“我们需要改变对财富的看法”ft. Linh Dao Smooke 和 Vietcetera 主持人 An Truong

大约一个月前，我的朋友 An Truong 邀请我参加越南最著名的播客之一，名为 讨论金钱、财富、HackerNoon 商业模式、工作与生活的平衡以及我和我的家人之间的文化差异。丈夫 😀（也是 HackerNoon 创始人兼首席执行官）。该播客现在有完整的英文字幕（感谢我出色的队友 ）。请 欣赏播客以及下面的文字记录。来自 HackerNoon 的较短剪辑 🙂 Vietcetera 的 Money Date， David Tuan Anh 在这里 我从这次经历中得到了一些教训： 这是我第一次向“大众”观众进行小型接触（Vietcetera 专门从事播客，许多人认为 Vietcetera 将播客带入了该国的主流，拥有数百名观众，每集有数百万次观看/收听/下载）。到目前为止，主要视频的观看次数为 75,000 次，但还有一些较小的视频/tiktoks/youtube 短片，积累了更多的观看次数。 随着曝光，反弹也随之而来。特别是，强烈反对是关于我所说的关于越南人如何展示财富的一些非雄辩的事情。从宣传完整视频的一个短片来看，我表现得相当傲慢，甚至居高临下（很多人都攻击我的外表，哇扎，真是一种体验！）我对此的理解是：在互联网时代，任何事情这些内容很容易被断章取义，观众没有责任了解我的背景故事或我来自哪里。下次我会努力做得更好。而且，我非常感谢我的日常工作不是影响者😅并且，我很感谢长篇内容！ 播客是越南语的，但我谈论 HackerNoon 的大部分经验都是用英语，我很少需要（如果有的话）用越南语解释 HackerNoon 的三项筹款活动。一开始我还可以闲聊，但在解释 HackerNoon 的编辑协议或筹款活动时有点困难。我以此为契机来提高和调整我的母语。希望以后的播客会更加顺利！ 话不多说，您可以在这里观看长版本，以及下面的文字记录:) https://www.youtube.com/watch?v=U7v1SywpYOs&embedable=true 成绩单 0:46 - 3:03：金钱与财富 大家好，欢迎回到《金钱约会》，这是我（主持人）“借用”金钱这个话题来谈论更广泛的事情，无论是工作、生活还是爱好。 An： 今天我们有一位非常特别的客人，事实上我上次见到她已经是十多年前了，多亏了这个播客节目，我们才有机会重聚并聊了一会儿。有趣的是，她和我在美国上同一所大学。好吧，言归正传，我可以向您介绍今天的嘉宾，Linh Dao Smooke 女士，HackerNoon 的联合创始人兼首席运营官。那么 HackerNoon 是什么，你是谁，我想我会让你自己说。但是，在你的介绍中，你必须使用“钱”这个词。 An： 哦，好吧..向 Vietcetera 的观众问好，我叫 Linh，我是 HackerNoon 的首席运营官和共同所有者，HackerNoon 是一家每月拥有超过 300 万读者的科技公司。我也是一位母亲，我有 2 个孩子，一个六岁，一个一岁，我和我的丈夫一起经营 HackerNoon……他也是我孩子的父亲。 Linh： 那钱呢=））） An： 哦我忘记了哈哈 林： 好吧，对我来说，金钱——这也是这个播客的名字——和财富是两个完全不同的概念，经常被等同起来，当谈到我正在做的工作时，我想认为它有更多的相关性财富和繁荣而不仅仅是金钱。或者至少这是我的目标=））） 嗯，在这一集之后，播客应该更名为“The Wealth Date”而不是“The Money Date”了，哈哈 An： 3:33 - 9:06：2 个谎言 1 个真相 好的，节目开始时，我们有一个小游戏 - 两个谎言一个真相。