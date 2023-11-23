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    打破界限：Lumoz 推出 StableNet，重新定义区块链的未来经过@ishanpandey

    打破界限：Lumoz 推出 StableNet，重新定义区块链的未来

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    太長; 讀書

    StableNet 是同类中第一个主网 zkEVM 项目。它基于 Polygon CDK 和 Celestia DA 构建，是创新与可靠性的结合。 StableNet 大胆采用 USDC 稳定币作为其 Gas 费代币。 Gas 费产生的每一分钱都会重新投资回社区。
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    web3 #lumoz-stablenet-launch
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