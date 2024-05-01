房间里最安静的人：善于观察如何获得终身成功

想象一个平行世界，语言就是货币。在这个世界中，你说出的每一个字都会耗尽你一生的积蓄。





从你出生的那天起，你就被赋予了一个固定的数字，它和其他人的数字一样。就像棋盘游戏一样，你可以选择如何使用你的积分。





让我问问你..





你会怎样运用你的言语？





这会如何影响您的沟通方式和频率？





你如何衡量自己说出的话的重要性？





您什么时候会说话，什么时候宁愿保持沉默？





嗯。这就是我 6 岁那几年所经历的现实。





我不记得我为什么会想到这个，也不记得我在哪里听到的，但这是一个众所周知的事实。我生活在这些参数中。





我真心相信我们每个人一生中都会用到一定数量的单词。一旦用过，就再也回不来了。





这种奇怪的信念塑造了我与世界和周围人的互动方式。它让我自然而然地成为一个倾听者，教会了我观察的无声力量。





至今我仍受这堂课的影响。





当我成年时，我仍然将它带入每一次谈话、谈判和互动中。





它变成了我今天想谈论的一种生活哲学。

1. 噪音文化

世界无法停止说话。沉默被误认为是缺席。





忙碌的文化会让你误以为自己总是需要忙碌和喧闹。





这是一种不懈的追求，伪装成野心。它不断低语：要想被人看到、要想成功，你必须声音最大、速度最快。





耐克的“Just Do It”等营销活动促使你毫不停歇地行动。它颂扬了艰苦奋斗高于一切。





这些口号变成了咒语，深深扎根于我们的文化中。它们敦促你继续前进，继续呐喊，继续奋斗——以牺牲静思和由此带来的深刻而有意义的进步为代价。





Instagram 和 TikTok 等平台改变了我们看待成功和知名度的方式。更大的声音和更快的内容创作意味着更大的成就。





新闻周期的快速发展迫使您不断了解最新信息并保持畅所欲言。





真人秀节目赞美那些主导谈话的人。他们在你的文化意识深处宣扬速度和音量的价值。





这种转变正在推动社会进入一种互动状态。无休止的发帖和分享淹没了安静自省的时刻。





更糟糕的是——你被告知沉默就是失败，静止就是退步。





在一场人人发言却无人倾听的竞选中，你的声音会付出什么代价？





你会想：“我必须做得更多，大声说出来，脱颖而出”。





你用深度来换取音量，错误地将你自己声音的回声当作进步。





这种动力永不停歇。它促使你回应、反应并前进。但它往往以牺牲理解、深度和真正的联系为代价。





如果这种对行动的偏见给你带来的损失比你意识到的要大，该怎么办？





如果您未能倾听和观察，从而成为创新、同理心和有意义的进步的无声窃贼，该怎么办？

2.通过观察获得

当您拥抱观察的安静力量时，您就会释放出更精确、更有影响力的行动潜力。





沉默成为你的策略。它能让你收集数据，了解世界，而这是喧闹所无法做到的。





它为您提供了无与伦比的优势。





观察力是一种天赋。它就像收集免费的情报。每一条数据都会增强你的决策力。它让你的行动不仅经过深思熟虑，而且更有影响力。





这是响度的另一面：









战略优势：Real G 的行动悄无声息。就像人生游戏中最熟练的玩家一样，你会发现，你观察得越多，你的行动就会越精确。





增强沟通能力：多听。您将会说一种人人都渴望的语言：理解。这不仅会提高您的沟通能力，还会让您选择说的每一个词都更有力。您还可以调整非语言暗示并理解未说出口的话。不要低估眼神交流、面部表情、肢体语言和语调。





更深层次的联系：人们倾向于那些真正倾听的人。通过让别人发言，你给予他们被倾听的礼物，培养更深层次、更有意义的联系。这种专注让人们感到被重视和理解。这自然会让他们更接近你。





提高解决问题的能力：您往往是第一个发现潜在问题的人——您会注意到细微的线索。这让您能够在问题升级之前解决问题。





更好的决策：在做决定之前获取更多信息可以带来更好的结果。它还可以带来更有效的结果。





提高创造力：善于观察会让你更有可能注意到世界的美丽和复杂性。这激发了创造力和创新。





增强自我意识：认识行为模式有助于个人成长。它可以提高情商，让你更具适应能力和同理心。





你不必相信我的话。听听观察和静默策略大师本人的话：“披着羊绒的狼”，又名伯纳德·阿诺(Bernard Arnault)。





他巧妙地展示了90年代末奢侈品市场的观察力的力量。





在短短两年内，他成功处理了路易威登与酩悦轩尼诗之间复杂的谈判，并成功地兼顾了双方的利益。





他的战略沉默和敏锐的观察力使他掌握了控制权。这促成了全球最大的奢侈品集团路威酩轩集团的成立。这也使他成为全球最富有的人之一。





3. 对安静的误解

你可能会想，“Bernard Arnaud 很难相处。另外，我需要成为房间里的领头羊，否则人们会认为我很软弱。”





他们认为你很软弱？





好的。





让他们这么想吧。这就是下棋的方法。





被低估正是你最大的优势。





最有效的领导者往往在行动前默默观察、规划。静默能让你





收集信息

了解其中的动态

时机成熟时，精准出击。





真正的实力不需要通过噪音来不断验证。





安静的自信能赢得别人的尊重，而喋喋不休的谈话却无法做到这一点。这是对自己能力充满信心的人的标志，他们不需要聚光灯就能知道自己的价值。





当其他人忙于交谈时，你正在吸收、学习并获得他们错过的见解。





倾听可以让你更深入地理解人和事。





它会让你成为一个更有同理心的朋友、一个更精明的商人、一个更有效的问题解决者。





当你保持安静时，人们无法预测你的下一步行动。这为你提供了出其不意的机会。





无论是在个人生活还是职业领域，这都是一个强大的策略。它能让你以别人意想不到的优势驾驭局面。





让世界低估你。





当您选择用行动和随后精心选择的言语来表达时，它只会放大您所产生的影响。





“我认识沉默寡言的人，他们心不在焉，对任何事情都不感兴趣。”





