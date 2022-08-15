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    我为 5 人制作并出售了一份时事通讯 - 方法如下！经过@sjkelleyjr
    986 讀數

    我为 5 人制作并出售了一份时事通讯 - 方法如下！

    2022/08/15
    8m
    经过 @sjkelleyjr 986 讀數
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    太長; 讀書

    Console，Console，是一份专注于开源软件的每周通讯。 Console 的创始人于 2020 年 9 月推出了 Console，并于本周出售。他在创业和经营业务时学到了很多东西。他还了解到，如果你做的任何事情在网上达到临界质量，它就会被复制。内容策划几乎没有护城河，如果您没有护城河，您的业务将很容易被复制。

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    #entrepreneurship#startup-advice
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    @sjkelleyjr

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