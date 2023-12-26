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    扫除孤独：2024 年约会趋势预测经过@socialdiscoverygroup
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    扫除孤独：2024 年约会趋势预测

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    太長; 讀書

    孤独是当今世界一个重要的社会问题。只有 39% 的美国成年人在情感上与他人有深厚的联系。数字产品如何帮助解决这个问题以及未来的约会应用程序是什么？
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    society #online-dating #niche-dating-apps
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