探索宇宙：去中心化金融中协议间的兴起

在快速发展的去中心化金融（DeFi）领域，Cosmos 网络已成为重要参与者。在 Cosmos 中，您可以找到创新的 建立在 Agoric 之上。该协议使 ATOM 持有者，特别是那些持有大量股份的持有者，能够最大限度地发挥其在 DeFi 生态系统中的经济影响力。通过利用 Inter Protocol 提供的复杂工具，这些“ATOM 鲸鱼”以战略技巧应对 DeFi 的复杂性，为新的金融模式铺平了道路。 协议间 当我们探索 Inter Protocol 在 Cosmos 生态系统中的变革性作用时，我们揭示了它的基础影响，从重塑经济动态到引入 Vault 等高级功能。 本文将探讨 Inter Protocol 的复杂机制和战略意义，这证明了 在去中心化金融领域充分发挥加密资产潜力的愿景。 阿戈里克的 Cosmos 生态系统中跨协议的出现 Inter Protocol 在重塑 Cosmos 网络内的经济动态方面发挥了重要作用。 Vaults 的引入标志着一项重大进步。这些金库允许参与者使用 ATOM 铸造 Inter Stable Token (IST)，这代表着协议功能的重大飞跃，使用户能够在保持其在基础资产中的地位的同时产生流动性。此功能体现了社区与协议复杂机制的战略参与。 Agoric 首席执行官 Dean Tribble 强调了 Vault 的独特性，他表示：“Vault 提供了另一种铸造稳定代币的方法，将去中心化代币与法币支持的代币区分开来。”这一见解强调了该协议对利用加密资产进行创新的承诺。 在引入 stATOM 金库之前，Cosmos 网络经历了一个阶段，其中 IST 的铸造主要是由从各种去中心化交易所（DEX）获取奖励的愿望驱动的。这些奖励与以 BLD 等代币为特色的流动性提供计划相关。在此早期阶段，针对平价稳定机制 (PSM) 支持的资产，大量铸造了大约 100 万美元的 IST。这个时代标志着Interchain稳定币初步融入更广泛的DeFi战略。 揭秘 stATOM Vault 的机制 stATOM 金库代表了 ATOM 使用方面的一项重大创新。这些保险库允许用户锁定他们的 stATOM 并铸造 IST。在质押奖励积累的推动下，抵押品相对于 ATOM 的价值不断增加，凸显了这一过程。这就是 Liquid Stake 模块（LSM）变得至关重要的地方，它可以促进 ATOM 即时转换为 stATOM，从而增强 ATOM 在 DeFi 领域的流动性和可用性。 在我们的讨论中，热情的 ATOM 持有者 Maya 分享了她的经验：“使用 stATOM 金库对我来说改变了游戏规则。当我第一次质押我的 ATOM 时，我只是在尝试。但后来，我看到我的 stATOM 的价值显着增长。就在那时，我决定铸造大量 IST。令人着迷的是，Inter Protocol 如何开辟了这样的战略机遇。这不仅仅是持有资产；这是关于积极与他们互动并看到真正的成长。” IST 生态系统：更广阔的视角 stATOM 金库的引入使 IST 发挥了更加微妙的作用。除了提供流动性之外，IST 现在已成为生态系统中的关键参与者，它是针对 PSM 资产铸造的，并用于各种战略性 DeFi 操作。 stATOM、ATOM 和 PSM 铸造的 IST 之间的相互作用代表了一个复杂且动态的金融环境。 “当我用我的 stATOM 作为抵押品时，我看到了 IST 的巨大机会，”Cosmos 社区的活跃成员 Alex 与我们分享道。 “所以，我开始在 Osmosis 上进行交易。你知道，这并不容易，因为流动性很紧张。但我想出了如何在不引起太大价格波动的情况下进行大额 IST 交易。深入研究这一点确实打开了大门我关注的是市场如何运作以及 IST 在整个 DeFi 领域的影响力。” 套利机器人的关键作用 套利机器人已成为维持 IST 市场平衡的关键参与者。它们是自动化软件程序，旨在识别和利用同一资产在不同市场或交易所的价格差异。这些机器人利用 IST 跌破锚定汇率的时刻，购买这些资产并创建更深的流动性池。他们的主要目标是将锚定不足的 IST 换成重力 PSM 资产，鉴于 Cosmos 生态系统中重力桥系绳的采用有限，这是一项至关重要的活动。 他们还通过采用计算金融策略，促进 Osmosis 等 DeFi 平台中大量 IST 的转移。它们通过随着时间的推移分配交易来帮助稳定 IST 市场，从而维持锚定并确保生态系统的平稳运行。 未来的前景和影响 展望未来，stATOM 金库和 PSM 在 Inter Protocol 中的作用即将发生重大演变。 PSM 使用量的可能减少带来了新的套利机会，特别是对于那些运营 ATOM 金库的人来说。使用折扣 IST 来管理 ATOM 金库义务的能力可能会彻底改变 Cosmos 网络内运用经济权力的方式。 流动质押：范式转变 流动质押代币抵押的稳定币金库越来越被视为维持可堆叠资产杠杆的稳定且低维护的选择。它们在以太坊等生态系统中的受欢迎程度表明了更加稳定和易于管理的 DeFi 策略的更广泛趋势。这些金库为其他协议中资金利率的不可预测性提供了喘息的机会，使它们对于经验丰富的投资者和 DeFi 领域的新手来说都是一个有吸引力的选择。 结论 Inter Protocol 不仅为 ATOM 持有者提供了增强经济实力的有力工具，而且还开创了跨链交互的先例，吸引了 Cosmos 网络以外社区（包括以太坊爱好者）的兴趣。它体现了创新、战略深度和经济赋能的融合，预示着 DeFi 领域将进入灵活、稳定和战略敏锐的新时代。随着我们进一步深入研究区块链和 DeFi 的潜力，Inter Protocol 的影响力必将扩大，预示着未来经济战略不仅会集中，而且会创造性、高效地执行，以改善更广泛的区块链生态系统。 不要忘记喜欢并分享这个故事！ 既得利益披露：该作者是通过我们的品牌作者计划进行出版的独立贡献者。无论是通过直接报酬、媒体合作还是网络，作者都对本文中提到的公司拥有既得利益。 HackerNoon 已审查该报告的质量，但本文中的声明属于作者。 #迪奥