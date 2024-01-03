为 Penny Black 评选 HackerNoon 年度最佳初创公司投票

嘿黑客们， 获得了在英国伦敦举行的 HackerNoon 年度最佳创业公司奖提名。 Penny Black 请在这里为我们投票：https: 。 //hackernoon.com/startups/europe/europe-london-england-uk 请阅读下面有关我们的更多信息，了解为什么我们值得您投票。 认识佩妮·布莱克 我们是 ，该公司将您的电子商务包装转变为全新的个性化营销渠道，且开放率达 100%。 Penny Black 品牌努力工作并花钱来获取新客户，但随后却很难长期留住这些客户。在 Penny Black，我们看到品牌有机会利用客户全神贯注的那一刻（拆箱时刻）与客户建立情感联系并鼓励他们再次转化。我们帮助品牌开启了一种新的营销渠道，其转化率比购买后电子邮件高出 5 倍，并将重复购买率提高了 11 倍。 借助我们的技术，电子商务品牌可以使用其商店和客户数据平台（ 中的客户数据，通过个性化插入向客户发送量身定制的消息。品牌还可以创建细分市场，以便购物者每次购物都能获得不同的体验。 包括 Klaviyo） 我的角色 我叫 ，是 Penny Black 的首席软件工程师。我只是负责我们平台、管理应用程序、客户和运营的整个团队的一员。 James Halsall 在技术方面，我们的资产涵盖了从无服务器到容器再到卫星的各个领域，这些是我们部署的小黑匣子，弥合了物理打印机和云软件平台之间的差距。 我们如何颠覆电子商务营销行业 传统上，我们的行业一直以电子邮件等数字渠道为主，同时也有少量直邮等实体渠道。 Penny Black 的独特之处在于它结合了实体营销和数字营销的优点，并且在最重要的时刻进行交付：拆箱时刻。直邮以前已经捕获了营销的物理元素，但通常需要更多的个性化才能满足客户的高期望。而电子邮件和短信等购买后渠道可以提供更好的个性化服务，但常常会迷失在噪音中。 我们正在通过引入使用数字数据与客户进行情感联系的实体营销渠道来改变游戏规则。 我们的平台允许电子商务品牌创建动态艺术品，对其进行个性化，然后使用各种数据点（包括年龄、位置、购买历史记录等）瞄准客户群。然后，我们允许品牌在分拣和包装过程中实时打印这些插页。然后，电子商务品牌可以利用他们与购物者唯一的现实生活时刻来建立深刻的情感联系，并为他们提供个性化的体验，从而建立客户忠诚度。 从人群中脱颖而出 我们与电子商务领域其他初创公司的区别在于我们技术的多面性。与传统的 SaaS 工具不同，我们的平台超越了软件，需要与卫星和打印机等物理硬件无缝连接。这一切都意味着品牌可以直接在其物流中心内进行个性化定制并将个性化插页添加到订单中。 我们还负责开发各种仓库管理系统 (WMS) 的集成，以确保我们的解决方案无缝集成到任何物流中心的现有流程中。除此之外，我们致力于 ，努力将其保持在最低水平。 优化打印时间 总之，与电子商务领域的其他初创公司相比，我们的初创公司面临着更复杂的挑战。我们积极致力于简化运营的各个方面，为我们的团队提供了需要解决的既具有挑战性又令人兴奋的问题。 我们对 2024 年电子商务行业的预测 对于电子商务品牌来说，今年有点像过山车。新冠疫情带来的电子商务热潮已经消退，由于生活成本紧缩，人们正在勒紧钱包。现在，真正的赢家是那些在 TikTok 上走红、建立强大社区或提供真正创新产品的人。对于电子商务品牌来说，想要脱颖而出并脱颖而出变得越来越困难。 最重要的是，品牌们正在抓住在新冠肺炎疫情期间迷失的面对面互动的魔力。那么，你猜怎么着？电子商务优先的企业正在放弃仅在线销售的方式，并重新开设实体店，以使购物成为一种难忘的体验。 展望 2024 年，我们相信更多的电子商务人士会认识到，他们必须在网上和现实世界中与客户建立联系才能脱颖而出。 新的营销渠道，如个性化插页，将使品牌能够优化他们已经在做的事情（如包装订单）以脱颖而出。像这样的小变化不仅会让客户感到惊讶和高兴，而且还会对长期、可持续的收入产生直接影响，这对来年至关重要。 什么词定义了 2023 年电子商务的状况？ 实验性的 为什么我们决定参加 HackerNoon 的年度初创公司奖 在 Penny Black，我们第一次做一些不同的事情！成为 HackerNoon 年度初创公司奖的一部分意味着我们可以重点关注我们为撼动电子商务游戏所做的令人难以置信的工作。我们不仅仅是另一个人工智能工具、聊天机器人或 ESP——我们正在提供每个人都需要了解的新技术。 最后的想法 Penny Black 很荣幸荣获英国伦敦 HackerNoon 年度初创公司奖。我们不是您典型的工具；我们是您的工具。我们正在推出重塑电子商务格局的突破性技术。您的投票可以帮助我们关注我们正在开展的创新工作。 今天在这里为我们投票，让我们一起继续改变电子商务游戏。感谢您的支持！ https://hackernoon.com/startups/europe/europe-london-england-uk 。 请在此处通过 LinkedIn 与我联系