在游戏中，Linh 必须阅读一些关于她自己的财务报表；我的工作就是猜测它们是否真实。让我们从第一个声明开始吧！ 安： 我拥有的唯一加密货币是比特币 Linh： 您具体是什么时候购买比特币的？ An： 让我们看看……我拥有的第一个比特币……（有趣的是我已经失去了它）。那时我还不知道保管钱包钥匙的重要性，那是在 2017 - 2018 年的事情…… Linh： 哦，那是巅峰哈哈 An： 哈哈是的 林： 然后我又买了2、3次 为什么只投资比特币？ An： 为什么嗯……对我来说，这是唯一有价值的加密货币，因为它是稀缺资源，所以人们喜欢拥有它们。它是唯一一种每个人，即使是第一次听说它，都能将其与加密行业联系起来的加密货币 Linh： 是的，比特币的品牌很好，哈哈 An： 是的，他们有很好的品牌，哈哈 Linh： 我认为这个说法是正确的 安： 哈不，这不是真的哈哈。好吧，但实际上我是比特币的忠实信徒，对我来说比特币仍然是唯一有价值的加密货币，但我确实拥有一些以太坊。 Linh： 嗯，好吧，但是您密切关注加密货币市场，对吧？ An： 我读了很多相关内容，因为我们确实在 HackerNoon 上发布了很多加密货币文章，而我第一次听说比特币也是通过 HackerNoon 上的一篇文章。 Linh： 你是第一次吗？阅读有关比特币的文章？ 安： 是的，早在 2016 - 2017 年，我就第一次意识到，哦，原来存在一个完全不同的世界。但加密货币投资并不是我感兴趣的，我仍然只相信比特币，还有一点以太坊哈哈这个说法半真半假。 Linh： 哈哈，但是以太坊也有很好的品牌！ An： 哈哈，一句话。 林： 好的。第二个问题。 安： 2014 年毕业后我的第一份工作的薪水是 1000 万越南盾（415.2 美元）。 Linh： 第一份工作是什么？ An： 嗯，是一所名为珠穆朗玛峰的学校的老师。 Linh： 哦，珠穆朗玛峰教育，在西贡，你教什么？ 安： 我教五年级和六年级学生数学。 Linh： 你用英语教数学？ 安： 是的，我用英语教数学。 Linh： 在西贡？ 安： 是的，在西贡 Linh： 我认为这是事实。早在 2014 年，珠穆朗玛峰还是很新的，所以每月 1000 万越南盾是合理的。这是真的！ 安： 对，没错！耶（掌声） 林： 实际上这是有条件的，所以他们每月提供 1000 万越南盾，并提供免费住宿的地方。 Linh： 啊啊，哦，那太好了，因为西贡的住房太贵了。那么您还记得您在西贡第一个月的工资做了什么吗？ An： 让我们看看，我去了各个地区来熟悉地理，哈哈，我确实和西贡的一些熟人一起出去玩，你知道，了解更多关于那里的生活。问题是我是一个内向的人，所以我不太喜欢那段时间，所以那是我最后一次和他们一起出去玩。 Linh： 剩下的钱你都存起来了啊哈哈。好的，下一个问题。 安： 哈哈，翻译的太烂了哈哈 Linh： 哈哈，抱歉大家 Linh 给我发了这 3 条英文声明，我必须把它们翻译成越南语 An： 哈哈，好吧..我完全靠我在 HackerNoon 的股份生活。 Linh： 那你没有工资吗？ 安： 是的，根据这个说法，我没有薪水。 Linh： 好吧，按照这个说法，你是没有薪水的……好吧，也许没有多少人知道，但是郝先生——Vietcetera的创始人，在公司的第一年，他没有拿任何薪水还有哈哈。但当你说你完全靠 HackerNoon 的股份生活时，你实际上是什么意思？ 安： 这意味着我已经有了足够的积蓄，不再需要任何薪水……我工作的理由……发展品牌的热情和愿望。 