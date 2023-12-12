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    打破创业神话：更多的工作并不等于更多的成长——这就是什么！经过@levyoperations

    打破创业神话：更多的工作并不等于更多的成长——这就是什么！

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    太長; 讀書

    当我们探索创业文化的景观、挑战过度工作的神话并探索真正成长的多方面本质时，有一件事变得清晰：创业世界的可持续成功不是不懈努力的产物，而是战略性、平衡性的产物。 ，以及明智的做法。
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