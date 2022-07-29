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    我让 AWS 亏损 - 方法如下！经过@paulelie
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    我让 AWS 亏损 - 方法如下！

    2022/07/29
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    经过 @paulelie 2,649 讀數
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    太長; 讀書

    这是一个简短的系列，我想分享很久以来关于 AWS 上“成本优化”的基础知识。 DocumentDB 服务的 I/O 成本在每 100 万个 I/O 的 0.20 美元到 0.30 美元之间。实例的价格很容易理解：您为实例付费，定价将取决于其资源（CPU、RAM 等） 存储和备份存储成本**：同上，比较容易理解，我们可以跟踪并轻松估算每 GB 存储的成本。

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    #aws-cost-optimization#mongodb
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    @paulelie

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    by Paul-Élie @paulelie.I'm a software engineer and AWS Architect @Free2Move. I like to discover new topics and share my tips!
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