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    扫描 260 万个域以查找暴露的 .Env 文件经过@sdcat
    7,782 讀數

    扫描 260 万个域以查找暴露的 .Env 文件

    2022/11/10NaN
    经过 @sdcat 7,782 讀數
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    ZH
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    太長; 讀書

    一位软件开发人员扫描了 260 万个域以查找暴露的.env 文件。他发现了 135 个数据库用户和密码、48 个带密码的电子邮件用户帐户、11 个支付提供商（如 Stripe 或 Paypal）的实时凭证、98 个用于不同 API 的秘密令牌和 128 个应用程序秘密。危险的方面是密码和秘密在 .env 文件中是未加密的形式。当 Web 服务器配置错误并且 this.env 文件由 Web 交付时。服务器，任何人都可以。查询此数据。

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    #environment-variables#devops
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