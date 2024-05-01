我如何在处理多个项目时提高工作效率

作为一名自由职业的 Web 开发者、应用程序创建者和开源维护者，我必须不断在多个工作流程之间切换，例如编辑代码、设计模型、管理待办事项列表、搜索图标和文档、执行命令行、使用不同帐户检查电子邮件等等。 每次切换都需要不断重复操作：
所有东西都分散在不同的地方，这让整个过程变得一团糟。当同时处理多个项目时，情况会变得更糟。我以为，通过将完成工作所需的所有东西都收集到一个地方，并将其组织到项目和工作流程中，让它们具有正确的上下文，我可以大大提高工作效率。
项目和工作流程将有明确的界限，在它们之间切换将不再是噩梦。所以，我想出了
在这篇短文中，我将以三个工作流程为例，向您展示如何使用 Freeter 提高工作效率。我希望这能为您提供一些关于如何提高工作效率的想法。
首先，我分析了我的工作流程以及在项目工作中寻找所需东西时经常做的一切：
当我开发应用程序或网站时，我经常需要能够访问任务管理器、在代码和图像编辑器中打开项目文件、在特定网站上搜索图标和文档、记下快速想法以及在 Web 浏览器中打开项目存储库。
当我查看电子邮件和 Twitter DM 时，我需要访问网络邮件和 Twitter DM 页面。我有多个帐户，需要使用项目专用帐户登录。
当我发布应用程序的新版本时，我需要在终端应用程序中运行发布命令，打开 git 存储库中的发布页面，打开任务管理器，并打开 Freeter 社区中的“计划功能”帖子编辑器。
现在，是时候将它们转变为 Freeter 工作流程了。
为了快速访问开发应用程序/网站所需的内容，我使用以下小部件设置了一个工作流程屏幕：
这个工作流程让我能够立即切换到开发环境，只需单击一下即可启动开发过程所需的一切，快速搜索文档和图标，并快速访问任务列表。
为了检查电子邮件和 Twitter DM，我使用两个网页小部件设置了一个工作流程：
我还在小部件设置中将会话范围设置为项目，以便我可以在其他项目下使用不同的帐户登录。
此工作流程使我能够快速同时访问项目特定帐户的 Google Mail 和 Twitter DM。
为了发布应用程序的新版本，我使用以下五个小部件设置了一个工作流程：
通过这个工作流程，我可以轻松发布新版本并发布有关新功能的更新。
现在，当我在项目和工作流程之间切换时，我只需按
Ctrl+Shift+F将 Freeter 置于前面，打开我当时需要的工作流程选项卡，然后立即开始工作。
我希望这也能启发您组织自己的工作流程。要开始，请访问