技术对心理健康的喜忧参半

当涉及到心理健康问题时，技术往往会受到不良影响。根据 , 处于危险中的青少年在超出正常使用技术时会遇到更多的行为问题和更高的 ADHD 症状。但是，如果技术是问题，它也能成为解决方案吗？ 研究 哦，是的，它可以。它应该是。 （考虑到无论如何都没有躲避技术的事实）。 心理健康技术：那么。现在。未来 在过去几年中，用于评估、监测和管理心理健康问题的技术迅速普及。许多人预计，如果技术继续快速发展，它将为精神卫生服务当前面临的无数问题提供创造性的答案。 COVID-19 的流行以及随之而来的公众接触远程医疗技术的增加，加速了向新型非接触式心理健康支持的转变。 根据 ，自 2019 年以来，全球在心理健康技术上的支出增长了两倍——从 2019 年的 2.03 亿美元增长到 2022 年的 4.91 亿美元。为什么？让我们看看健康统计数据。 德勤 在全球动荡和经济危机的背景下，我们人类正面临一场迫在眉睫的全球心理健康危机——这是有史以来最大的危机。仅在美国，几乎 5300万 成年人患有精神疾病。 青少年的心理健康障碍也处于历史最高水平。 10-19 岁青少年患有可诊断的精神障碍，占该年龄组全球疾病负担的 13%。据报道，疾病的主要诱因是抑郁、焦虑和行为障碍。 七分之一的 估计全球 ，包括直接成本和间接成本。现在很明显，诊断和管理精神疾病的旧方法不起作用。 到 2030 年，这场危机的成本将达到 16 万亿美元 为什么传统的心理健康治疗是不够的 统计数据表明 75% 的英格兰精神疾病患者可能无法获得他们需要的治疗。在美国，这个数字较低，但仍然很重要——总共 2700万 人不接受治疗。这种下降趋势背后有一些明显的原因。 柱头 无论是无知、错误信息还是个人问题，围绕精神疾病的污名仍然很严重。此外，个人可能会经历自我耻辱，其中包括对患有某种疾病的内在羞耻感。结果，人们太害怕接受治疗而不敢说出精神疾病。 技术如何提供帮助： 移动应用程序可以通过提供易于访问的有关精神疾病的信息来减少污名，这有助于防止歧视并鼓励更多人接受。此外，虚拟治疗比实体预约更匿名，因此客户可以在不涉及其他人的情况下寻求治疗选择。 医疗保健服务的可及性 充足和高质量的医疗保健可帮助个人克服健康挑战，尤其是在心理健康方面。然而， 的人报告至少有一个障碍来获得医疗保健服务。高成本占错过治疗的 13% 以上。 超过 95% 技术如何提供帮助： 虽然数字护理不足以治疗严重的心理健康状况，但它仍然可以补充传统的心理咨询（心理治疗）来控制症状。此外，远程医疗可以消除获得在线精神病学和治疗的结构性障碍。因此，BetterHelp 或 Amwell 等数字医疗保健解决方案已被证明是 有效的 作为面对面的治疗，并且成本更低。 精神卫生服务稀缺 2022 年，医疗保健行业正经历着日益严重的精神科医生短缺。因此，精神卫生专业人员的缺乏影响 人。据分析人士称，在几年内，全国将需要 14,280 至 31,109 名精神科医生。地理限制也阻止人们寻求治疗。 了超过 1.5 亿 技术如何 提供帮助：数字健康有助于覆盖农村地区的人们，并跨越地理界限，让他们接触到更多的专业人士。 心理健康领域的新兴技术 既然我们已经强调了技术在改善心理健康服务方面的重要性，让我们看看什么样的技术可以帮助弥合差距。数字健康解决方案的范围非常广泛——从可穿戴设备和症状检查器到物联网和虚拟咨询。我将充实该地区最广泛的技术作品的基础知识。 移动应用 即使全球患有精神障碍的人无法获得精神保健，他们也最有可能使用手机。 