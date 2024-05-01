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    房间里最安静的人：善于观察如何获得终身成功经过@benoitmalige
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    房间里最安静的人：善于观察如何获得终身成功

    经过 ABrainArchitect10m2024/05/01
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    太長; 讀書

    探索如何通过保持沉默和遵守规则来改变您的交流方式并开启一个以前被噪音所掩盖的充满机遇的世界。
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    想象一个平行世界，语言就是货币。在这个世界中，你说出的每一个字都会耗尽你一生的积蓄。


    从你出生的那天起，你就被赋予了一个固定的数字，它和其他人的数字一样。就像棋盘游戏一样，你可以选择如何使用你的积分。


    让我问问你..


    你会怎样运用你的言语？


    这会如何影响您的沟通方式和频率？


    你如何衡量自己说出的话的重要性？


    您什么时候会说话，什么时候宁愿保持沉默？


    嗯。这就是我 6 岁那几年所经历的现实。


    我不记得我为什么会想到这个，也不记得我在哪里听到的，但这是一个众所周知的事实。我生活在这些参数中。


    我真心相信我们每个人一生中都会用到一定数量的单词。一旦用过，就再也回不来了。


    这种奇怪的信念塑造了我与世界和周围人的互动方式。它让我自然而然地成为一个倾听者，教会了我观察的无声力量。


    至今我仍受这堂课的影响。


    当我成年时，我仍然将它带入每一次谈话、谈判和互动中。


    它变成了我今天想谈论的一种生活哲学。

    1. 噪音文化

    世界无法停止说话。沉默被误认为是缺席。


    忙碌的文化会让你误以为自己总是需要忙碌和喧闹。


    这是一种不懈的追求，伪装成野心。它不断低语：要想被人看到、要想成功，你必须声音最大、速度最快。


    耐克的“Just Do It”等营销活动促使你毫不停歇地行动。它颂扬了艰苦奋斗高于一切。


    这些口号变成了咒语，深深扎根于我们的文化中。它们敦促你继续前进，继续呐喊，继续奋斗——以牺牲静思和由此带来的深刻而有意义的进步为代价。


    Instagram 和 TikTok 等平台改变了我们看待成功和知名度的方式。更大的声音和更快的内容创作意味着更大的成就。


    新闻周期的快速发展迫使您不断了解最新信息并保持畅所欲言。


    真人秀节目赞美那些主导谈话的人。他们在你的文化意识深处宣扬速度和音量的价值。


    这种转变正在推动社会进入一种互动状态。无休止的发帖和分享淹没了安静自省的时刻。


    更糟糕的是——你被告知沉默就是失败，静止就是退步。


    在一场人人发言却无人倾听的竞选中，你的声音会付出什么代价？


    你会想：“我必须做得更多，大声说出来，脱颖而出”。


    你用深度来换取音量，错误地将你自己声音的回声当作进步。


    这种动力永不停歇。它促使你回应、反应并前进。但它往往以牺牲理解、深度和真正的联系为代价。


    如果这种对行动的偏见给你带来的损失比你意识到的要大，该怎么办？


    如果您未能倾听和观察，从而成为创新、同理心和有意义的进步的无声窃贼，该怎么办？

    2.通过观察获得

    当您拥抱观察的安静力量时，您就会释放出更精确、更有影响力的行动潜力。


    沉默成为你的策略。它能让你收集数据，了解世界，而这是喧闹所无法做到的。


    它为您提供了无与伦比的优势。


    观察力是一种天赋。它就像收集免费的情报。每一条数据都会增强你的决策力。它让你的行动不仅经过深思熟虑，而且更有影响力。


    这是响度的另一面：



    战略优势：Real G 的行动悄无声息。就像人生游戏中最熟练的玩家一样，你会发现，你观察得越多，你的行动就会越精确。


    增强沟通能力：多听。您将会说一种人人都渴望的语言：理解。这不仅会提高您的沟通能力，还会让您选择说的每一个词都更有力。您还可以调整非语言暗示并理解未说出口的话。不要低估眼神交流、面部表情、肢体语言和语调。


