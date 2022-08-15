我为 5 人制作并出售了一份时事通讯 - 方法如下！

我在大流行中发展业务的旅程 本周，我在大流行期间开始销售业务的现金进入了我的银行账户。我认为现在是反思我在创业和经营业务时学到的东西的好时机。这也让我有机会在我反思他们的同时教给其他人这些课程。 理念 2020 年 9 月，我 了一份我可以订阅的每周时事通讯，以便及时了解开源软件。 在 Reddit 的 /r/opensource subreddit 上发布 https://www.reddit.com/r/opensource/comments/iofvwr/best_opensource_newsletters/ 我想找到我可以作为工程师做出贡献的项目。我得到了 9 票，但没有任何回应。当时，我正在撰写每周一次的科技新闻综述，因此我决定将该新闻通讯转向开源，因此， 。 Console 诞生了 https://console.substack.com/p/console-18 如您所见，在进行转置之前，我已经发送了 17 封电子邮件。当我旋转时，订阅者图表中有一个明显的拐点，那时，我知道我正在做某事。 如果您是 Console 的订阅者，您会注意到关于第一封电子邮件的一些事项。第一个是邮件里有10个项目，现在只有3个。另一个是没有图片。第三是面试的规模。显然，自从发送第一封电子邮件以来，我已经改进了电子邮件的格式。 电子邮件的核心原则之一是保持高度策划和信息密集。作为一名软件工程师，我知道我对旨在安抚搜索引擎优化之神的营销文本墙感到多么恼火，我认为我的读者也会如此。 这是第 1 课：为与您相似的客户构建一些东西。直到后来我才意识到这是什么优势。 营销人员无法构建我所构建的东西，因为他们是营销人员而不是开发人员，而营销人员构成了我的大部分潜在竞争对手。 竞赛 说到竞争，时事通讯开始几个月后，出现了一个竞争对手，他复制了时事通讯的格式 名称。 和 当然这让我很恼火，但是，我学到的另一个教训是，如果你做的任何事情在网上达到了临界质量，它就会被复制。对此你无能为力，我也不打算聘请律师用停止和终止信来纠缠这些模仿者。此外，如果您没有护城河，您的业务将很容易被复制。这是我从不把钱投入这项业务（我的竞争对手这样做）的原因之一，也是我卖掉它的原因之一。内容管理几乎没有护城河。 商业模式 当我开始发布时事通讯时，我是在 Substack 订阅业务模式下运营的。该计划是将时事通讯扩大到约 5000 名订阅者，并开始对优质内容收费。 Substack 声称，大约 10% 的转化率取决于内容、订阅者基础和价格。因此，假设您每月收取 10 美元的费用，并且 5000 名订阅者中有 10% 发生转化，这就是每月 5000 美元的经常性收入来运行时事通讯🤑🤑🤑 所以，我将时事通讯增加到 5000 名免费订阅者，转而订阅高级订阅，并等待钱打到我的银行账户…… 人们失去了它。 他们很 我手上有叛变。订户开始像苍蝇一样下降。我开始收到对我宣布订阅的电子邮件的回复。 刻薄。 人们说我“是个白痴”，“我的内容不值 1 美分，更不用说每月 10 美元了”，“我怎么敢”等等。我等待着。当然，这些都是少数人，真正的订阅者会开始订阅。所以我一直等待……一直等待……订阅者图表不断下降，仇恨邮件不断涌现。 很明显，这是行不通的。我失去了 200 多个订阅者，并且没有收到一个高级订阅者。所以，我回溯，发送了一封道歉电子邮件（其中也收到了一堆仇恨邮件😅），我决定我需要找到另一种赚钱的方式。 这是另一个教训： 要灵活，不要停止 我本来可以放弃的，因为我最初的计划没有奏效。虽然我没有赚钱，但我知道我正在提供人们热衷的东西，否则他们不会如此愤怒地回复最初的电子邮件。业务中经常出现的情况是，您不知道客户希望如何为您的服务付费。你必须接受这种不确定性。 货币化 我夹着尾巴，回到画板上。我将如何从这个电子邮件列表中赚钱？ 有一天，我在 Hacker News 上看到一篇关于广告市场服务通讯的文章，以及这可能如何破坏 Substack 的订阅业务模式。 https://www.businessinsider.com/advertisements-emerge-on-substacks-ad-free-newsletter-ecosystem-2021-1 好吧……鉴于这种订阅模式让我失望了，我想我应该试一试这些广告市场。 他们工作了！这些市场将广告商发送给对时事通讯广告感兴趣的出版商，出版商对这些广告费用进行投标，广告平台从所花费的美元中抽取一定比例。广告仍然是今天 Console 的商业模式。 生长 稍等一下。我是如何设法将每周的开源项目列表增加到 5000 个订阅者的？这似乎是我遗漏的一个小细节😄 我制作时事通讯的方式是在各种社交媒体平台之间交叉发布开源项目。