2021 年，全球心理健康应用市场规模 ，预计从 2022 年到 2030 年将以 16.5% 的复合年增长率增长。 为 42 亿美元 智能手机应用程序可以根据个人的生活方式和需求提供灵活的 24/7 支持。一些应用程序旨在帮助管理特定症状，例如焦虑或抑郁。他们还可以给用户提醒，这样人们就不会忘记服药或记录他们每天的感受。 我们的团队有机会构建一个心理健康应用程序，帮助患者根据他们的专业和状态与咨询师和治疗师建立联系。 The 还包括允许患者和治疗师相互交流的远程医疗功能。大约 的客户发现该应用程序与传统疗法一样有效。 Calmerry 应用程序 88% 预测分析 专家们倾向于将人工智能视为解决所有问题的灵丹妙药。它有一些东西。它前所未有的分析大量数据、辨别隐藏模式和生成预测的能力也预示着心理健康的好兆头。 输入数字表型。 数字表型是使用数字设备来测量和跟踪个人的生理和行为数据。这些数据可用于推断有关个人健康、福祉和某些疾病风险的信息。临床医生还可以监测精神病患者的治疗依从性和反应。 是最早使用预测分析来识别患有严重抑郁症的用户的公司之一。 Facebook 预测分析还可用于预测出现心理健康状况或可能的临床结果的可能性。因此， 开发了一种工具，可以识别可能需要危机服务的个人，例如 A&E、社区心理健康危机服务或住院护理。 医疗保健财务管理协会 沉浸式技术 沉浸式技术正变得越来越流行，在游戏、娱乐和教育领域有着广泛的应用。但沉浸式技术也正以更意想不到的方式被使用，例如用于治疗心理健康状况。 虚拟现实 (VR) 和增强现实 (AR) 被用于帮助患有焦虑症、创伤后应激障碍和其他疾病的人。这些技术可用于创造平静或治疗的体验，研究表明它们可以有效治疗心理健康状况。 Freeman 的 thegameChange 有 346 名参与者，使其成为迄今为止针对心理健康问题的最大 VR 治疗试验。研究人员发现，他们的沉浸式策略减轻了普通环境带来的焦虑和不适，自动化 VR 疗法对患有严重广场恐惧症的人特别有帮助。 研究 处方视频游戏 过度游戏通常与对心理健康的不利影响有关。然而，ADHD 视频游戏治疗已被证明可以改善 8-12 岁儿童的注意力功能。然而，它只能作为辅助工具，不能替代药物。截至今天，只有一种治疗游戏获得 FDA 批准，那就是 . 奋进RX 该游戏是与神经科学家合作创建的，旨在改善和刺激对注意力功能至关重要的大脑区域。目的是教患有多动症的孩子更好地执行多项任务并忽略分心。计算机算法监控玩家的进度并根据需要调整游戏的难度。 数字药丸 这种科幻技术指的是一种药物剂量，里面有一个可摄入的传感器。该药丸旨在提高服药依从性，并在用户需要服药时通知用户。这些传感器使用蓝牙进行传输，并通过 pH 变化在胃中激活。 尽管这个概念看起来很有趣，但由于隐私和后勤问题，数字药丸并没有激起太大的热情。然而，etectRx ™公司的旗舰产品 成功获得了 FDA 的批准。它包括一个可穿戴阅读器，用于记录通过从 ID-Capsule 摄取 ID-Tag（一种可摄取传感器）发出的信号。 ID-Cap 系统为临床应用提供无人值守的数据收集，同时还记录、跟踪和趋势摄入时间。 ID-Cap System 心理健康技术：医疗保健的下一个前沿 在过去几年中，我们看到了大量旨在帮助人们改善或维持心理健康的新应用程序和技术。然而，尽管我们可以说这些应用程序正在发挥作用，但仍有许多空白需要填补。 心理健康问题是争议和耻辱的巨大来源，但已经做出了重大贡献来帮助改变这种状况。人工智能、移动应用程序和远程医疗在该领域具有最大的潜力，并可能在未来几年吸引所有关注。