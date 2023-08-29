我给年轻时的自己的 11 条建议——关于构建“信息”的思考

十年前的同一天，我的丈夫萨姆拍了一段我蜷缩在床上的视频，他确信我食物中毒了。我感到非常恶心，感觉自己无法动弹。 事实证明这只是神经紧张。 我刚刚告诉父母我要辞去《华尔街日报》一份出色的报道工作，开始新的事业。就在那一刻，我成为一名初创公司创始人并推出 The Information 的决定真正成为现实。 萨姆一周前给我看了这张照片（他记录一切的习惯终于产生了一些有用的东西！），这让我思考：我会告诉那个蜷缩在床上的年轻女子关于她即将发生的事情吗？对于经验不足的我以及其他因巨大的职业风险而感到不知所措的初创公司创始人或商业领袖，我会如何建议呢？ 当我回顾《The Information》的十年时，我对我们的新闻事业以及我们建立的新闻领域最大的（盈利的！）订阅业务之一感到非常自豪。我计划在接下来的几个月里抽出时间来重读我们已经报道的许多故事，并重新评估随后发生的行业变化。我认为现在也是退一步思考该行业未来 10 年走向何方的好时机。期待大胆的预测。 但首先，我想总结一下我自己在过去 10 年令人兴奋、多事且令人紧张的经历中学到的一些教训。所以我给年轻的我写了11条建议： 困难的事情会比你想象的容易得多。容易的事情会更难。 你知道新闻工作会很艰难。确实如此。揭露有权有势的人试图隐藏的事实需要坚持不懈、智慧和勇气。但与领导力带来的情感损失相比，这根本算不了什么。 你会一次又一次地做出不受欢迎的选择（雇用、解雇、商业赌博）。当你试图解释自己时，你会感到孤独、受到攻击和疲惫不堪。随着时间的推移，引导这些时刻会变得更容易，但它不会像报告那样自然。尽早认识到自己的优点和缺点，并愿意从中学习。 如果你想让事情改变，就改变它们。 将来的某个时候，您将尝试修复早上的编辑会议，团队将在会上评估我们当天报道的新闻。它变得又长又乏味，而且不是很有趣。你会为此感到压力几周，然后才意识到你可以改变它。现在这是您本周最喜欢的会议。如果某些东西不起作用，请尽早并经常进行更改。 不仅仅是你：没有人知道他们在做什么。 您从一开始就在商业模式上走了一条不同的道路。人们认为你疯了。你不是。但每个月，你都会遇到一个对你应该做什么有非常明智理论的人。你会放眼世界，看到很多人看起来如此自信并提出各种各样的建议。听取他们的建议，但不要认为他们是对的。尽可能做出最好的决定，如果搞砸了就改正它。继续移动。 交流。 作为一名记者，您习惯于综合复杂的想法并将其传达给读者。但你需要多年的时间才能认识到你并不擅长与团队沟通。你没有充分优先考虑它，因为你低估了团队认为它有用的程度。持续沟通，您的团队会比您意识到的更欣赏这一点。 这一切都是关于你的……而不是关于你的。 您很快就会发现，团队会对您所说的每一句话和表达的情绪做出反应，甚至是您午餐吃的东西。你会讨厌这一点，但要学会接受它。很快你就会与同事度过一段非常具有挑战性的时光，并且无法弄清楚自己做错了什么。你很快就会得知他的猫死了。与自己无关的事情不要过度解读。 花时间陪伴您关心的人。 创业是很吸引人的。你将拥有三个你喜爱的孩子，他们会成长得太快。支持你的家人和你的团队是需要全力以赴的，你有时会忘记所有与你亲近、相信你的人——无论是公司内部还是外部。当你需要的时候依靠他们并让他们了解情况，即使你没有足够的时间陪伴他们。 继续前进。 你最大的力量将是你的毅力。没有什么是容易的，你也不应该指望它会如此。但如果你有足够的精力继续前进，只要你留在游戏中，你就会进入下一个级别，然后再进入下一个级别。如果出现问题（你的睡眠、受伤），请解决它，或者去冲浪。然后修复它。 接受反馈。 您仍在研究这部分。您很欣赏收到的反馈，并会根据其中的一些反馈采取行动。但你会收到很多让你恼火的建议——通常是你觉得自己已经努力工作但仍未解决的问题。要意识到诚实的反馈是一份礼物，当你是老板时，你永远不会得到足够的反馈。所以接受它并让那些给予它的人靠近。 但请仔细考虑一下您关心谁的意见。 你会花太长时间担心外人对你的看法——媒体记者不会报道《信息报》，银行家不会邀请你参加他的会议。克服它并专注于您的客户和团队。只有他们才能决定你的命运。 不要停止报道。 有时你会对这份工作感觉不太好。确保挖掘你的自信源泉，这也是你的快乐。这是报道。打电话给一两个消息来源并透露一些消息。拿起署名并微笑。 暂停一下，给自己一些信任。 你会感觉就像你一次又一次地在床上经历“食物中毒”一样——但每一集都会更短，更容易被遗忘。学会感激那些考验神经的时刻以及由此带来的成长。还有年轻的杰西卡——干得好。 本文由 创始人兼主编杰西卡·莱辛 (Jessica Lessin) 撰写。我们是一家全球出版物，致力于对技术行业进行原创报道和深入分析。如需全面阅读我们的新闻报道， ，第一年可节省高达 250 美元。 The Information 请立即订阅 也出现 。 在这里