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    为 Penny Black 评选 HackerNoon 年度最佳初创公司投票经过@pennyblack

    为 Penny Black 评选 HackerNoon 年度最佳初创公司投票

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    太長; 讀書

    Penny Black 获得了在英国伦敦举行的 HackerNoon 年度最佳创业公司奖提名。请在这里为我们投票：https://hackernoon.com/startups/europe/europe-london-england-uk。请阅读下面有关我们的更多信息，了解为什么我们值得您投票。
    featured image - 为 Penny Black 评选 HackerNoon 年度最佳初创公司投票
    science #personalization #ecommerce
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    @pennyblack

    Penny Black

    Penny Black allows ecommerce brands to print personalised in-package inserts.

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