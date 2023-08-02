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    TikTok 新功能的时机非常可疑🤔🤔🤔经过@sheharyarkhan
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    TikTok 新功能的时机非常可疑🤔🤔🤔

    2023/08/02
    3m
    经过 @sheharyarkhan 364 讀數
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    ZH
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    太長; 讀書

    显然，中国的 TikTok 确实想分一杯羹。足以为极其成功的视频共享应用程序（也是无数创作者成名的关键）添加一个新功能，该功能已经存在于其他社交媒体应用程序中，特别是 Meta 的 Instagram 中。
    featured image - TikTok 新功能的时机非常可疑🤔🤔🤔
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    media#social-media#tiktok#twitter
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