技术领域 24 个最重要的内容分发社交网络

我花了十多年的时间在网络上分发技术内容。在 ，我们构建了许多自动化系统，并花费大量边际劳动力来获取网络上的读者。作为一名创始人，我发现自己不断思考其他人可能认为是微不足道的细节，例如页脚中属于哪些像素和链接。上图是目前 HackerNoon 网站页脚中特色的 24 个社交网络。另请注意，每个 且 ，请使用它们。下面，我提供了一些关于每个网络重要性的简要背景信息以及 HackerNoon 在网络上的存在的链接。 HackerNoon 图标都是像素化 开源的 推特/X 虽然这里有很多噪音，但它仍然是科技界最受欢迎的发表公开声明的地方，并且承载了许多 。他们最近的 API 和计费变化毫无意义，开发人员不知道如何使用它进行构建，也不知道它会花费多少，但当谈到媒体的影响时，就跟着钱走吧。是的， ，但所有者从非首富变成 ，同时选择将醒着的大部分时间都花在使用和操纵该产品上。这种媒体对他其他兴趣的驱动力是惊人的。 我最喜欢的关于 HackerNoon 的言论 估值下降了 71% 了首富 GitHub 代码运行世界。没有什么比活跃的 GitHub 帐户更能说明我是一家科技公司了。虽然 GitHub 归微软所有，但这并不能阻止 Alphabet (Google)、Meta (Facebook)、亚马逊、苹果、NVIDIA 等公司在这里托管他们最受欢迎的开源代码库。这说明了您需要了解的有关 GitHub 在代码托管和技术分发方面的根深蒂固程度的所有信息。为开源做出贡献从 GitHub 开始。 YouTube YouTube 是第二受欢迎的搜索引擎。必须被列出，并鼓励您的社区在这里谈论您。最受欢迎的搜索引擎是其母公司。竞争FTW！开玩笑，社交网络更多的是用户之间的竞争，而不是网络之间的竞争（恕我直言）。即使对于像我们这样专门从事文本分发的公司来说，在 Youtube 上托管和分发视频内容（如 ！）对于技术社区和企业来说也是至关重要的。 Web 2.5 Instagram 前三个涵盖了文本、代码和视频的托管，所以让我们回到图像的社交媒体之王。 Instagram 是最重要的品牌社交网络。人们，包括 HackerNoon 的作家，仍然喜欢在这里分享他们的个人和职业胜利。另外，它还具有额外的网络效应，因为 Instagram 倾向于通过他们接下来推出的任何应用程序（即 重用/异花授粉您的网络。 Threads） Facebook 虽然它的平均用户似乎一天比一天老，但它在搜索中的索引很好，它仍然拥有 ，并且（仅次于 Google/电子邮件）它仍然是在其他应用程序上创建帐户的最受欢迎的解决方案。许多美国人忽视了 Facebook 作为客户和读者获取渠道的重要性，但也不要低估 Facebook 如何继续主导全球社交网络活动，尤其是在发展中国家。 3B+ 每月用户 掘客 说实话，这个产品列入我的名单是因为怀旧和性能。 Digg 绝对是开创性的，它证明了社区策划的新闻可以有效地与公司策划的新闻竞争。我确实认为，将你的社交媒体工作分配给现有的巨头和较小的参与者是值得的。我们的两个命名空间（ 和 ）在其主要探索页面上列出，并且它处于新的所有权之下，我们将看到它如何演变......。 Blockchain HackerNoon 播客 RSS 源 多年来，我们的播客经历了多次迭代，恕我直言，每个开始播客的人都低估了编辑、分发、扩展和运行高质量播客所付出的努力。但播客 RSS 提要被众多玩家和应用程序采用。在 HackerNoon，我们将每个文本故事转换为音频文件，通过每天将每个 中的两个热门故事发布到我们拥有的 20 多个播客源来重新分发这些音频文件。 技术类别 文本 RSS 源 真正简单的联合万岁！！！我 DGAF 认为 Google Reader 已经死了，大量的互联网仍然依赖 RSS。另外，它还具有复合 OG 效应，因为像 Techmeme 这样受到策划的网站都是依赖 RSS 源的网站。在 HackerNoon，我们有 、每个技术标签的 RSS 提要（ ）、每个贡献作者的 RSS 提要，以及根据特定合作伙伴的偏好为特定合作伙伴构建的一系列自定义 RSS 提要。 主要的 RSS 提要 示例 谷歌新闻 Google 新闻不仅每月拥有数亿读者，而且进入 Google 新闻还意味着在每一个使用 Google 新闻的产品中都受到精心策划，例如 Google Chrome 上的新标签、Google 搜索上的新闻标签、Android 手机上的许多地方，以及一系列基于 Google News API 构建的产品。申请过程可能变化无常，但他们确实明智地欢迎利基出版商。 兴趣 值得庆幸的是，Pinterest 支持 RSS，因此每个 HackerNoon 故事中的特色图像也会自动发布为 Pinterest 帖子。在科技领域，我们发现 Pinterest 的推荐流量比其他公司和行业（例如零售业或 Etsy）要少。然而，在视觉搜索性能方面，它正在与谷歌展开竞争。随着HackerNoon社区越来越多的人提倡AI生成图像，它 。 在那里创建了一个漂亮的AI图像艺术板 吉菲 没有什么比用 GIF 回复同事更能说明我从事科技工作了。通过在 Giphy 上上传原始 GIF，我们已经产生了 。很有趣，但是印象有什么价值呢？为了安抚监管机构，Facebook 曾短暂收购过该公司，然后将其亏本出售给 Shutterstock。就网络的长期增长而言，社交媒体公司可能比图库摄影公司更能实现增长，但就目前而言，它仍然是最受欢迎的 GIF 主机。 