Search icon
ReadWrite
see notifications
Notifications
see more
    打造创新梦之队的制胜策略经过@igorpaniuk
    336 讀數

    打造创新梦之队的制胜策略

    2023/12/12
    5m
    经过 @igorpaniuk 336 讀數
    tldt arrow
    ZH
    Read on Terminal Reader

    太長; 讀書

    建立一支有效的创新团队需要战略眼光、系统方法、韧性、理解局限性、优先考虑商业价值以及培育创新文化。
    featured image - 打造创新梦之队的制胜策略
    management #leadership #innovation-teams
    Igor Paniuk HackerNoon profile picture

    @igorpaniuk

    Igor Paniuk

    Senior Director of Strategic Growth // Creating a collaborative and growth-focused business ecosystems

    react to story with heart
    Igor Paniuk HackerNoon profile picture
    by Igor Paniuk @igorpaniuk.Senior Director of Strategic Growth // Creating a collaborative and growth-focused business ecosystems
    Read my stories
    AWS Security LIVE!

    相關故事

    Article Thumbnail
    人工智能法规怎么了？
    Published at Jan 20, 2024 by horosin #global-ai-regulations
    Article Thumbnail
    深入 HackerNoon 写作模板的世界
    Published at Jan 19, 2024 by product #hackernoon
    Article Thumbnail
    如何从 Docker 映像在 Azure 中部署 ASP.NET Core Web 应用程序
    Published at Jan 19, 2024 by igorlopushko #asp.net
    Article Thumbnail
    应对印度的加密货币禁令：Orion 如何提供生命线
    Published at Jan 19, 2024 by ishanpandey #cryptocurrency-ban-india
    L O A D I N G
    . . . comments & more!