Linh： 哈哈嗯，好吧，我想，相比之下……因为HackerNoon也是一家媒体公司吧，有网站，发布文章。 Vietcetera也是一样，据我所知，现在郝先生已经领工资了哈哈。所以按照这个逻辑，你一定有自己的工资，所以不，这个说法是错误的。 An： 好吧，你说得对。但这又是半真半假的说法。事实上，我想完全靠我对 HackerNoon 的所有权生活。所以我所做的就是立即付钱给自己，因为公司无法仅靠信任和热情生存，哈哈。因此，当我们创办公司时，我和我的丈夫都获得报酬。我们注重盈利，最初盈利就够我们的工资了。事实上，公司一开始就能够赚钱，这给了我继续经营它的动力。但近年来，我通过将股票卖给一些私人投资者，节省了一笔小钱。所以从理论上讲，我不能再收到我的工资了。但问题是我有两个孩子，我们住在一起，还有房子，还有抵押贷款要付。房子在科罗拉多州……我的意思是，一切加起来，它并不便宜，而且我必须有我的薪水才能至少支付抵押贷款。 林： 9:20 - 12:34：从教育到科技 让我们回到Linh创立HackerNoon之前，您告诉我们您的第一份工作是当老师，我知道您有多年的教育工作经验，并且您对这个行业充满热情。那么，从教育到 HackerNoon……这之间发生了什么？哈哈 An： 哈哈，是的，实际上我的故事开始于我获得 UWC 的奖学金时，UWC 是一个国际高中的集体，你已经知道，在我们的布朗大学学院，有很多来自 UWC 的学生。我非常感谢这份奖学金，因为这个机会彻底改变了我的生活。就我个人而言，我在河内一个普通的中产阶级家庭长大。我的父母也是很普通的人，我爸爸是音乐家，妈妈是上班族，所以我们不是什么大人物。因此，当我获得UWC奖学金时，我感到非常感激，当我回到越南时，我立即有一种冲动要做一些与教育相关的事情来回报我获得的机会。我创立了一个名为 Creative Kid Project - CKP 的小项目。 Linh： 可能很多观众已经听说过这个项目了哈哈哈 An： 哈哈，是的，我不知道这是不是真的，因为这是一个夏令营，在 COVID-19 期间很难继续。是的，但是创立 CKP 带来了很多不同的机会，与教育相关，尽管现在我在科技行业工作，但我的心仍然属于教育，我想将来回到这个行业。关于“中间发生了什么”这个问题，我只是想谋生。但更重要的是，那时我已经有足够的潜力和技能来经营自己的公司，并且我做过很多工作，从教学到成为大学的区域经理。当我丈夫创立 HackerNoon 时，他需要有人具备我的技能、运营、管理、社区参与和招聘能力。所以我丈夫说：“你知道，既然我们现在住在同一个屋檐下，我的钱就是你的钱，让我们一起经营这家公司吧”。哈哈 Linh： 这个故事我们稍后再深入探讨一下哈哈“我的钱也是你的钱”哈哈你确定吗？你签婚前协议了吗？哈哈 An： 哈哈，其实是来自于相互信任哈哈。但我真的很喜欢这份工作，在开始 HackerNoon 后，我意识到我喜欢远程工作，而不必与人见面。 Linh： 因为你是一个内向的人 答： 是的。以前，当我在那所大学工作时，我必须进行很多外展活动，我必须打开我的外向模式，我必须与人交谈，我必须自信。但我不是这样的人，我是一个每天只需要步行2小时，呆在家里听播客的人，我不想也不觉得有必要出去社交。因此，有了这份工作，我就可以呆在家里，有时间陪伴我的丈夫和孩子。我的同事来自20个不同的国家，我们不能经常见面，所以我们只是在Slack上聊天，仅此而已，我真的很喜欢。 林： 12:34 - 15:16：内向与外向 你刚才提到了两种“模式”的趋势——“内向”和“外向”，我不知道有什么区别，但你认为哪种模式可以让人赚更多的钱？因为他们倾向于认为外向的人比内向的人能够赚更多的钱。 