如果我在 Twitter 上发现了一个之前没有发布到 /r/rust 的新 Rust 项目，我会将它发布到 /r/rust，反之亦然。如果帖子做得好，我知道它应该包含在电子邮件中，我会在帖子下方的时事通讯中发表评论。因此，社交媒体不仅管理了这封电子邮件，而且还为早期增长做出了贡献。 我在这里学到的另一个教训是，增长是一个持续的挑战。这个策略工作了好几个月，但最终，你用尽了这些渠道。这实际上是面试想法的来源。如果电子邮件在其中突出显示，则开发人员更有可能与人们共享电子邮件。我们会利用开发人员对我们的这种亲和力要求他们在他们的 Github 存储库中放置一个采访链接，随着时间的推移，这开始推动更多的增长，也增加了时事通讯的 SEO。 我在运行时事通讯时学到了无数的增长技巧。最重要的是，这教会了我这些增长技巧对企业的重要性。 这些增长黑客是独立黑客业务的真正公司秘密，而不是产品或想法。 但是，你不知道增长战略是秘诀，因为没有人愿意把这些秘密泄露出去，所以他们会谈论产品或想法。 招聘 我花时间寻找各种人来为时事通讯做各种事情，这样它就可以成为我“每周工作 4 小时”的业务。我在时事通讯开始时在亚马逊工作，现在在 Robinhood 工作，所以我没有像我希望的那样有足够的时间投入到时事通讯上。 我希望吸引销售人员来吸引更多的广告商，以获得佣金作为副业。我“雇佣”了其中的 5 名“销售人员”，他们要么什么都没做，要么尝试并未能找到任何新的广告商。 然后，有一天我在推特上发布了关于为 yEarn 制定 Arbitrum 策略的消息，当 的核心开发人员之一 banteg 转发了该策略时，该策略在网上疯传。 yEarn https://twitter.com/sjkelleyjr/status/1481383992813240320 一群人向我发送了关于各种事情的 DM，但其中一个是印度的一名计算机科学专业的学生，名叫 。 Sai https://twitter.com/ph4ni 从我的 Twitter 帐户点击进入时事通讯后，Sai 向我发送了一份“控制台改进提案”。 Sai 写了一堆我已经尝试过或打算尝试的东西。所以，我问他是否想和我一起制作时事通讯。我们商定了按小时收费，他开始从内部了解 Console 的工作方式。对我们俩来说，重要的是他学习并开始自己的时事通讯，而钱则不那么重要。 虽然，当然，钱并没有伤害。 Sai 设法比“销售人员”获得了更多的广告，并获得了这些广告的佣金。 Sai 不仅设法吸引了广告商，而且还开始策划时事通讯，接触自己的受访者，最终有了自己的时事通讯的想法，称为 FOSS 周刊。 https://fossweekly.beehiiv.com/ 销售 我在 2021 年底的某个时候将时事通讯挂牌出售。当时我对出售不感兴趣，但想看看我能从中得到什么。控制台最终出现在一个初创市场的时事通讯中，因此我收到了来自相关方的信息。 出售企业的行为是一种有趣的经历。这几乎就像人们在求职时发布的那些桑基图之一。 我有超过 30 人伸出手来收购这家公司，其中 5 人是认真的，2 人发送了交易文件，我签署了其中的 1 人。其中一个失败的提议让我投资了最初对收购 Console 感兴趣的业务的种子轮。 这是这次冒险的另一个有趣的教训。许多门打开了，并且通过经营一家您永远不会成为其他地方的员工的企业建立联系。 结论 我还学到了什么？许多这些学习促成了我出售时事通讯的决定。 首先是我不喜欢做营销人员，我更喜欢做开发人员。我喜欢编码。有一段时间，我以为我会对开发人员倡导职位感兴趣。事实上，我过去曾担任顾问。这段经历让我意识到，我不会很乐意做这样的全职工作。 我学到的第二件事是，一个企业要想成功，就必须经营很长时间。在出售它之前，我运行了将近 2 年的控制台。您必须对业务充满热情，否则当它变得太困难或太单调时您会退出。 第三件事是确保您的客户有钱并且愿意花钱。订阅业务模式不适用于 Console 的部分原因是开源爱好者可能会反对付费。 我从与开发人员的所有采访中学到的一件事，我自己作为开发人员说这让我很痛苦，那就是软件本身并没有那么有价值。好的软件是必要的先决条件，但仅靠它还不足以建立有价值的业务。 但是，我学到的最重要的事情是保持大门敞开。在你开始之前，你不知道你的胜利将来自哪里。我认为订阅将是一种商业模式，结果却是广告。当我开始时，甚至在订阅想法被轰炸之后，我都没有想到会使用广告市场来产生收入。如果我在看到上面链接的广告市场文章时没有运行时事通讯，我会点击它并认为“嗯，这很有趣……下一篇文章”。同样的事情也适用于雇佣 Sai。那时，鉴于之前的销售招聘失败，我已经停止寻找可以雇用的人。令人高兴的是，banteg 转发了我的推文，导致 Sai 点击进入时事通讯。如果您坚持足够长的时间，这些胜利就会落入您的怀抱，而商业成功通常是将足够长的这些胜利串在一起足够长的时间，以使它们相互叠加。 、 的热门话题 请 👇 如果你想了解更多关于 科技行业 投资洞察 、 加密阿尔法 或 智能合约安全 ， 在 Twitter 上关注我。 https://twitter.com/sjkelleyjr 也在 发布 这里