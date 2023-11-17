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    手机辐射：这是您需要了解的内容经过@propublica
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    手机辐射：这是您需要了解的内容

    2023/11/17
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    经过 @propublica 307 讀數
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    ZH
    Read on Terminal Reader

    太長; 讀書

    对许多人来说，手机或手机信号塔可能带来健康风险的观念很久以前就已经退居到介于琐碎担忧和阴谋论之间的境界了。几十年来，无线行业一直将此类想法视为危言耸听，联邦监管机构也坚称手机不会构成危险。
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    science #health #cellphone-radiation
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