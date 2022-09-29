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    我如何搬到美国并在 Roku 找到工作经过@yantsishko
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    我如何搬到美国并在 Roku 找到工作

    2022/09/29
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    经过 @yantsishko 19,874 讀數
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    太長; 讀書

    2022年2月，我终于以O1工作签证移居美国。在此之前，经过 2.5 年的加强案件工作，等待批准。

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