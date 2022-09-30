技术对心理健康的喜忧参半

太長; 讀書

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COVID-19 的流行和公众接触远程医疗技术的增加加速了向新型非接触式心理健康支持的转变。自 2019 年以来，全球在心理健康技术上的支出增长了两倍——从 2019 年的 2.03 亿美元增长到 2022 年的 4.91 亿美元。仅在美国，就有近 5300 万成年人患有精神疾病。到 2030 年，这场危机的成本将达到 16 万亿美元，包括直接成本和间接成本。移动技术可以通过提供易于访问的有关精神疾病的信息来减少污名，这有助于防止人们在没有身体歧视的情况下寻求治疗。