌并没有忽视这一事实，该品牌制作了一个引人注目的 广告，以吸引居住在附近的消费者其健身房之一，展示各种会员福利。 流媒体电视 超过四分之三的美国家庭 15 秒 Hulu 还有一些 ，如信使机器人、播客、在线收音机、游戏平台、消息传递应用程序等等。新兴渠道非常丰富，您至少可以通过评估在瞬息万变的营销世界中最有效地吸引消费者的方式来帮助您的产品。 新的渠道 充分利用新兴渠道 在评估新兴渠道以推动产品增长时，某些策略可以帮助您从投资中获得最大收益。尽管您处理新兴渠道的方式因产品而异，但以下通常是最好的起点： 与任何营销工作一样，进入一个没有目标的新渠道只会让你迷失方向。为渠道建立具体且可衡量的目标，并确保它 以帮助提供方向并了解您希望通过这个新企业实现的目标。是意识、参与度、转化率还是其他？使用这些目标来筛选您想要探索的频道。 设定具体目标。 与您的北极星指标保持一致， 在创建或发布任何内容之前了解频道的来龙去脉。了解其受众、渗透率、内容类型以及它从目标用户那里提示的潜在行为。更重要的是，确定渠道是否对您的产品或业务目标有意义。花时间确保您选择的渠道对您的产品传达的信息有效。 深入渠道。 为了更深入地了解频道的受众，心理分析是关键。研究观众成员的价值观、观点、态度、兴趣和生活方式。他们是否与您的目标用户一致？如果不是，那可能不是您产品的渠道。您的品牌应该引起渠道用户的共鸣，提前确保这一点对于成功至关重要。 超越人口统计。 任何新的营销渠道都容易成为“闪亮对象”综合症的牺牲品。如果渠道只是一种趋势，从长远来看可能不值得付出努力。此外，您的渠道使用最终反映了您的产品。发布内容会对您的产品声誉产生负面影响吗？广告是否会侵犯观众对频道的享受？什么是可能的创造性？长期考虑时，请确保在您选择的渠道中有很多机会，然后再投入使用。 长远考虑。 衡量您在新兴渠道上的表现可不是一件容易的事。新鲜感有时会使最常见的指标显得过时。让自己对新的成功指标持开放态度，即使不是解释可用数据的新方法。此外，为绩效和覆盖面设定目标，根据需要进行审查和修改，以创建优化的营销工作。 设定成功的基准。 回顾您过去使用的其他渠道，为您的新渠道制定预算。在您的营销组合中为该渠道分配相同数量的资金是否有意义？确保渠道上的营销工作是可行的，并经常审查成本以查看可以增加或减少的地方。 确定预算。 您在新兴频道上发布的内容应该与目标受众相关。谷歌的一项调查发现， 希望品牌能够个性化体验。通过关注频道用户——他们的好恶和偏好——您可以优化您的内容，以便在您选择的频道上取得成功。毕竟，个性化内容是成功的用户交互的关键。 个性化内容。 61% 的人 所有营销工作都应该改进，对于新兴渠道来说，这种做法也不例外。监控绩效、进行调整并衡量响应率。如果它没有产生应有的结果，也许是时候从你的混音中切断通道了。如果反应是积极的，那么您可能希望为这项工作分配更多资金。 测试和优化。 正如他们所说，多样性是生活的调味品。您的营销组合也是如此，但毫无准备地进入新兴渠道绝不是明智之举。了解这个平台，了解它的用户，并确保你在那里发布的任何东西都与你希望通过你的产品实现的目标一致。营销总是在变化；通过了解如何正确利用新兴渠道，您可以保持领先地位。 是 Teknicks 的创始人兼首席执行官， 是一家产品增长营销机构，通过帮助更多人发现和发现产品价值来推动可持续的复合增长。 Nick Chasinov Teknicks