打破界限：Lumoz 推出 StableNet，重新定义区块链的未来

开创性的 ZK-RaaS 平台 在 RaaS Day 上占据了中心舞台，推出了其突破性的创新产品——StableNet，这是一次大胆的飞跃，在区块链的动态世界中引起了反响。这一与 Polygon 合作的重大公告不仅标志着 ZK-Rollup 技术向前迈出了革命性的一步，而且推动 Lumoz 进入重塑去中心化应用程序结构的领域。 Lumoz 想象一下：StableNet，Lumoz 的前卫 zkEVM 与以太坊无缝集成为 L1，将传统与前沿融为一体。是什么让它成为科技爱好者和加密货币爱好者的必看之作？加入我们，一起深入研究 StableNet 的技术奇迹。 USDC 稳定性：彻底改变 Gas 费用 是否曾经希望您的 Gas 费比 Wi-Fi 连接更稳定？卢莫兹听到了。 StableNet 大胆采用 USDC 稳定币作为其 Gas 费代币，通过以 USDC 为唯一定价来翻转交易 Gas 费的脚本。这不仅仅是一笔交易；更是一笔交易。这是一份金融稳定声明。 Polygon CDK 和 Celestia DA 集成：创新成为焦点 在 ZK-Rollups 的世界中，Lumoz 成为明星选手。作为同类第一个主网 zkEVM 项目，StableNet 不仅仅是一个产品；更是一个产品。这证明了 Lumoz 致力于突破技术界限。它以 Polygon CDK 和 Celestia DA 为基础，是创新与可靠性的结合，有望带来前所未有的技术奇观。 跨 Rollup 通信：打破链条 StableNet 不仅仅涉及交易；还涉及交易。这是关于联系的。想象一下原子跨 Rollup 通信，L2 上的地址可以直接与以太坊 L1 上的合约交互。 AAVE、Uniswap 等的可能性就像区块链本身一样无限。 去中心化证明者网络：重新定义稳定性 在 ZK-Rollups 的世界里，稳定性就是一切。 Lumoz 明白这一点，因此通过 StableNet 引入了去中心化证明网络。这不仅仅与计算有关；还与计算有关。这是一个稳定可靠的 ZKP 计算，为新时代奠定了基础。 优化的天然气经济模型：推动社区发展 如果Gas费收入回归社区怎么办？有了StableNet，确实如此。采用优化的 Gas 经济模型，Gas 费中产生的每一分钱都会重新投资回社区。开发者、流动性提供者、普通用户——每个人都可以分到一杯羹。 引领 ZK-RaaS 革命，通过 StableNet 树立了新标准。 Lumoz 首席运营官 Alvaro Fernandez 也表达了同样的观点：“这对 Lumoz 来说是一个重要的里程碑，它是第一个利用 Polygon CDK 并上线的 Rollup，同时还获得了 Polygon 和 Celestia 的官方认证和支持。我们渴望提供更多 RaaS -未来为开发商和项目提供相关服务。” 卢莫兹 穿越迷宫：区块链技术面临的挑战 在不断发展的技术领域，区块链作为一股革命力量，有望实现去中心化、安全性和透明度。然而，随着这项突破性技术的不断发展，它遇到了一系列挑战，这些挑战成为其广泛采用的道路上的巨大障碍。 尽管存在这些挑战，区块链社区仍然保持弹性和积极主动。持续的研究、创新的解决方案和协作努力正在塑造区块链的未来，正面解决这些障碍。随着技术的成熟，我们希望这些挑战将成为垫脚石而不是绊脚石，推动区块链进入一个无缝、安全和可扩展的去中心化解决方案的新时代。 结论：创新与障碍的交织 Lumoz 的 StableNet 发布与区块链技术面临的挑战并列，生动地描绘了区块链生态系统的一幅充满创新和障碍的领域。 z 进军 zkEVM 技术象征着不屈不挠的进步精神，突破了区块链所能实现的界限。然而，当我们惊叹 Lumoz 的技术实力时，承认区块链技术所面临的挑战至关重要。可扩展性限制、互操作性难题、复杂的监管和安全问题是区块链旅程的重要组成部分。 Lumo 区块链的本质在于其去中心化、不断发展的本质——在这个空间中，障碍不是障碍，而是改进的邀请。 在这个动态的环境中，Lumoz 的 StableNet 不仅是克服挑战的证明，也是照亮前进道路的灯塔。当区块链社区在迷宫般的障碍中前行时，Lumoz 对创新的承诺成为一颗指路明灯，提醒我们，每一次正面遇到的挑战都离去中心化的未来更近了一步，在这个未来，技术将自身无缝地融入到我们的数字生活的结构中。 Lumoz 的传奇仍在继续，让我们对区块链技术不断发展的叙述的下一章充满期待。 不要忘记喜欢并分享这个故事！ ： 既得利益披露 该作者是通过我们的 进行出版的独立贡献者。无论是通过直接报酬、媒体合作还是网络，作者都对本文中提到的公司拥有既得利益。 HackerNoon 已审查该报告的质量，但本文中的声明属于作者。 #迪奥 品牌作者计划