我如何通过 Web 开发赚取 480,000 美元并重返 SEO

让我告诉您一个关于 SEO 专家的故事，他决定涉足数字产品开发领域。这是任何一个创业者都会面临的充满高潮、低谷、希望和失败的旅程。它是关于克服不可克服的困难，冒险进入未知领域，尝试新事物，并在困难的情况下寻找解决方案。 我自 2006 年以来一直从事 SEO 行业，创建网站并通过 Google AdSense、联属计划和内容广告赚取收入。但在 2014 年，我认为是时候加强我的比赛了。我冒险开始销售重型机械，每笔销售都赚取佣金。该计划很简单：建立网站、推广网站、设置广告并将销售线索发送给供应商。不幸的是，一场危机袭来，尽管有数百个销售线索，销售额却暴跌至零。 我自己承担一切费用，这意味着我的积蓄受到了严重打击。当时，我住在泰国，不得不搬进一栋每月 250 美元的平房。我陷入了深深的抑郁之中，几乎无法入睡，但那是另一天的故事了。 SEO 分裂 所以我对 SEO 和与外部合作伙伴的合作彻底失望了。主要问题：我对流程缺乏影响力，更不用说对销售和市场动态明显缺乏了解。 我不会撒谎，我很痛苦。对我的合作伙伴、经济危机和整个世界感到痛苦。我付出了努力，并取得了切实的成果——更好的排名、更多的流量、更多的查询——但我得到了什么回报呢？零收入，全部支出。 但当然，每个人都需要谋生，对吗？因此，我全力投入自由职业，从 SEO 服务到设计名片，无所不包。 在八个月的时间里，我设法凑够了 12,000 美元，主要来自自由职业和过去项目的一些剩余收入。 那时，我预计在接下来的六个月内可支配收入约为 8,000 美元。所以，算了一下，我算了一下，我的银行里有整整 20,000 美元。是时候找到我的定位了。 经过一些在线研究后，我偶然发现了 ThemeForest——一个销售网站模板、WordPress 主题、插件等等的市场。 有一个主题引起了我的注意：售出 20,000 件，每件售价 49 美元。这是一个很酷的 100 盛大！市场上还有更多类似的产品。 那时，我并不热衷于深入的市场分析；我没有想过咨询该领域的十个人或通过他们的市场资料给他们写信。不，我只是一头扎进去，枪在燃烧。 我决定创办一家公司并雇用一个团队，对自己的成功充满信心。我对失败了解多少，对吗？ 团队 我想我应该同时生产几种产品，为每个产品投入 1-2 个月的时间。因此，我决定立即聘请一个团队。 在那之前，我一直是一个孤独的人，所有事情都自己做，并且认为这很简单。但后来我雇用了： 两位设计师——我很幸运有一位。结果证明她是一颗宝石，几乎拯救了这个项目。 两位前端开发人员——结果都表现平平（或者可能是市场标准太高）。 一名程序员——我在短短六个月内经历了其中的四次。其中一人甚至有酗酒问题。 然后就是我——一个多才多艺的人。 我的技能是什么？一点设计、相当强的前端开发技能、强烈的职业道德和纪律。然而，编码是我的致命弱点。 当然，我可以使用“echo”来输出内容，而且我很快就能找到代码片段，但总的来说，你可以称我为脚本小子。 规划 没有真正的计划，我眼中只有美元符号和一张充满雄心勃勃的数字的 Excel 表格。 我以为这很容易。毕竟，我见过很多企业，我为他们建立了网站并提高了谷歌排名。 简而言之：我是一个菜鸟，领导着一个菜鸟团队，设计师是我们唯一的希望。 结果 让我们跳过这次失败的血淋淋的细节，你只需要知道我的团队正在苦苦挣扎。我无法正确地培训他们，而且我对培训和详细技术简介的重要性一无所知。于是，自然而然，团队逐月减少，资金也日渐枯竭。 在第一个月，我们的明星设计师为 SEO 代理模板创建了令人惊叹的设计。我喜欢它并决定将其作为我们的第一个模板。这是一个幸运的突破，因为我自己就是一个 SEO 人员，完全属于模板的目标受众。 我每天花 14 个小时进行设计编码。完成 HTML 编码花了整整 210 个小时——这个数字我永远不会忘记。然后大吃一惊：HTML 编码毫无用处！当我们开始创建 WordPress 主题时，我们发现我们需要在页面构建器上构建页面，因为这是客户所喜欢的。