    更深层次的联系：人们倾向于那些真正倾听的人。通过让别人发言，你给予他们被倾听的礼物，培养更深层次、更有意义的联系。这种专注让人们感到被重视和理解。这自然会让他们更接近你。


    提高解决问题的能力：您往往是第一个发现潜在问题的人——您会注意到细微的线索。这让您能够在问题升级之前解决问题。


    更好的决策：在做决定之前获取更多信息可以带来更好的结果。它还可以带来更有效的结果。


    提高创造力：善于观察会让你更有可能注意到世界的美丽和复杂性。这激发了创造力和创新。


    增强自我意识：认识行为模式有助于个人成长。它可以提高情商，让你更具适应能力和同理心。


    你不必相信我的话。听听观察和静默策略大师本人的话：“披着羊绒的狼”，又名伯纳德·阿诺(Bernard Arnault)。


    他巧妙地展示了90年代末奢侈品市场的观察力的力量。


    在短短两年内，他成功处理了路易威登与酩悦轩尼诗之间复杂的谈判，并成功地兼顾了双方的利益。


    他的战略沉默和敏锐的观察力使他掌握了控制权。这促成了全球最大的奢侈品集团路威酩轩集团的成立。这也使他成为全球最富有的人之一。


    3. 对安静的误解

    你可能会想，“Bernard Arnaud 很难相处。另外，我需要成为房间里的领头羊，否则人们会认为我很软弱。”


    他们认为你很软弱？


    好的。


    让他们这么想吧。这就是下棋的方法。


    被低估正是你最大的优势。


    最有效的领导者往往在行动前默默观察、规划。静默能让你


    • 收集信息
    • 了解其中的动态
    • 时机成熟时，精准出击。


    真正的实力不需要通过噪音来不断验证。


    安静的自信能赢得别人的尊重，而喋喋不休的谈话却无法做到这一点。这是对自己能力充满信心的人的标志，他们不需要聚光灯就能知道自己的价值。


    当其他人忙于交谈时，你正在吸收、学习并获得他们错过的见解。


    倾听可以让你更深入地理解人和事。


    它会让你成为一个更有同理心的朋友、一个更精明的商人、一个更有效的问题解决者。


    当你保持安静时，人们无法预测你的下一步行动。这为你提供了出其不意的机会。


    无论是在个人生活还是职业领域，这都是一个强大的策略。它能让你以别人意想不到的优势驾驭局面。


    让世界低估你。


    当您选择用行动和随后精心选择的言语来表达时，它只会放大您所产生的影响。


    “我认识沉默寡言的人，他们心不在焉，对任何事情都不感兴趣。”


