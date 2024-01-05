我如何通过人工智能提高我的英语口语能力，这些人工智能也应该对你有用

黑客，你的英语怎么样？ 根据相似网 ，有 78% 的可能性您位于非母语国家，这意味着英语可能不是您的母语。如果您发现自己很难用这种语言表达想法、理解他人、表达自己的观点以及找到时间和动力来升级，那么您并不孤单。 在那里，做到了这一点，并设法解决了 问题；我有一些有价值的东西要与你分享。下面，我将告诉您我如何使用有用但鲜为人知的方法来提高我的英语口语技能 英语学习应用程序 我现在和其他人工智能工具和方法一起工作，比如我的奶奶，它们与机器学习无关，但仍然有效。 内容： 一、背景故事：我的英语提高之旅 二.探索 AI 语音分析器发音 三．我的方法：我如何使用发音、其他工具和成就 四．解锁母语英语：为什么人工智能语言助手是游戏规则改变者 个人经验、技巧、产品说明等等都在下面等着你⬇️⬇️⬇️ 一、背景故事：我的英语提高之旅 1. 为什么我需要努力学习我的语言 你好，黑客们！我是维罗妮卡，一名营销和产品教授，母语非英语。虽然我在工作中使用英语已有多年，但主要是在中东等非母语地区（向读到这篇文章的迪拜人表示感谢！）。 几年前，我萌生了开拓美国市场的想法，但这需要提高我的语言水平。回家后，挑战变得更加复杂，导致练习减少，我的英语也出现退步。 2. 动机问题 随着我的语言能力下降，这项任务似乎不可能完成。我可能永远不会鼓起勇气去正面解决这个问题，但突然间，有人向我询问了一个梦想的机会。尽管具备所有必需的技能，但语言能力成为绊脚石，迫使我拒绝了这份工作。 令人惊讶的是，这种拒绝成为了我所需要的动力，我最终决定采取行动来提高我的英语水平。 3.我尝试过的 为了挖掘自己的流利程度、美式发音、提高理解力和词汇量，我沉浸在各种渠道、形式和生活各个方面的美式英语内容中。并用观看代替了阅读。 4. 为什么它没有提高我的口语能力 这种方法提高了我除了口语之外的所有语言技能，因为它未能为与工作相关的话题提供必要的练习，更关键的是，我的演讲缺乏专业的反馈。不幸的是，我没有看到可行的选择来实现这一目标： 👎 演讲俱乐部提供与 对话，但 。 非母语人士的 没有提供有价值的反馈 👎 导师要么 ，要么对于我当时第三世界的薪水来说价格太高了。 不熟悉商业话题 👎 朋友们对随意聊天比教学更感兴趣（同样， ）。 没有反馈 在以传统方式学习时，Pronounce 的人看到了我的个人资料，并为我提供了我想要的工作。然而，更让我印象深刻的是他们正在构建适合我需求的产品。 二.探索 AI 语音分析器发音 是一款专注于口语交流的英语学习应用。它是一个语法、流利度和发音检查器，有助于掌握说话、理解和被理解所需的技能。 发音 那些进行口语练习的人可以在几乎零学习时间的情况下取得进步：只需记录电话或会议，查看报告，并努力纠正错误（ ）。那些缺乏现实生活对话的人可以练习使用该应用程序。 不需要动力或时间！！ 因为它们可以分析你已有的练习。不仅像 Grammarly 这样的书写检查器可以做到这一点， 。 有了现代人工智能语言学习工具，就不存在动机问题， 口语助手也可以轻松融入您的日常生活 我知道视频胜过一千个字——看吧： https://youtu.be/wHL2zQS1irE?si=ij8MotlqlGkjr98i&embedable=true 1. 使用案例 以下是该应用程序的使用方法： 📞 录制您的通话或虚拟会议（如果您没有现实生活中的对话，则录制独白）。 📖 大声朗读建议的文本或任何其他内容（非常适合公开演讲准备）。 🗣 与人工智能语音机器人讨论建议的或我们自己的主题（18 个适合任何口味的字符，提供 4 种不同的口音🇺🇸🇬🇧🇦🇺🇮🇳 随时为您服务）。 👂 选择网页上的文本并使用我们的 进行语音表达。 Chrome 扩展程序 💾 将新的或最难的单词和短语添加到您的个人词典中，并进行练习以学习和掌握。 2. 产品的工作原理 该应用程序可以识别您的语音，并提供有关语法、词汇、发音、语调、清晰度、说话速度、停顿、填充词等的反馈。您可以看到自己的错误和缺陷，并获得解释、释义建议和个性化练习。 当你克服最关键的错误时，它会突出显示其他需要保持进步的领域。您还可以获得练习计划、进度报告和通知。 3. 你得到的反馈 以下是有关语言技能的反馈示例，我们的用户通常认为这些反馈对于改进至关重要。 语法反馈： 选词反馈： 清晰度和措辞反馈： 发音反馈： 当涉及到重复的发音错误时，您会收到经过编译的反馈。 对于非重复的，您会得到单独的提示。 最初，您单独练习每个发音错误的单词。 然后是在句子中，因为这对于提高真实语音中的发音至关重要。 您以同样的方式练习个人词典中的单词和短语。 4.人工智能语音机器人 借助语音机器人，您可以根据需要讨论任何您想要的内容。该产品提供了“闲聊”或“面试”等默认主题，但您可以创建任何其他主题，因为它们是法学硕士。 他们总是很乐意为您提供帮助👇😄 说实话，有关机器人的最有价值的信息如下： 语音机器人不仅有助于进行更多练习！ 