谈论曲线球！ 到第二个月月底，团队只剩下我、程序员和设计师。 我们正在研究 WordPress 模板，而设计师正在为未来的模板精心设计。 前三个月我们花了大约 12,000 美元。我们的钱越来越少，但在这个主题上仍有大量工作要做。 又过了两个月，终于在第五个月月底有了成品。这是一场真正的赌博——没有会计记录，只是见机行事。 市场不仅仅接受任何产品——他们会仔细检查代码质量、安全性和设计质量。大约花了20天时间才得到版主的第一个回复。 正如您所猜测的，其中存在大量错误。我们会收到 5-10 个问题的拒绝，修复它们，然后重新提交以供审核。 每次审核大约需要3天时间。这是一个永无休止的循环。 一家年轻的初创公司寻找庇护所 值得庆幸的是，我在泰国交了一些朋友，其中包括一位正在开健身室的邻居。她为一群训练师租了一间大房子，有时有五到九名训练师同时住在那里。 最后，我问我是否可以和他们住在一起，因为我只剩下最后 2,000 美元了。 她把我安置在训练师的房子里，但所有的房间都住满了，所以我最后睡在门口12平方米走廊的床垫上。别担心，没有人踩到我。 那场面真是壮观——我像一只猫一样生活在入口处的垫子上。 我和教练一起呆了大约一个月。 然后，一个机会出现了——一些朋友要去滑雪一个月，请我帮忙照看他们的猫，以换取免费住宿。他们的公寓位于一栋别墅下面，面积70平方米；里面装饰得很漂亮，还有一台1.5米的大电视。 这对我来说是一种文化冲击——我的生活状况已经从猫垫变成了“别墅下”的奢华。 但持续不断的市场拒绝却令人心碎。我过着像僵尸一样的生活——早上查看手机是否有主持人的电子邮件，吃东西，然后去海滩游泳或散步。这是保持理智的唯一方法。 被拒绝的情况不断堆积——总共 18 个，每个都有 6 到 20 个需要解决的问题。通常需要1-2天的时间来解决这些问题，然后又是3-4天的焦急等待。我不知道他们还能发现多少错误。我感觉自己像西西弗斯。 最初的计划是创建几个模板，但现实很严峻： 20,000美元付诸东流 由于近三个月的不断拒绝，我陷入了深深的恐惧之中 我的生活就像猫一样不确定 这什么时候结束？ 一天早上，我醒来，懒洋洋地查看了我的通知。我看到了市场上的一条消息，但这一次它没有以通常的“不幸的是，你的……”开头。相反，它写道：“恭喜！你的…”。 那时我的幻想破灭了，我只是机械地完成了早上的例行公事。我终于找到了我的电脑，打开了产品页面，结果就在那里——我的第一笔销售价格为 59 美元。当然，市场收取了50%的佣金。 ThemeForest 拥有累进佣金制度 - 他们一开始收取 50%，然后随着销量的增加逐渐减少到 30%。要达到 30% 的门槛，我的销售额必须达到 75,000 美元。 看到第一次销售我没什么感觉，所以我就去吃早餐了。在 YouTube 上呆了一段时间后，我回到电脑前发现有四笔销售。 就在那时，我突然意识到——我在房子里跑来跑去，跳来跳去，高兴得大喊大叫。有了这些销售动力，我想这就是成功！ 第一个月，我赚了 8,750 美元，其中一半进入了市场。 我还知道，很快我的模板就会从市场的第一页消失，销量也会下降。仔细观察其他主题，我发现销售额通常会在第二个月减半并稳定下来。 但我还有一线希望，一条通向我财富的道路！数学很简单：一款产品每月可带来超过 2,000 美元的收入。创建 10 个产品，每月只需轻松 20,000 美元。 挫折 我和朋友们精疲力尽，渴望休息，于是出发前往巴厘岛进行为期一个月的度假。然而，对玷污我的声誉和在市场上收到负面评论的恐惧一直困扰着我。因此，每隔几个小时，我就会检查一下支持小组，并虔诚地为客户提供帮助。 回来后，我很快创建了第二个网站模板，这次是为律师设计的。花了大约一个月的时间，很快就过了审核阶段，但销售却是一场灾难，每个月只能赚到 200 美元。 我以为这只是运气不好。毕竟，很多模板在市场上都卖得很好。另外，我的设计师当时已经积累了10个设计。所以，我决定雇佣更多的人。我向一位朋友借了 19,000 美元，并同意在两年内按月逐步还款，偿还 27,000 美元。 