我为 5 人制作并出售了一份时事通讯 - 方法如下！

太長; 讀書

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Console，Console，是一份专注于开源软件的每周通讯。 Console 的创始人于 2020 年 9 月推出了 Console，并于本周出售。他在创业和经营业务时学到了很多东西。他还了解到，如果你做的任何事情在网上达到临界质量，它就会被复制。内容策划几乎没有护城河，如果您没有护城河，您的业务将很容易被复制。