安： 我认为这里没有任何相关性。一般来说，人们倾向于追求三样东西：金钱、影响力和幸福。更多的钱并不意味着另外两个更多。回到内向-外向的故事，你可以坐在家里，仍然赚很多钱。另一方面，那些经常建立人际网络的人可能并不是在追逐金钱，他们的目标实际上可能是权力和影响力，你知道，是的。而且影响力有很多种，有些人的影响力“很大”，你看看他们就知道了。但有些情况下，你看着一个人，非常谦虚，你不知道他有多大的权力。 Linh： 神秘对吧哈哈…… An： 是啊！但随后他们说了一些话，每个人都会听！这就是影响力的安静形式。所以，是的，我的观点是，他们（外向或内向）与富有无关。但我提到的三点（金钱、影响力和幸福）肯定是大多数人所追求的东西。来到这里谈论金钱，我实际上想谈论的是更大的话题，因为我觉得当人们谈论金钱时，他们提到的是这三件事，而不仅仅是他们银行账户中的数字，对吧。 林： 对对对…… 安： 15:17 - 20:18：HackerNoon 如何赚钱 我们来谈谈HackerNoon 作为一个企业是如何运作的。像 HackerNoon 这样的网站是如何赚钱的？在我看来，我将其与越南网站 进行比较，该网站也是一个发布有关科技和科技产品的网站。但是HackerNoon，你们一定要去看看，我会让编辑给你们看一下这个网站。它具有未来感，具有科技氛围。人们在 HackerNoon 上撰写有关技术趋势的文章：区块链、Web3、人工智能……HackerNoon 涵盖了所有内容。所以这只是一些供人们想象的信息。现在回到HackerNoon的话题，它是如何赚钱的？ An： tinhte.vn 请问 这个网站，他们的内容是由专职撰稿人写的吗，你知道吗？ Linh： tinhte.vn 我自己也不太确定。我所做的只是从内容上进行比较。另一个例子是 Vietcetera，我们确实有自己的专职撰稿人，我们也与外部贡献者合作进行内容创作。 安： 嗯，所以谈论我们的商业模式，与依赖专职撰稿人为网站撰写内容的传统出版物不同。对于 HackerNoon 来说，网站上几乎 100% 的文章都是由社区撰稿人撰写的。想象一下社交媒体和传统新闻业之间的维恩图。因此，传统报纸通常是可信的，当人们阅读《纽约时报》、《Dan Tri》或《VNExpress》时……人们会觉得他们可以信任其内容，因为它已经过编辑的审查。另一方面，社交媒体使大众（尤其是内容创作者）的内容访问民主化。任何有好故事可讲的人都可以轻松地在社交媒体上受欢迎。所以HackerNoon的商业模式是传统新闻和社交媒体的混合体，这意味着像社交平台一样，每个人都可以为HackerNoon做出贡献，但像普通出版物一样，并不是每篇提交的文章都会被发表，因为我们的编辑人员会不断监控质量控制，例如抄袭或人工智能协助。 Linh： ChatGPT 啊哈哈哈 An: 哈哈 ChatGPT 是的。是的，这就是 HackerNoon 的编辑模式。就业务而言，我们获得的流量越多，我们从广告中赚到的钱就越多。但我们的广告与 cookie 或程序化广告不同，这意味着我们为广告添加了 Google 标签，当您浏览时，它们会跟随您到任何地方。我们不这样做。我们的广告基于内容相关性。我们直接与我们的合作伙伴合作，那些与人工智能相关的工作将获得人工智能广告位，与区块链和软件开发合作伙伴等相同。因此读者只会看到与他们喜欢的内容相关的广告。而且我们的广告是内置在网站中的，这意味着合作伙伴可以直接通过HackerNoon系统上传广告。 Linh： 哦，所以品牌可以在系统上制作自己的广告…… 安： 是的，所以我们有一个固定的横幅广告，有特定的尺寸，品牌必须为广告编写自己的内容。