在发音中，您可以调整他们的说话速度、在声音和口音之间切换以及阅读字幕。对于提高 非常有帮助。 听力理解能力 对于任何语言学习人工智能，您都可以要求他们重新措辞并继续讨论该主题，直到您感到自信为止。这可以提高 。 词汇量和流利度 5. 现实案例 由于我们知道通过学习获得的语言知识往往不够实用，而且学习者通常会在日常生活中面临挑战，因此我们最近推出了现实生活案例。 现在，您可以使用一个人工智能语音机器人练习现实生活中的情况，并从另一个机器人那里获得指导和反馈。与整个产品一样，我们提供默认情况和创建您自己的情况的选项。 三．我的方法：我如何使用发音、其他工具和成就 1. 我如何使用发音 📞 录制我的演讲 我会记录我所有的通话、会议和给朋友的语音消息——所有我说英语的内容。 📖 大声朗读 当我需要准备演讲（例如产品演示）时，我将文本添加到应用程序中并大声朗读。 如果您需要准备任何演讲，请先大声朗读。如果您的发音远非完美，语音分析器就像人一样，可能会误解您的某些单词或短语。通过向人工智能提供副本，您可以给自己适当的反馈。 如果您不知道如何发音某些单词，请先使用 AI 发音。例如，Pronounce 有一个用于此目的的 。 Chrome 扩展 我总是先大声朗读我的演讲，只有当我只得到一些小的修正时才开始录音。 🤖 与机器人交谈 当我闲暇时没有人可以交谈时，我会说“嘿 Blake/Jenny……”，然后讨论工作、书籍、电影、天气——无论我想讨论什么。 Siri 即使每天练习 5（！）分钟也能带来进步。 🏋️♂️ 进行个性化练习 坦白说，比我应该的少得多。例如，我经常跳过非重复的发音错误。 2.我还做什么 继续观看和阅读英文内容 曾经想放弃追剧吗？我有一个解决方案给你！只需开始倒带您没有看到的每一个时刻，并写下每个新单词或短语 - 瞧，您比看牙医更讨厌看 Netflix！ 😄 嗯，以上就是我的开始。如今，我仍然会回到不清晰的时刻并截图，但并非总是如此。经过几个月的专注学习，我意识到，从长远来看，我需要让我的高效习惯变得愉快。否则，我发现自己会跳过它们。 不要给自己太大压力；否则，你可能会因为压力过大而拖延。让您的学习充满乐趣！ 通过 Grammarly 检查我所有的写作和演讲 主要是检查语法和词汇。它的释义可能会更好，因此，为此目的，我更喜欢 ChatGPT（见下文）。 根据我的经验，Grammarly 擅长发现错误，但可能无法有效捕获非母语或释义。我建议主要将其用于第一个目的。 ❗️就像生成式AI工具一样，有时它可能会出错！根据我的观察，文案越长，遗漏某些内容的可能性就越大。 通过 ChatGPT 仔细检查我的写作和演讲 我还没有找到比 ChatGPT（即使免费版本也可以）更好的工具来检查语言的自然性。它还提供了相当好的替代措辞。 根据我的经验，提示并不重要，而后续的调整却很重要（顺便说一句，OpenAI 显示了相同的结果）。所以我使用像下面这样的超级简单的提示，并继续指导模型。 研究 。 检查以下内容是否以正确的美式英语书写并且显示为母语。可以是非正式的，但没关系。如果不符合任何要求，请建议纠正哪些内容以及如何纠正 3. 我的结果 经过几个月不定期使用上述工具，我得到了以下结果： 更好的语法和发音，更大的词汇量 现在，我的演讲大约 97% 语法正确、发音清晰、用词正确。在起跑线上，只有85-90%是这样，我就像截图中那样说话（🙈😂）。 更好的听力理解 我还没有尝试评估它，但我看到了重大进展。我通常只有在遇到不熟悉的单词时才会遇到理解困难。我也能更好地捕捉发音中的错误。 更多母语 我没有证据证明这一点，但我的演讲无疑变得更加本土化了。您在阅读本文时是否注意到任何不自然的措辞？我也这么说。 Pronounce、Grammarly 和 ChatGPT 指导我更好地表达自己的想法。 我在 Pronounce 上将新短语添加到我的个人词典中，时不时地重新审视它们，并将它们融入到我的演讲中。 直到使用人工智能几个月后，我才意识到我的语言有多么不自然。 。没有人会分析你写下的每一句话并提出最重要的反馈。 我怀疑如果没有人工智能，任何人都无法清楚地了解自己的语言水平 四．解锁母语英语：为什么人工智能语言助手是游戏规则改变者 让我总结一下： 如果您对想要学习的语言进行了一些练习，几乎 。 不需要额外的时间 写作、口语、配音、翻译等。 人工智能工具几乎可以满足您可能需要的一切 ： 编写修复程序和聊天机器人的使用已经成为常态。语音分析器和语音机器人同样有用，只是鲜为人知。 语音机器人对于提高听觉理解和词汇量非常有用。 IMO， 只有人工智能可以让你清楚地了解你的语言水平。 不同意？有疑问吗？或者有什么可以分享的吗？请在评论或 中告诉我。我努力让这篇文章变得有用，并且很乐意听到您的反馈；这就是我与社区互动的目的。任何反应将不胜感激！ 社交私信 我先来 几个月前我如何在另一个技术社区上用俄语发音提高英语水平的故事。 共享 然而，当时我没有使用其他人工智能工具，经验更狭窄，取得的结果不太理想，并且从不同的角度来对待它。 如果有兴趣，请随意查看，但请记住巨大的差异。 此外，我们的产品功能较少。 如果您想接收来自 ，关注我们的帐户 或者 。 发音 X（推特） 领英