第二次尝试稍微好一些。我雇用了： 3名前端开发人员 一个新程序员 该计划是同时处理四个模板。我教了团队一些知识，甚至为第四个模板做了前端工作。 但试图同时成为一名经理和前端开发人员是一个错误。我对团队的问题反应很慢，因为很难在任务之间不断切换。 结果，团队和我的生产力都受到了影响。我们从 5 月份开始，但直到 9 月份才推出了前两个模板。老实说，整个夏天我本可以自己制作 3-4 个模板。 我的主要问题：我讨厌重复性工作。前三个模板还不错，但之后就感觉太套路了。 第四个也是最后一个模板直到新年之前才在市场上被接受。 这是一次史诗般的旅程。但销量远不如第一个产品，而且我没有看到任何显着的收入增长。而且2016年下半年和2017年一整年我都在偿还贷款，既要发工资又希望自己能挣点钱，对我来说是一种精神负担。 您可以在屏幕截图中看到 2016 年的收益。九月份以来有所增长，但我还有贷款要还。因此，正如你可以想象的那样，我不得不解雇我的员工。 2017年是还清债务的一年。 新篇章 2017 年，我退后一步，尝试用第二个或第三个设计更新未售出的模板，但没有帮助。 我尝试过各种类型的广告——AdWords、社交媒体、博客——但当你每次销售只能赚 40 美元时，就很难盈利。美国和英语国家的流量太贵了。 半年的时间里，我努力提高销量，然后用后半年的时间廉价地环游亚洲，等待还清债务。 十二月的需求总是会下降，但一月份的需求却会激增。 2018 年，我决定为经过验证的利基市场创建另一个模板 - SEO 机构。这是一个漫长而乏味的过程；我融入了 20 种设计，但这并没有改变游戏规则。然而，它确实比我的其他面向律师或健身的模板卖得更好。好的设计师很难找到，所以我最终自己完成了大部分设计。 春末发布后，销量最初激增，但随后又陷入停滞。 最终，我屈服于每天只工作两个小时。我涉足了各种合作伙伴关系和自由职业，甚至尝试推出自己的 WordPress 网站建设课程。 2019 年，我到处都是——尝试合作伙伴关系并尝试获得 SEO 客户。尽管我一直保持着一种伙伴关系，而且这种伙伴关系仍在不断发展，但并没有产生什么严重的结果。 也许它终究会起作用？ 我不记得是什么启发了我，但在某个时候，我想出了一个用于传送带式模板创建的系统。我在纸上详细说明了这一点，并决定寻求投资。 冬天即将来临。 在一个多月的时间里，我一直在敲鼓——申请初创企业孵化器，并与我做过 SEO 工作的老客户交谈，因为有些人早在 2010 年就提供了投资。 最终，两位投资者给了我 35,000 美元。我收拾好行囊，飞往泰国。 我组建了一个新团队： 2 位普通设计师——应该聘请一位昂贵的设计师 3名前端开发人员 这次，我每天为团队录制每小时的视频，像慈祥的爷爷一样回顾他们的工作，指出错误，提出建议。 你知道吗？它奏效了——我们看到了相对较快的结果。 然而，市场的设计标准显着提高，我们的模板屡屡被拒绝。没有提供建设性的反馈，而是直白地贴上了“垃圾”的标签。 挑战在于咨询顶尖设计师以找出问题所在。我自己开始变得非常擅长设计，甚至注意到 1 像素的错位。 六个月后，我很幸运，找到了一位实力雄厚的艺术总监。他纠正了我们所有的错误，我们最初的几个模板被接受了。他极大地提高了我们的设计质量。 在业绩最好的几个月里，我们向市场发布了 5 个模板，而每月发布的市场总量约为 80-90 个模板。 我梦想占领市场份额并主宰市场。 但销售仍然充满挑战。然而，随着我们的设计质量不断提高，我仍然充满希望。 新冠疫情对我们的销售有帮助。经过三周的封锁，似乎每个人都在开展在线业务并且需要网站模板。 那一年，我们创造了 17 种被接受的产品，大约有 5 种被拒绝。 最高峰时，我们每月的收入为 6,500 美元，加上支持服务的定制工作，总计高达 7,500 美元。但那是巅峰。即使有新产品，我们的销售额也停止增长。 这仅够支付七个人的工资，再加上运营费用。尽管如此，我的薪水还不错，吃得也很好。 我决定通过 Empire Flippers 出售该项目，不带团队。 