如果我们觉得广告合适的话，连调色板之类的都是HackerNoon做的。因为我们最讨厌的事情是，当你访问一个网站时，你会被所有的弹出窗口淹没，就像当你走在街上，你看到所有的灯光、广告牌都在“POP POP POP”时，你知道，是的，是的，这感觉真的很烦人和压倒性的。我们真的很讨厌这一点，当你访问 HackerNoon 时，几乎没有弹出窗口。所以所有的读者体验必须是流畅的，你在一页一页地阅读时不会感到刺激，甚至不需要创建一个阅读帐户。你刚刚读过！当你想开始写作时，你只需要创建一个帐户。 Linh： 20:32 - 28:29：HackerNoon 如何筹款 根据我的研究，2-3 个月前，你们宣布 HackerNoon 能够以高达 5000 万美元的投前估值成功筹集资金。这是一个巨大的数字，不知道大家对于这个数字有何感想？ An： 嗯，好吧，简单介绍一下 HackerNoon 的融资历史，我们总共呼吁融资 3 次，第一次是通过股权众筹的方式，意思是…… Linh： 所以这就像来自朋友和家人...... An： 不，连陌生人都没有。你误会了 Kickstarter 的股权众筹，就像他们为我们的业务捐款，作为交换，他们得到礼物，这样，不，股权众筹是指人们捐出一小笔钱，比如 100 美元，这对于投资者来说是一个很小的数字。美国，以换取股权。这几乎就像您投资股票一样，您投入少量资金，作为交换，您可以获得一小部分 HackerNoon。但问题是在美国，私人公司不允许从像我们这样的非认证投资者的个人那里筹集资金。但 2017 年的一项名为《就业法案》的政策改变了这一状况。因此，得益于《就业法案》，现在即使是普通人也可以投资私营公司。因此，基于此，我们举办了一轮股权众筹，并成功筹集了允许的最高金额，即 107 万美元，而当时 HackerNoon 的投前估值为 600 万美元，6.5 美元，那是在 2018-2019 年。第二次筹款活动是通过 HackerNoon 的战略合作伙伴进行的。实际上股权众筹之后，我们有两个战略合作伙伴，我们整合了他们的技术。我们没有选择风险投资、风险投资基金，因为它们有点“鲨鱼”，哈哈，它们会从公司中夺取很大的份额，并且会有附加条件，你将不得不放弃很多控制权。所以对于我和David来说，我们认为选择这次创业之旅我们已经牺牲了很多。如果我们只需要钱，我们会寻求风险投资，轻松筹集 2000 万美元到 3000 万美元，但作为交换，我们将放弃很多控制权，我们将有一个大老板和董事会成员，你能控制我们什么像木偶一样。我们不希望这样，所以每次融资时，我们都会筹集少量资金，足以维持公司的运营。因此，大卫和我仍然是主要股东，即 HackerNoon 的所有者。事实上，经过3次加薪，我们仍然持有HackerNoon 70%的股份，第二次和第三次是通过战略合作伙伴。第二次是在2020年与Coil合作，这是一家小额支付公司，这意味着与Coil合作的人在浏览不同网站时都会获得少量资金。这就是Coil的盈利模式。对于第三次也是最近一次的电话会议，我们与区块链公司 Arweave 合作，他们在区块链上备份你的数据，他们实际上是帮助 Meta 在 Arweave 区块链上备份部分数据的公司。 Arweave 投资的金额很小，只有 25 万美元，但作为交换，HackerNoon 获得了很高的估值，所以这对我和 David 来说基本上是双赢。哈哈抱歉我有点跑题了哈哈…… Linh： 哦，不，没关系.. 安： 那么我们对 50M 这个数字有何感受？好吧，这只是纸上的数字。只有当它成为有形的东西时，它才是真实的。但由于它是数字估值，它可能随时发生变化。