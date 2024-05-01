我如何在处理多个项目时提高工作效率

作为一名自由职业的 Web 开发者、应用程序创建者和开源维护者，我必须不断在多个工作流程之间切换，例如编辑代码、设计模型、管理待办事项列表、搜索图标和文档、执行命令行、使用不同帐户检查电子邮件等等。 每次切换都需要不断重复操作：





启动代码或图像编辑器，并在其中打开特定项目的文件。





打开 Web 浏览器，然后在任务管理器中导航到该项目。





导航到图标网站，设置图像过滤器并执行搜索。





打开网络邮件应用程序并切换帐户。





启动终端并在其中输入命令。





ETC…





所有东西都分散在不同的地方，这让整个过程变得一团糟。当同时处理多个项目时，情况会变得更糟。我以为，通过将完成工作所需的所有东西都收集到一个地方，并将其组织到项目和工作流程中，让它们具有正确的上下文，我可以大大提高工作效率。





项目和工作流程将有明确的界限，在它们之间切换将不再是噩梦。所以，我想出了 飞特 ，一款可以实现这一功能的组织器应用程序。最近，它被发布为永久免费和开源项目。





在这篇短文中，我将以三个工作流程为例，向您展示如何使用 Freeter 提高工作效率。我希望这能为您提供一些关于如何提高工作效率的想法。

工作流程

首先，我分析了我的工作流程以及在项目工作中寻找所需东西时经常做的一切：





当我开发应用程序或网站时，我经常需要能够访问任务管理器、在代码和图像编辑器中打开项目文件、在特定网站上搜索图标和文档、记下快速想法以及在 Web 浏览器中打开项目存储库。

当我查看电子邮件和 Twitter DM 时，我需要访问网络邮件和 Twitter DM 页面。我有多个帐户，需要使用项目专用帐户登录。

当我发布应用程序的新版本时，我需要在终端应用程序中运行发布命令，打开 git 存储库中的发布页面，打开任务管理器，并打开 Freeter 社区中的“计划功能”帖子编辑器。





现在，是时候将它们转变为 Freeter 工作流程了。

应用程序/网站开发

为了快速访问开发应用程序/网站所需的内容，我使用以下小部件设置了一个工作流程屏幕：





任务：网页小部件，将项目的任务管理器直接嵌入到工作流程屏幕中。

编辑代码：文件打开器小部件，用于在代码编辑程序中打开项目文件夹。

编辑模型：文件打开器小部件，用于在图像编辑程序中打开模型文件。

MDN：Web 查询小部件，用于搜索 MDN Web Docs 网站。

Node.js Docs：Web 查询小部件，用于搜索 Node.js Docs 网站。

轮廓图标：Web 查询小部件，用于搜索带有图标的网站，并通过轮廓图标进行过滤。

填充图标：Web 查询小部件，用于搜索带有图标的网站，并通过填充图标进行过滤。

注释：注释小部件，用于在开发功能时记下快速的想法。

打开 Repo：链接打开器小部件，在 Web 浏览器中打开项目存储库。

错误报告：链接打开器小部件，用于在网络浏览器中打开错误报告页面。

功能请求：链接打开器小部件，用于在网络浏览器中打开功能请求页面。









这个工作流程让我能够立即切换到开发环境，只需单击一下即可启动开发过程所需的一切，快速搜索文档和图标，并快速访问任务列表。

消息

为了检查电子邮件和 Twitter DM，我使用两个网页小部件设置了一个工作流程：





嵌入 Google Mail 收件箱页面。





嵌入 Twitter DM 页面。





我还在小部件设置中将会话范围设置为项目，以便我可以在其他项目下使用不同的帐户登录。









此工作流程使我能够快速同时访问项目特定帐户的 Google Mail 和 Twitter DM。

新品发布

为了发布应用程序的新版本，我使用以下五个小部件设置了一个工作流程：





发布：Commander 小部件，用于在终端中执行命令行，要求输入新版本号并启动新版本的草稿构建。





打开发布：链接打开器小部件，在 Web 浏览器中打开发布页面。





任务：来自 App Dev 工作流的任务副本。我需要它来查看当前版本中所有已完成的任务。





计划的功能：网页小部件，用于将 Freeter 社区的“计划的功能”页面嵌入到工作流屏幕中。借助它，我更新了计划的功能并发布了新版本中已实现的功能。





发布步骤：记录widget，以免在发布过程中忘记做一些事情。









通过这个工作流程，我可以轻松发布新版本并发布有关新功能的更新。

像超级英雄一样在工作流程之间切换

现在，当我在项目和工作流程之间切换时，我只需按 Ctrl+Shift+F 将 Freeter 置于前面，打开我当时需要的工作流程选项卡，然后立即开始工作。



