数字掌握 2023，第 2 部分：商业视频的新基准

在 中，我们回顾了 HubSpot 的“2023 年营销状况”报告的主要发现。 Facebook 仍然是顶级营销工具，TikTok 等短视频格式正在崛起，消息应用程序对业务变得至关重要。销售专业人员在寻找、参与和完成交易方面也面临着越来越大的挑战。我们还强调了人工智能在营销中日益重要的作用。 第 1 部分 这为我们的第二部分做好了准备，重点关注 2023 年视频对商业的具体影响。 Vidyard 视频商业基准报告的要点：需要了解的 13 个变化和趋势 Vidyard 的视频商业基准报告独特的数据集来自 1,778,000 个视频，这些视频均由客户匿名提供。调查结果与我们的 HubSpot 报告重点一致，并提供了对视频趋势、分析、参与度指标和最流行格式的更多见解。 周二是发布视频最受欢迎的一天，而周三则获得了最高的视频观看次数 视频制作和类型 多样化的视频组合：企业制作的主要视频类型是网络研讨会（42%）、演示（21%）和社交媒体视频（15%）。 现在有 92% 的企业使用内部资源制作视频，平均制作成本在 1,000 美元到 5,000 美元之间。 内部制作： 在所有做出回应的企业中，52% 现在已在内部进行视频制作。 视频投资类型 87% 的企业使用屏幕录制工具。 47% 的公司投资于产品演示视频，比任何其他类型的制作视频都多。 35% 的公司投资了讲解视频，33% 的公司投资了录制的网络研讨会视频，31% 的公司投资了操作方法视频，27% 的公司投资了客户推荐视频。 视频平台和发布 YouTube 是顶级视频托管平台，92% 的企业都在使用。 Vidyard 发现客户在其网站上托管视频 (84%)，并将其发布到 LinkedIn (70%)。 平台偏好： 周二是发布视频最受欢迎的一天，而周三的视频观看次数最高。 发布模式： 今年制作的视频中有 72% 是用户生成的，其中大多数是屏幕录制或混合视频 (80%)，如下图所示。 用户生成内容 (UGC) UGC 主导地位： 54% 的销售专业人士表示，向买家发送混合视频可以获得最多的回应。 74% 的外向销售专业人士利用 UGC 视频来提高销售成果，其中混合视频尤其有效。 销售和 UGC： 视频在销售中发挥着关键作用，71% 的企业现在在销售对话中利用视频。 54% 的销售专业人士表示，向买家发送混合视频可以获得最多的回应。 视频在销售中： 本文的最后两节将深入探讨什么是最有效的。 平均视频长度为4分20秒，较之前的平均6分钟有所减少。 视频指标分析和视频时长： 60% 的视频长度不超过 2 分钟，这是最大限度提高保留率的建议大小。 另一个感兴趣的趋势； 60 秒以下的视频占所有视频的 16%，越来越受欢迎。这与我们之前 HubSpot 关于短视频迅速崛起的调查结果相符。 60 秒以下的视频拥有最高的参与度，平均保留了 68% 的观看者。 参与度指标： 相比之下，2-4分钟的视频完成率最高，达到52%。 85% 的企业使用视频分析，重点关注播放率 (78%)、参与度 (63%) 和转化率 (35%) 等指标。 视频分析： 包含视频的博客文章吸引的 数量是没有视频的博客文章的 3 倍。 入站链接 虽然 30% 的企业计划增加视频预算，但 89% 的企业相信他们的视频计划可带来可靠的投资回报率。 投资和投资回报率视频预算 视频效果 在着陆页上添加视频可以将转化率提高 80%。 着陆页： 在电子邮件中加入视频可以将点击率提高 200-300%。正如前面提到的，当基准电子邮件指标平均下降时，这是一个大新闻。 电子邮件营销： 包含视频的博客文章吸引的入站链接数量是没有视频的博客文章的 3 倍。 视频博客文章： 正如之前的文章中提到的，包含视频的博客文章在 Google 第一页上排名的机会高出 53 倍 94% 的企业一致认为视频正在增强用户对其产品的理解。 视频影响和采用 视频的影响力： 视频制作的主要障碍是时间限制 (24%)、预算限制 (23%) 和资源稀缺 (22%)。 视频制作挑战： 毫不奇怪，70% 的企业正在准备加大视频营销力度，96% 的企业已经将视频整合到其营销蓝图中。 营销中的视频： 绝大多数 99% 的企业将在 2023 年继续使用视频，其中 96% 计划增加或维持当前支出。 未来展望： 当我们结束《数字掌握 2023》系列的第 2 部分时，很明显，视频不再只是一种选择，而是企业保持领先地位的必需品。从内部制作到利用用户生成的内容，视频正在彻底改变我们参与、销售和衡量成功的方式。令人震惊的是，99% 的企业计划继续或增加视频使用量，无可否认，这种媒体正在塑造数字营销和销售的未来。 如果您发现本文对商业视频新基准的深入探讨很有洞察力，请与您的朋友、同事和网络分享，发表评论，并 、 或 上关注我。请继续关注第 3 部分，我们将探讨数字时代虚拟销售不断发展的前景。 在 HackerNoon LinkedIn X 立即阅读：数字掌握 2023，第 3 部分：虚拟销售不断发展的格局