每当人们问我与HackerNoon有关的金钱感受最强烈的时刻时，通常我不会想到这些筹款，我会想到我们的3名员工能够买房的事实。这些都是有形的，我可以通过他们的照片看到他们的房子，我可以看到他们有经济能力组建家庭，生孩子……这些都是我知道我对我的员工产生了影响的时刻。 Linh： 嗯嗯，不知道什么时候才能买房哈哈 An： 跟你老板说话啊 Linh： 哈哈，是的，现在正在和我的老板说话……哇，确实，有时我们过于关注那些华而不实的数字，而误以为它们很重要，但实际上这些数字（金钱）如何影响员工…… 安： 不仅是员工，例如，为什么我每天早上醒来仍然如此热爱这份工作……因为来自 Twitter、Facebook 或 LinkedIn 的所有好话……来自我们的贡献者，说他们非常感谢，因为能够发表两年前的 HackerNoon 为他们在这家科技公司找到了一份工作，或者他们的 HackerNoon 文章的认可让他们受邀成为该播客的嘉宾……媒体公司销售的产品与纯粹基于产品的公司有很大不同。我们实际上出售的是声誉，不仅是为了我们自己，也是为了我们周围的人。这就是为什么每当我们收到 HackerNoon 提交的内容时，我们都必须确保内容良好、相关且对读者有价值。这是面包和黄油，我们不能把它搞砸。 Linh： 听你的这个故事，我还是看到了对教育的热情，哈哈，对吧？因为在谈论教育时，我们不应该把它局限于学术环境。教育也是要创造影响和改变，你刚才分享的不仅是HackerNoon，还有读者、作家、你和你的丈夫、你的同事。 安： 对啊！是的！对我而言足够了！ 林： 28:32 - 32:56：其他收入来源 除了在HackerNoon的工作之外，您还有其他额外的收入来源吗？ An： 嗯，不多，因为我是公司老板，而且我也经营公司，所以我的工作主要围绕 HackerNoon 展开。事实上，我们 95% 的资产都与 HackerNoon 相关，其余的是股票和一些加密货币以及财产。我们实际上只拥有科罗拉多州的一栋房子，我们也想在越南买房子，但我认为我对越南房地产还没有足够的了解哈哈 Linh： 我也有很多朋友在国外生活，回国后总是会问起房产的问题…… 安： 那你觉得怎么样？ 林： 我有点失去信任了哈哈哈 An： 这是一个泡沫吧？ Linh： 我的意思是，它显然分为两个主要阵营，要么他们买房是为了居住，要么他们买房是为了投资。后者存在很多风险，因为现在该行业即将陷入停滞，供需关系……哦，不，这正在变成房地产日期哈哈 安： 哦，不，没关系，继续吧，我在听…… Linh： 供需链主要集中在奢侈品方面，因此与越南平均工资相比，价格非常高。 An： 噢…… 林： 是的，现在年轻人在拥有财产或拥有房子方面遇到了很大的困难，我认为他们的心态很快就会发生转变，比如“哦，我有必要拥有房子吗？ ”或“为了获得负担得起的房地产价格，我需要去哪里寻找？”因为在大城市买房子真的很贵。 安： 嗯，我的意思是因为你还很年轻，所以我认为你现在的目标不一定是一个可以长期居住的房子。我认为当你像我一样，当你组建了一个家庭，有了孩子，那么拥有一套房子就变得很重要。对我来说，我的孩子们是美国人，但他们也有一半越南血统，所以我仍然希望他们能够见到他们的祖父母和越南亲戚。所以每当我们回到越南，租房或住酒店时，我们基本上都会损失这笔钱，对吧？但如果我们支付抵押贷款，我们就获得了房产的所有权，所以我们不会觉得每当我们回到越南时花的钱——我每年回来两个月——是浪费的。所以这就是为什么我认为拥有房产是件好事，不是作为投资，而是为我的孩子们做一些事情。我和我的丈夫也有自己的小公司来管理我们喜欢的所有事情，但我们不能把它放在 HackerNoon 哈哈，例如图书出版、艺术作品……是的，对我丈夫来说，这是与体育相关的事情，是的，他喜欢篮球。