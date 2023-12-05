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    掌握适用的日志以实现卓越的 DevOps经过@vladislavbilay
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    掌握适用的日志以实现卓越的 DevOps

    2023/12/05
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    经过 @vladislavbilay 2,833 讀數
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    太長; 讀書

    Aptible Logs 是一款用于高效日志管理的多功能 DevOps 工具。它易于配置并无缝集成到工作流程中，提供实时可见性，有助于故障排除并提供全面的系统视图。通过指标提取促进主动性能优化，从而实现无缝的用户体验。
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    cloud #devops #logs #aptible #logging
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    @vladislavbilay

    Vladislav Bilay

    Lead DevOps with expertise in Cloud, Salesforce, Kubernetes and CI/CD.

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    Aptible

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