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    我向范明正总理和阮志勇部长就教育问题发表讲话经过@linh
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    我向范明正总理和阮志勇部长就教育问题发表讲话

    2023/09/26
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    经过 @linh 406 讀數
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    太長; 讀書

    HackerNoon 首席运营官 Linh Dao Smooke 向越南总理范明征、计划与发展部长 Nguyen Chi Dung 和其他专家介绍了她关于如何加强越南劳动力队伍并为快速数字化转型做好准备的想法。她是在 200 名与会者参加的活动中发言的 8 位商业和技术领导者之一。
    featured image - 我向范明正总理和阮志勇部长就教育问题发表讲话
    science #education #us-vietnam-ties
    Linh Dao Smooke HackerNoon profile picture

    @linh

    Linh Dao Smooke

    Hacker Noon Mama-in-Chief. But also like a real mom (to Norah).

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    Brave-E

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