您认为沉默就意味着脱离吗？





再想一想。





在交流的世界里，沉默常常会被误解。





当你沉默的时候，你并不是在场边，而是深深地沉浸在游戏中。





保持沉默只是以不同的方式参与而已。





我经常被称为“缺席谈话”，而事实上我是：





积极聆听并吸收每一个字。

处理信息，建立他们忽视的联系。

等待我的投入能够产生最大影响的那一刻。





互动是深思熟虑的，而不是冲动的。





因此，如果你仍然犹豫不决，那就保持沉默吧。





它不会削弱你的影响力，而是会放大它。它确保当你讲话时，全世界都会倾听。





4. 静角的观察

没有一种策略是完美的。





在观察我自己的童年信念时，这些信念使我倾向于观察世界，我也必须承认我做得太过分了。

我之所以要提出这一点，是因为你可能处于等式的一边，也可能处于另一边。但这并不意味着你不能在过程中做出调整。





让我解释。





当我确信人类的言语数量有限时，我将其发挥到了极致。





我记得这种事发生过很多次。





举个例子，我妈妈和我弟弟在车里发生了争执，而我却有办法化解这场争论。

我问自己：这值得我说吗？答案是，不值得，所以我让他们继续争论，然后继续我的想法。





显然，在某个时候，我意识到这是不可持续的，也不准确的。





但经过多年的这样做，它改变了我看待世界和与世界互动的方式。





我谨慎选择用词。





我的倾听和说话的比例总是 90/10。





我只在相关或必要时才讲话。





优点：





我总是让人们在我之前发言，无论是在小组中还是一对一。我通常对他们的想法和意图有更多了解。他们在任何时候都不太了解我。这给了我优势。





我很习惯沉默。我用这个工具进行谈判和销售。





我在做决定之前会收集数据。这适用于生活的各个方面。





有些人射击，然后瞄准。





其他人瞄准，射击。





我瞄准目标，深吸一口气让自己稳定下来。我留意着周围的细微迹象。我注意到风的变化、树叶的沙沙声以及灌木丛中隐藏的痕迹。我调整了注意力。





然后，我发出一击致命射击。





不太好的地方：





我对公开演讲的恐惧源于我的信念：我说的每一个字都必须有分量。听的人越多，我的话语是否能引起每个人的共鸣就越重要。





这加大了我所作每一句话的压力。





最终，我为自己设定的这个期望变得难以承受。





它让我一度陷入瘫痪，无法说话。





总而言之，自我施加的压力造成了社交焦虑。





我从中学到两个教训：





当你坚信某件事时，它就有力量改变你的现实。它会改变你的为人和你的行为方式。 全力投入一个方向意味着你会离另一个方向越来越远。二元性是真实存在的，有时你需要调整。





5. 框架：培养观察生活

接受遵守规则的生活方式并不意味着你必须永远保持沉默。目标是让你找到一种平衡，以增强你的感知、决策和互动。

我奶奶曾经说过一句话：

“ Tourne 7 fois la langue dans ta bouche avant de parler ”，字面意思是“说话前先将舌头在嘴里转动七次”。

这句法国谚语强调了深思熟虑的沟通的价值。

这是为了让你的言语具有应有的分量，确保你所说的话确实重要。

现在，走进一个充满声音的房间，你可能有一种冲动想立即加入合唱。建议：试着忍住，先观察一下。

通过观察别人先行而获得的洞察力可以让你的话更具优势。

从你嘴里说出的话将会引起更深刻的共鸣，因为它是知情的。

提高你的观察能力：个人指南

放慢脚步：如今一切都过得飞快。试着时不时地按下暂停键。环顾四周，沉浸其中。你会惊讶地发现自己错过了什么。





运用所有感官：生活是一种多感官体验。记得闻闻雨水的味道，感受一本旧书的质感，倾听某人声音的抑扬顿挫。这是关于拥抱整个世界。





研究细节：最细微的事情可以蕴含最重大的意义。注意细微差别、轻微的皱眉、说话前的犹豫。这些细节比语言更能说明问题。





写下来：拿一本笔记本。用它写下你看到、听到、感受到的一切。这不仅仅是为了记住事情，也是为了识别你生活中的模式。它关乎重复和变化。





观察和聆听：70% 到 93% 的交流都是非语言的。一个人的站姿、眼神或语调都蕴含着深远的意义。开始注意这些。然后，你就会明白人们真正想说的是什么，而不仅仅是他们的话语。

做这些不仅能让你更加善于观察，还能让你与生活、与他人，当然还有与自己建立更紧密的联系。





6. 静谧革命 ✊

观察力不仅在决策中具有战略优势，还能加深人际关系。





这是为了建立与我们周围世界以及我们自己的更深层次的联系。





这场静默的革命号召我们拥抱生活的微妙之处，在沉默中寻找力量。





我就把这个留给你。如果你想加入，任务很简单：





少说话，多观察。

观察世界的所有细节。

专心聆听。

有目的地选择你的词语。





你可能会发现，这场静悄悄的革命会给你带来比以前更多的机会。





也许这些机会一直都在，只是你太忙太吵而没有注意到。





记住——你并不是退出了这个世界，而是在更深层次地与它接触。





朋友，欢迎来到静默革命。





今天就到这里，谢谢阅读。​





战略上，





本