这是我能找到的最后一张截图。我记得这个数字大约是 320,000 美元的销售额，但显然，我没有截图。 出口 我申请了 Empire Flippers，填写了损益表，并接受了评估。随着项目的开展，我承诺找一个人来处理支持和更新主题，每月花费 300 美元兼职，以降低成本。我收到的最高估价为 210,000 美元。 一切似乎都已确定，但随后我遇到了障碍 - ThemeForest 的服务条款禁止帐户销售！他们通知了我这一限制，六位数的销售收入就从我的指缝中溜走了。 在六个星期的时间里，我与他们通信，采取了威胁、恳求、勒索以及一切明目张胆的手段来获得出售账户的许可： 声称受到歧视 说我需要还清抵押贷款，否则我就会无家可归 认为他们盗用我的智力劳动是不公平的 辩称我需要钱养活我的家人 承诺创建一个新帐户并在那里上传新模板 我不知道哪种说法有效，但他们允许了！尽管他们强调这是“一次性例外”。 当我获得批准后，Empire Flippers 就列出了我的批次。沉默持续了近一个月，然后一位潜在买家安排了与我的视频会议。 他是Affiliate 圈子里的知名人物。我们聊得很开心，会议结束一小时后，帝国经理打电话说买家有兴趣。 我很兴奋，直到经理提到买家想将估价从 210,000 美元降至 150,000 美元。 我一开始气得说不出话来，但后来我想起在探索频道的一部美国纪录片中，人们是如何讨价还价的。它们从低处开始，然后逐渐在中间相遇。 我玩了这个游戏并告诉他们，任何低于 190,000 美元的钱对我来说都没有意义。经理将此事转告给买家，最终我们以18万美元成交，这超出了我的预期。我打开了香槟！ 就这样，我毫不退缩或屈服，额外赚了 30,000 美元，尽管我本可以轻易屈服于买家的最初报价。 真实收益 成功的故事通常会夸耀巨额资金，但让我向您展示真正的经济学： 在屏幕截图中的 300,000 美元中，108,564 美元用于市场佣金和税收。 剩余金额不足 200,000 美元，用于支付工资和第一笔贷款。 在项目销售的 180,000 美元中，很大一部分用于 Empire Flippers 佣金（15%）、投资者股份（7%）和员工奖金（15%）。 最后，我勉强买了一套前期的房子，甚至还要向姐姐借一点钱。 这就是五年的成果。我每月给自己支付大约 2,000-2,500 美元的工资，并从项目销售中获得奖金。 返回搜索引擎优化 在担任产品经理一段时间后，我意识到我不想处理像设计这样无法量化或比较的不可估量的数据。于是，我又回到了我的初恋：SEO 和数据分析。 我和一位合伙人一起创立了 。我们专注于在竞争激烈的领域中为 SEO 提供域名拍卖和 PBN 构建服务。 MonsterPBN 我重新投入到 SEO 分析中，而我的合作伙伴（一名高级开发人员）则对大量域名进行自动化处理、解析和处理，然后我们以合理的价格从中挑选出最好的域名。我们在美国和欧洲市场推广我们和我们客户的项目。 如果您需要强大的域名或交钥匙 PBN，请来找我们，我们将像为我们自己一样提供高质量的服务。 得到教训 我学到了什么教训？ 我学会了关注质量，关注每一条线条和像素。 管理本身就是一项工作，应该细致地去做，而不是与技术任务混在一起。 投入时间进行员工培训以及创建视频和协议对于流程的清晰和顺利至关重要。 通过关系比通过申请像 Y-Combinator 这样的地方更容易找到投资，Y-Combinator 需要排半年的队，而且常常没有回应。 雇用真正有兴趣解决您的问题的员工对于提高效率和协调目标至关重要。 出售具有 35 个月投资回报率的东西就像让自己在未来三年内摆脱业务困境。它会极大地改变你的生活。 立即寻求合格专家的建议至关重要。它将为您节省数年时间和数万美元。 聘请一名昂贵的专家担任关键职位比聘请两名需要持续培训的中层员工要好。 没有一流的专家和员工，您就不可能取得伟大的成就。 永远不要放弃，即使你被告知有些事情是不可能的，或者面对不断的拒绝。但话又说回来，也许早点退出在其他地方会更有利可图。 现在，您从这个故事中得到了哪些宝贵的教训？