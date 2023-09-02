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    掌握数字化 2023，第 1 部分：改变在线偏好和行为经过@darragh
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    掌握数字化 2023，第 1 部分：改变在线偏好和行为

    2023/09/02
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    经过 @darragh 23,830 讀數
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    太長; 讀書

    在《数字掌握 2023》中，Darragh Grove-White 在 HackerNoon 上深入探讨了视频和人工智能在塑造商业未来方面的变革性作用。本文借鉴 HubSpot 的“2023 年营销状况”和 Vidyard 的见解等综合报告，强调了社交媒体的主导地位、短视频内容的兴起以及人工智能在营销中日益增强的影响力。该文章重点关注现实世界的应用，尤其是房地产领域的应用，为专业人士提供了利用数字趋势、优化策略和提升成果的路线图。在数字化快速发展的过程中，了解这些见解对于想要保持领先地位并利用新兴增长机会的企业至关重要。
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    #business #digital-marketing #sales
    Darragh Grove-White HackerNoon profile picture

    @darragh

    Darragh Grove-White

    Darragh's a marketing technologist, growth hacker, digital strategist and the Head of Marketing @ Iris Dynamics.

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