    您认为沉默就意味着脱离吗？


    再想一想。


    在交流的世界里，沉默常常会被误解。


    当你沉默的时候，你并不是在场边，而是深深地沉浸在游戏中。


    保持沉默只是以不同的方式参与而已。


    我经常被称为“缺席谈话”，而事实上我是：


    • 积极聆听并吸收每一个字。
    • 处理信息，建立他们忽视的联系。
    • 等待我的投入能够产生最大影响的那一刻。


    互动是深思熟虑的，而不是冲动的。


    因此，如果你仍然犹豫不决，那就保持沉默吧。


    它不会削弱你的影响力，而是会放大它。它确保当你讲话时，全世界都会倾听。


    4. 静角的观察

    没有一种策略是完美的。


    在观察我自己的童年信念时，这些信念使我倾向于观察世界，我也必须承认我做得太过分了。

    我之所以要提出这一点，是因为你可能处于等式的一边，也可能处于另一边。但这并不意味着你不能在过程中做出调整。


    让我解释。


    当我确信人类的言语数量有限时，我将其发挥到了极致。


    我记得这种事发生过很多次。


    举个例子，我妈妈和我弟弟在车里发生了争执，而我却有办法化解这场争论。

    我问自己：这值得我说吗？答案是，不值得，所以我让他们继续争论，然后继续我的想法。


    显然，在某个时候，我意识到这是不可持续的，也不准确的。


    但经过多年的这样做，它改变了我看待世界和与世界互动的方式。


    我谨慎选择用词。


    我的倾听和说话的比例总是 90/10。


    我只在相关或必要时才讲话。


    优点：


    我总是让人们在我之前发言，无论是在小组中还是一对一。我通常对他们的想法和意图有更多了解。他们在任何时候都不太了解我。这给了我优势。


    我很习惯沉默。我用这个工具进行谈判和销售。


    我在做决定之前会收集数据。这适用于生活的各个方面。


    有些人射击，然后瞄准。


    其他人瞄准，射击。


    我瞄准目标，深吸一口气让自己稳定下来。我留意着周围的细微迹象。我注意到风的变化、树叶的沙沙声以及灌木丛中隐藏的痕迹。我调整了注意力。


    然后，我发出一击致命射击。


    不太好的地方：


    我对公开演讲的恐惧源于我的信念：我说的每一个字都必须有分量。听的人越多，我的话语是否能引起每个人的共鸣就越重要。


    这加大了我所作每一句话的压力。


    最终，我为自己设定的这个期望变得难以承受。


    它让我一度陷入瘫痪，无法说话。


    总而言之，自我施加的压力造成了社交焦虑。


    我从中学到两个教训：


    1. 当你坚信某件事时，它就有力量改变你的现实。它会改变你的为人和你的行为方式。
    2. 全力投入一个方向意味着你会离另一个方向越来越远。二元性是真实存在的，有时你需要调整。


    5. 框架：培养观察生活

    接受遵守规则的生活方式并不意味着你必须永远保持沉默。目标是让你找到一种平衡，以增强你的感知、决策和互动。

    我奶奶曾经说过一句话：

    Tourne 7 fois la langue dans ta bouche avant de parler ”，字面意思是“说话前先将舌头在嘴里转动七次”。

    这句法国谚语强调了深思熟虑的沟通的价值。

    这是为了让你的言语具有应有的分量，确保你所说的话确实重要。

    现在，走进一个充满声音的房间，你可能有一种冲动想立即加入合唱。建议：试着忍住，先观察一下。

    通过观察别人先行而获得的洞察力可以让你的话更具优势。

    从你嘴里说出的话将会引起更深刻的共鸣，因为它是知情的。

    提高你的观察能力：个人指南

    放慢脚步：如今一切都过得飞快。试着时不时地按下暂停键。环顾四周，沉浸其中。你会惊讶地发现自己错过了什么。


    运用所有感官：生活是一种多感官体验。记得闻闻雨水的味道，感受一本旧书的质感，倾听某人声音的抑扬顿挫。这是关于拥抱整个世界。


    研究细节：最细微的事情可以蕴含最重大的意义。注意细微差别、轻微的皱眉、说话前的犹豫。这些细节比语言更能说明问题。


    写下来：拿一本笔记本。用它写下你看到、听到、感受到的一切。这不仅仅是为了记住事情，也是为了识别你生活中的模式。它关乎重复和变化。


    观察和聆听：70% 到 93% 的交流都是非语言的。一个人的站姿、眼神或语调都蕴含着深远的意义。开始注意这些。然后，你就会明白人们真正想说的是什么，而不仅仅是他们的话语。

    做这些不仅能让你更加善于观察，还能让你与生活、与他人，当然还有与自己建立更紧密的联系。


    6. 静谧革命 ✊

    观察力不仅在决策中具有战略优势，还能加深人际关系。


    这是为了建立与我们周围世界以及我们自己的更深层次的联系。


    这场静默的革命号召我们拥抱生活的微妙之处，在沉默中寻找力量。


    我就把这个留给你。如果你想加入，任务很简单：


    • 少说话，多观察。
    • 观察世界的所有细节。
    • 专心聆听。
    • 有目的地选择你的词语。


    你可能会发现，这场静悄悄的革命会给你带来比以前更多的机会。


    也许这些机会一直都在，只是你太忙太吵而没有注意到。


    记住——你并不是退出了这个世界，而是在更深层次地与它接触。


    朋友，欢迎来到静默革命。


    今天就到这里，谢谢阅读。​


    战略上，



    Stellar
    L O A D I N G
    . . . comments & more!

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