超过 10 亿次展示 乳齿象 我们在这里并没有真正看到太多的流量，尽管有如此多的实例，但它的总体用户数量仍然只有几百万每月活跃。但我确实喜欢 ActivityPub 提供的内容可移植性的基本前提（Fediverse 是建立在其之上的）。因此，我们认为这是一项值得支持的运动，并将在 2024 年更深入地研究如何将 HackerNoon 内容整合到 Fediverse 中。 头脑 ，即将其社区变成股东。它的定位令人钦佩，是一个商业模式与监视资本主义分离的社交网络。在积累了数万名粉丝后，我们看到了参与度的提高，但随着社交网络向主流发展，我们希望继续增长。 像 HackerNoon 这样的 Minds 通过股权众筹崛起 红迪网 老实说，Reddit 是一个谜。它拥有真正的互联网氛围头版，然而，它却承载着整个互联网上一些最具毒性的评论。匿名用户名的优点和缺点。大多数关于 HackerNoon 的讨论都发生在我们的 Reddit 子版块之外，创始人 ，因此我们将始终关注 Reddit 的底层动态。 Alexis Ohanian 是 HackerNoon 的股东 金的 维基百科多次删除 HackerNoon。恕我直言，这是一个非常有用的产品，也是一个在政治上高效的运行网站。我认为 Golden 是一个很有前途的 web3 对冲维基百科对数字百科全书垄断的手段。通过将钱包身份与结构化和非结构化数据的事实检查相结合，我希望其激励结构能够创建一个可信的商业百科全书。 产品搜索 任何在过去十年中制作数字产品的人都知道，在 ProductHunt 上发布是产品采用过程的必要组成部分。与其母公司 Angellist / 的整合有助于更深入地融入创业生态系统。此外，ProductHunt 巧妙地将其用户主页从产品发布切换到公司本身，使公司更容易发布许多产品并汇总其总评论。 WellFound 彭博社 如果您没有在彭博社上市，您是一家知名企业吗？彭博帝国，从终端及其自有媒体向下，为商业和金融界的大部分内容和数据输入提供动力。如果他们愿意列出您的公司和领导团队，那当然值得追求。我希望这可以帮助验证我们的品牌，因为记者和客户了解我公司的背景。 菲格玛 。设计，在浏览器中。它们最初是作为一种工具（我们在 HackerNoon 内部使用和喜爱的），随后形成了一个生态系统。 Adobe 的失败收购对于设计界来说是一个好兆头，因为作为一家独立公司，如今拥有更多新兴的竞争工具，我认为 Figma 将明智地进入设计界，作为其在设计行业市场份额的竞争护城河。 2024 年，我们将在这里托管更多设计资源。 土坯 新闻快报 Newsbreak 是顶级的独立本地和利基新闻聚合器。 Newsbreak 的 。与其他新闻聚合商不同，Newsbreak 走的是一条更好的路线，它不仅窃取内容并在广告和内容所在的地方呼吁采取行动，而且还鼓励用户实际阅读出版商各自网站上的内容。 浏览量已超过 2200 万次 npmjs 开发人员对 Javacript 又爱又恨，但他们都有自己的看法，因为现代网络依赖于它。我们构建发布平台战略的一部分是将我们为管理和发展 HackerNoon 而构建的内容拆分为其他人可以使用的自己的发布软件。我们的第一对 NPM 软件包是自定义图像上传器、自定义富文本编辑器和原始像素图标库。 视图块 。这确保了 HackerNoon 及其撰稿人将拥有他们所有故事的 Web3 备份。 Viewblocks是一个第三方区块查看器，用户可以在其中看到实际区块链签名中所有HackerNoon的文本内容。万一您所在地区无法访问 HackerNoon，您只需访问 并通过单击任何哈希值即可开始阅读 HackerNoon。 我们在 Arweave 上备份整个库 此钱包地址 抱脸 和我一起说吧，GitHub for AI，GitHub for AI，GitHub for AI。我们一直在试验 HuggingFace 上托管的人工智能模型。作为 的发布者，我们计划与人工智能社区进行更深入的合作。 HackerNoon 在那里发布了我们的第一个数据集，其中包含 2022 年和 2023 年超过 700 万次引用最多的技术故事和博客，涉及超过 3 万家最有价值的科技公司，并计划在今年晚些时候在那里托管我们自己的人工智能发布模型。 数以万计的人工智能博客文章 紧缩基地 Crunchbase 解决了其前母公司对初创数据库的需求。现在，作为互联网上最常用的初创公司数据库，它的业务规模比 TechCrunch 本身还要大得多。对于 HackerNoon 来说，这是非常鼓舞人心的东西，这是一个技术博客平台，拥有不断增长的 。它的 API 填充了许多其他网站和应用程序，因此在这里保持您的业务信息最新可以让您的业务信息在许多网络上保持最新。 科技公司数据库 领英 Linkedin 上 数量仅次于 X。这是一个事实上的专业网络，数百名撰稿人在他们的 LinkedIn 个人资料中列出了他们的作品。随着互联网越来越多地以谁写这篇文章作为衡量我为什么应该信任或不信任它的标准，LinkedIn 对专业证书、技能和人脉关系的重视将继续变得更有价值。此外，通过 LinkedIn 发布商、协作文章、人工智能辅助写作——微软收购后已成为托管专业状态更新的更重要的目的地。 有关 HackerNoon 的正面评价 是否有哪些社交网络是我们缺失且应该投资的？请在评论中告诉我。以下是 ，提醒一下，每个 且 ，请使用它们。 HackerNoon 上活跃的社交网络的完整列表 图标都是像素化 开源的