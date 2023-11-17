手机辐射：这是您需要了解的内容

本文最初由 发表在 上。 Peter Elkind ProPublica 对许多人来说，手机或手机信号塔可能带来健康风险的观念很久以前就已经退居到介于琐碎担忧和阴谋论之间的境界了。几十年来，无线行业一直 视为危言耸听， 手机不会构成危险。 将此类想法 联邦监管机构也坚称 但越来越多的科学研究提出了问题，美国各地社区正在部署数十万个新发射器，这加大了风险。 ，发现主要政府监管机构联邦通信委员会依赖 1996 年的暴露标准，当时摩托罗拉 StarTAC 翻盖手机处于领先地位，并且该机构忽视了另一位机构的长期研究。联邦政府部门发现手机辐射会导致实验室动物出现罕见的癌症和 DNA 损伤。 ProPublica 最近详细研究了这个问题 最新一代的手机技术，即 5G，在 。 很大程度上仍未经过测试 以下是您需要了解的内容： 手机有辐射吗？ 是的。手机和无线发射器（安装在塔、街杆和屋顶上）都会发送和接收射频能量，称为“非电离辐射”。 人体吸收的辐射量取决于人与手机和手机发射器的距离，以及手机与发射器连接所需的信号强度。 手机显示的条数较少，这意味着它们与发射器的连接较弱，需要更强的功率来通信，因此会产生更多的辐射。就无线发射器而言，它们会不断发射辐射，但除非人非常靠近发射器，否则几乎不会被吸收。 科学对此有何看法？它有害吗？ 这是一个价值数十亿美元的问题。政府批准的手机必须将辐射暴露保持在远低于 FCC 认为危险的水平。 然而，这些保障措施自 1996 年以来一直没有改变，它们专门关注不太可能出现的“热”伤害：身体组织可能会像微波炉一样过热。政府指南并未涉及其他潜在形式的危害。 但越来越多的研究发现，即使人们暴露在低于 FCC 限制的辐射下，也存在健康风险。一系列可能的危害包括 以及 。 对生育力和胎儿发育的影响 与癌症的关联 也证实了被认定患有“电磁过敏”的人们的一系列健康问题，包括头晕、恶心、头痛、耳鸣和失眠。 对居住在手机信号塔附近的人们进行的一些研究 对无线辐射最耸人听闻、 健康担忧是癌症。 2011年，世界卫生组织下属的国际癌症研究机构引用了令人不安但不确定的证据，将无线辐射归类为“ ”。 争论最激烈的 可能对人类致癌 2018 年， 进行了近二十年的 研究发现了手机辐射导致实验动物癌症的“明确证据”。意大利的一项 得出了类似的结果。 联邦政府 一项 重大研究 手机会对孩子造成任何特殊的健康风险吗？ 一些专家表示确实如此，并援引研究表明，儿童的头骨更薄、更小，而且大脑正在发育 受到手机辐射的影响。美国儿科学会接受了这一担忧，多年来一直 ，称这些标准没有充分保护儿童。 ，使他们更容易 敦促美国联邦通信委员会重新审视其辐射标准 20 多个外国政府以及 敦促采取预防措施限制无线暴露，尤其是儿童。 欧洲环境署 怀孕期间有哪些风险？ 耶鲁大学的一项研究发现 ，这与 表明在子宫内接触手机的儿童行为障碍增多的情况一致。 ，在子宫内接触手机辐射的小鼠会出现多动症和记忆力下降 人类流行病学研究 小鼠研究的作者、耶鲁大学医学院妇产科和生殖科学系主任休·泰勒博士告诉 ProPublica：“现在的证据确实非常有力，手机辐射之间存在因果关系。”儿童的暴露和行为问题。” 美国政府对手机辐射有何看法？ 主要联邦机构——美国联邦通信委员会和食品药品监督管理局——与无线行业和其他一些团体一样，拒绝接受任何“非热”人类健康风险的证据，称其尚未得到证实。政府网站还否认儿童面临任何特殊风险的说法。 2019 年，唐纳德·特朗普总统执政期间，FCC 终止了对其 1996 年无线辐射安全标准的为期六年的审查。该机构拒绝了提高标准的请求，称没有发现任何证据表明其保障措施“过时或不足以保护人类安全”。 然而，2021 年， ，称该机构忽视了一系列对人类、动物和环境造成非癌症危害的证据，并且其维持暴露标准的决定未能满足“甚至是理性分析的低门槛。”此后，联邦通信委员会没有采取正式行动。 联邦上诉法院命令 FCC 重新审视这一问题 为什么问题没有解决？ 确定无线辐射对健康的影响是很困难的。研究人员在道德上不能让人们无休止地接受手机辐射来评估结果。科学家必须依靠动物研究或流行病学研究等替代方案，其中的挑战包括让受试者准确地描述他们的无线使用情况并查明疾病或伤害的具体原因。 接触有毒物质对健康的许多影响，尤其是癌症，需要数年或数十年才会显现。人们对无线辐射如何在细胞水平上影响身体的机制知之甚少。 尽管经常呼吁进行更多研究，但美国有关这一问题的研究经费也很匮乏。引起健康问题的研究（和研究人员）受到了工业界的猛烈攻击，政府监管机构仍然持怀疑态度。 例如，FDA 的一位重要官员驳斥了这项在实验动物身上发现癌症“明确证据”的联邦研究的相关性，称该研究并不是为了测试人类使用手机的安全性而设计的，尽管他的机构已委托该研究进行这项研究。为此原因进行研究。 进行手机研究的联邦机构负责人琳达·伯恩鲍姆 (Linda Birnbaum) 表示，虽然伤害证据仍然难以捉摸，但已知的情况意味着采取预防措施是值得的。 “我看到确凿的证据了吗？本身不是，”她告诉 ProPublica。 “但是我看到烟雾了吗？绝对地。现在有足够的数据表明事情可能会发生。 ......今天需要保护政策。我们真的不需要更多的科学来知道我们应该减少接触。” 如果我担心风险，我可以采取预防措施来保护自己和家人吗？ 由于暴露程度随着距离辐射源的远近而变化很大，专家表示，最大限度降低风险的关键是增加与手机的距离。这意味着任何打开的手机都不要与您的身体直接接触。他们说，不要把它放在你的胸罩、口袋里或（特别是如果你怀孕了）靠在你的腹部。 通话时不要将手机靠在头上，而应使用扬声器或有线耳机。 （无线耳机，例如 AirPods，也会 。）当手机告诉您信号很弱时，尽量避免打电话，因为这会增加辐射水平。 发出一些辐射 他们说，你还可以通过减少花在手机上通话和发短信的时间来限制接触。使用老式固定电话可以完全避免这个问题。