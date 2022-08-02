探索新兴营销渠道：如何涉足未知领域

太長; 讀書

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过去几年充满了变化，但始终有一个不变：新的营销渠道的出现。冒险进入产品营销的未知领域是有意义的，因为此举可以为科技品牌提供将普通用户转变为忠实客户所需的竞争优势。新兴渠道通常是遵循特定目标的最佳起点，以下渠道通常是接触特定消费者的最具体的地方。进入成本可能相对较低。