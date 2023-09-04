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    数字掌握 2023，第 2 部分：商业视频的新基准经过@darragh
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    数字掌握 2023，第 2 部分：商业视频的新基准

    2023/09/04
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    经过 @darragh 29,335 讀數
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    太長; 讀書

    Darragh Grove-White 的 Digital Mastery 2023 系列深入探讨了数字营销和销售的当前趋势和挑战。第 1 部分重点介绍了 HubSpot 关于 Facebook、TikTok 等短视频格式和消息应用重要性的报告。第 2 部分重点介绍 Vidyard 的视频业务基准报告，揭示视频在业务中至关重要，尤其是在销售方面。
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    business #video-marketing #hackernoon-tr
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    @darragh

    Darragh Grove-White

    Darragh's a marketing technologist, growth hacker, digital strategist and the Head of Marketing @ Iris Dynamics.

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