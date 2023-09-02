掌握数字化 2023，第 1 部分：改变在线偏好和行为

在快速数字化转型和不断变化的消费者行为的时代，掌握行业趋势对于销售、营销和领导力专业人士来说至关重要。了解今天出现的趋势将使企业在寻找明天的巨大增长机会方面处于领先地位。 今天，我将 20 多个小时的研究浓缩为三篇简短的文章。最后，如果您发现它很有见地，请与您的网络分享！ 特别是，我们将回顾三份不同销售和营销报告的主要亮点，以及著名的行业分析，为您提供有关未来数字景观最佳实践的线索。 HubSpot 的《2023 年营销状况》 揭示了数字营销的最新变化，强调社交媒体的持续主导地位以及销售团队面临的挑战。作为对此的补充，Vidyard 的“视频业务基准 ”和“销售和虚拟销售状况 ”深入探讨了视频在业务沟通、销售和营销中的变革作用。最后，我选择了 Vidyard 对房地产行业 ，揭示了代理商如何开拓视频策略来提高参与度、培养真正的联系并推动成果。这些见解共同为热衷于利用数字趋势的力量来提升其战略、成果和利润的专业人士提供了全面的路线图。 报告 报告 报告 的客户研究 如果这一切听起来不错，那么让我们直接开始吧！ HubSpot 2023 年营销状况报告中突出的 13 个趋势 HubSpot 的 2023 年营销状况报告调查涵盖了 1,200 多名 B2B 和 B2C 营销专业人士，该公司在过去几年中一直是一个很好的资源 - 我经常回来学习该资源以提高技能和更新信息。 34% 的营销人员选择“付费广告”作为最夸张的营销策略 尽管出现了新平台，Facebook 仍然是杠杆率最高的社交媒体平台，2022 年有 64% 的营销人员使用它。Instagram (58%)、YouTube (57%) 和 X/Twitter 紧随其后 (43%) ），强调了这些平台在营销策略中的持续重要性。有趣的是，TikTok 这个相对较新的平台迅速崛起，被 42% 的营销人员和 LinkedIn (33%) 使用。 社交媒体主导地位 就投资回报率而言，Facebook 以 22% 的速度领先。然而，YouTube、Instagram 和 TikTok 等平台也不甘落后，各自提供 16% 的投资回报率。这凸显了视觉内容（尤其是短视频）在推动参与度和转化方面日益重要。我们将在接下来的 3 节中更详细地讨论这个问题。 投资回报率 (ROI) HubSpot 用户观察到 2022 年发生了几个重大变化。 改变基准： 与 2021 年相比，网络流量下降了 6%。 电子邮件打开率下降了 12%，表明消费者可能对电子邮件感到疲劳。到 2023 年，人工智能在电子邮件营销中的日益使用无疑会加剧这种负面趋势。不过，我们将在下一节中介绍聪明的营销人员如何通过视频来提高电子邮件打开率。 从基准报告来看，HubSpot 的用户发现网络转化率增加了 11%，入站潜在客户增长了 6.66%，这表明虽然流量可能在下降，但潜在客户的质量正在提高。 移动营销不再仅仅意味着适合移动设备的网站，而且使用 SMS、Messenger、WhatsApp 和其他平台进行移动消息传递时，40% 的受访者强调其有效性。显然，移动优先策略不再是可选的，而是必不可少的。 移动营销 71% 的消费者愿意使用消息传递应用程序提供客户帮助，24% 的营销人员将其整合到营销计划中，显然直接沟通渠道正在获得吸引力。 消息传递应用程序的力量 销售人员面临着越来越多的挑战，从获取潜在客户的回复 (40%) 到获得预约 (38%)，以及完成交易变得越来越困难 (30%)。与多个决策者的互动有所增加（28%），吸引注意力也越来越受到关注，这凸显了对更加个性化和有针对性的营销和销售策略的需求。 销售面临的挑战 高达 33% 的受访者表示，TikTok、Reels 和 YouTube 短片等短视频内容的投资回报率已成为最重要的营销趋势。在那些已经制作短格式内容的营销人员中，90% 的营销人员计划增加或维持对这种格式的投资，很明显，短格式视频将继续存在。 短视频内容的兴起 视频连续第四年成为最受欢迎和最有效的媒体格式。然而，图像、博客、案例研究、客户评价和播客等其他内容形式也在整体营销策略中发挥着至关重要的作用。 内容仍然为王 未来看起来很乐观，92% 的营销人员预计他们的预算在 2023 年保持不变或增加。 预算和投资 34% 的营销人员选择“付费广告”作为最夸张的营销策略，28% 的营销人员已经开始减少广告预算，为更多的内容营销提供资金。 内容仍然是企业的关键工具，调查结果如下： 的营销人员表示视频内容是最重要的。 的人表示信息图表，其次是 人表示电子书和白皮书。 内容营销见解 16% 14% 3% 的 的营销人员支持 2 到 4 个角色和具有专门内容的买家角色。 52% 的买家在与销售代表互动之前查看了 3 到 5 条内容。 47% 的 B2B 营销人员使用内容营销策略。 89% 的 B2B 买家现在正在寻找包含行业领导者意见的内容。 96% 的顶级企业正在使用内容营销来推动销售。 91% 的营销人员现在使用互动内容。示例包括计算器、测验、电子书、视频和动画信息图表。 33% 的 CMO 将定制内容视为营销的未来。 78% 的高效组织都有专人负责内容策略。 86% 全球 的企业打算在内容创作上投入更多资金。 56% 的组织现在使用入站营销作为主要方法。 73% 显着 的营销人员缺乏一致的内容策略，这表明存在潜在的改进领域。 70% SEO 仍然是 61% 营销人员的首要任务，强调其持续的相关性。 SEO 47% 的营销人员表示他们计划在营销工作中使用 SEO。 社交媒体 的营销人员使用社交媒体进行市场研究。 76% 的人表示他们使用 Facebook 是出于专业目的。 74% 的营销人员将 YouTube 添加到他们的营销计划中。 48% 的营销人员将 Instagram 添加到他们的营销计划中。 39% 的营销人员将 Facebook 视频添加到 2023 年的营销计划中。 46% 像 LinkedIn 这样的平台在 B2B 营销中的重要性日益凸显，45% 的营销人员将其视为满足其需求的最佳网络。 虽然该报告涉及销售和营销的各个方面，但基本主题是人工智能日益增长的影响力。从内容创建到预测分析，人工智能彻底改变行业的潜力是不可否认的。 人工智能在营销中的作用 上周我分享了 ，对于那些感兴趣的人来说，值得进一步阅读。 50 个人工智能统计数据，这些统计数据强调了营销的转变 因此，随着企业不断整合人工智能驱动的工具和策略，营销的未来看起来更加个性化、高效、互动和数据驱动。 本月早些时候，我记录了 这些策略和应用兑现了人工智能已经为营销人员提供更多工作时间的承诺。 28 个创新的人工智能营销策略和应用程序， 接下来，我们将更详细地介绍视频如何在 2023 年及以后全面改变销售和营销。 数字掌握 2023，第 2 部分：商业视频的新基准