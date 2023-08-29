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    我给年轻时的自己的 11 条建议——关于构建“信息”的思考经过@theinformation
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    我给年轻时的自己的 11 条建议——关于构建“信息”的思考

    2023/08/29
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    太長; 讀書

    当我回顾《The Information》的十年时，我对我们的新闻事业以及我们建立的新闻领域最大的（盈利的！）订阅业务之一感到非常自豪。我计划在接下来的几个月里抽出时间来重读我们已经报道的许多故事，并重新评估随后发生的行业变化。我认为现在也是退一步思考该行业未来 10 年走向何方的好时机。期待大胆的预测。
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    #media #founders #jessica-lessin
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