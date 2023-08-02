TikTok 新功能的时机非常可疑🤔🤔🤔

好吧好吧。这并没有 可疑。 那么 很明显，中国 真的很想在社交媒体这块甜蜜的蛋糕中分一杯羹。足以为极其成功的视频共享应用程序添加新功能（也是无数创作者成名的关键），该功能已经存在于其他社交媒体应用程序中，特别是 的 。 抖音 元 Instagram 。这就是特点。文本。 文本 让我们详细说明一下。 TikTok 主要是一款视频共享社交媒体应用程序，但 文本帖子，用户现在可以制作/分享..纯文本帖子（见下文）。 介绍 实际上，让用户发布纯文本帖子与用户在 Instagram 等平台上已经可以做的事情没有什么不同，但科技出版物是 这个时机可能与埃隆·马斯克的垮台不谋而合 / /__ __™ 应用程序。各大科技公司正试图利用默克去年收购该公司所造成的混乱，通过向希望将其产品强行推销给消费者的品牌提供类似的功能来吸引广告商进入他们的平台。 报告 推特 X 一切 抖音也不例外。 鉴于X（以前称为Twitter）在收入和盈利能力方面表现不佳，难怪它的竞争对手像鲨鱼一样在该应用程序周围寻找血液。马克·扎克伯格的 Meta 通过 Threads 的推出赢得了先机（这绝不是第一个挑战 Twitter 统治地位的微博应用程序），但扎克伯格的平台已经遇到了自己的问题 在保持用户参与度方面（笑）。 一系列问题 X的问题绝不是 。马斯克对 Twitter 的品牌重塑进展正如你所期望的那样：例如，Meta、微软和无数其他公司已经 字母“X”的知识产权，或者马斯克因在 Twitter“X”总部安装巨型“X”标志而受到的热议， 来自旧金山居民，并最终 在其去除过程中。 仅限于其书籍 抓住 绘图高射炮 结果 尽管如此，马斯克最近表示，“X 的月度用户已达到超过 5 亿人的新高” （或者 idk）。 发推文 X'd 相比之下，用户已经成群结队地离开扎克伯格的线程，促使该公司考虑添加更多“保留驱动挂钩”以吸引他们返回该应用程序，包括通过 人工智能驱动的聊天机器人，路透社 。不过，虽然 Meta 可能在 Threads 上失败了，但它在 Reels 上肯定不会失败，Reels 是 Meta 对 TikTok 的回应。 使用 报道 根据该公司上周发布的数据，Reels 视频在用户和广告商中都在快速增长，并且正在迅速赶上字节跳动旗下的 TikTok 应用。 Meta 表示，在 Facebook 和 Instagram 上都可以看到 Reels 的白手起家的增长，部分原因是该公司不断改进的推荐软件，长期以来，这一直是这家中国竞争对手的强项。 。 写道 唷，真是一周啊。 本周在 HackerNoon 的科技公司排名中排名第 64 位。 排名第四，而 位于#2。 抖音 Facebook Instagram 👋 您正在阅读 HackerNoon 的科技公司新闻简报的 ，这是每周一次的科技精华合集，将 HackerNoon 的专有数据与互联网趋势相结合，以确定哪些公司在公众意识中崛起和衰落。 明天上线。讨厌等待？没问题！只需 订阅即可提前一天在您的收件箱中收到 新闻通讯。 第 1 部分 第 2 部分 在这里 完整的 在其他新闻中..📰 索尼 PlayStation 5 游戏机销量突破 4000 万台 — 来自 。 路透社 LinkedIn 似乎正在为工作申请寻找人工智能“教练”——来自 。 边缘 扎克表示他“不确定”埃隆·凯奇的比赛是否会发生——来自 。 吉兹莫多 Twitter（现在的 X）威胁要对研究仇恨言论和错误信息的非营利组织提起诉讼 - 通过 。 美国全国广播公司财经频道 OpenAI 信任与安全主管辞职 — via 。 美国有线电视新闻网 Scoop：谷歌助理将进行人工智能改造——来自 。 阿克西奥斯 这就是一个包装！不要忘记与您的家人和朋友分享这份时事通讯！大家下周见。和平！ ☮️ — Sheharyar Khan，HackerNoon 商业技术编辑