所以我们所有和HackerNoon无关的爱好，我们都放在一家公司旗下，目前还没有赚到钱哈哈 Linh： 亏钱了哈哈 An: 哈哈，不仅赔钱，我们现在还得花自己的钱在那家公司，哈哈…… Linh： 32:56 - 40:35：把所有鸡蛋放在一个篮子里（谈论个人的风险状况） 所以夫妻俩一起理财，“你的钱就是我的钱”哈哈，就像你说的……你对和伴侣一起创业感觉如何？你遇到什么困难了吗？ An： 我的经历是我自己的，所以显然并不适用于所有人。但对我来说，我所做的是我能想到的最好的事情。为什么？因为我和大卫是两个价值观非常相似的人。例如，我们都是顾家的人，我们想要孩子，我们同意如果我们有孩子，我们必须为他们的未来提供一些东西。 David是犹太人，我是越南人，所以我们俩从小就被父母灌输“学习是最重要的”的观念哈哈 Linh： 哈哈，所以我们有共同点，没有人认为犹太人和越南人很相似哈哈 An： 是的，所以我一直告诉我丈夫的父母的最大共同点是，如果没有教育，就什么都没有。这意味着我对教育的看法一直是一样的，这是必要的，直到我毕业，我才意识到学位不仅仅是遵循传统的教育路径，上大学，然后读硕士等等。但要达到这一点，我仍然必须走传统的道路，所以可以肯定的是，我和我的丈夫都同意我们的孩子需要遵循传统的教育道路，当他们足够大时可以决定什么他们想要的生活，就像美国和越南的教育体系/大学体系也必将在未来10年左右发生巨大变化。如果我的孩子决定他们想要在线学习什么的，我也同意，但是从现在到他们高中毕业，学习是最重要的事情。因为有很多价值观相似的东西，所以没有多少人能够理解我作为大卫，反之亦然。而现在，经营一家公司，拥有大约20名员工，数百万读者和各种各样的问题，我在这里更多地谈论经营自己的企业的阴暗面，只有大卫才能真正与我一起理解这些更难的问题。每当我觉得自己无法处理所有这些工作时，只有大卫能够理解我。所以在我们的关系中，利大于弊，当然有很多缺点，因为我们把所有的鸡蛋都放在一个篮子里，所以如果公司出现问题，我们可能会加倍打击对方的坏处。月亮哈哈，有点令人沮丧。但是，作为企业家，我们都必须有点妄想，哈哈，我们都必须相信我们可以，所以无论如何我们都会这样做。如果我们是比较安全的类型，我们就会去找银行家的工作，或者金融或者其他什么的…… Linh： 比较传统吧？ 安： 是的，更“经过验证”，其他一切都被照顾好，你只需要尽力而为，如果你做不到，你只需换工作。但HackerNoon的特点是，如果业务做得不好，我就不能跳槽。所以，是的，我很高兴我有一个和我志同道合的伙伴。 Linh： 但是，是的，回到这个故事，你知道人们说你不应该把所有鸡蛋放在一个篮子里，对吗？但这正是你们正在做的，完全相反，同时，你和大卫必须照顾你的家人。那么这些东西会互相争斗吗？ 安： 去年十月，我想人们已经听说，美国整体经济，特别是美国科技/金融业陷入了一场危机。如果你投资股票，你可以看到你的投资组合确实在萎缩，对于像我们这样的公司来说，我们不得不让一些人离开，大规模裁员，是的。但谈到我的生活和我的工作、经营一家公司，我并不认为有任何矛盾，因为这只是为公司建立一个足够好的支持系统，让我们有时间陪伴孩子的问题。例如，当我们回到越南时，我知道时区会发生很大变化，但我们没有强迫同事调整工作时间，而是自己适应。因此，我们没有在上午 10 点开会，而是在晚上 10 点开会。是的，在越南，我的大孩子没有学校，所以我让她参加了暑期项目，而对于我的小孩子，我们雇了一名保姆。因此，为了让我们有钱这样做，我们必须做好我们的工作。因此，我建立家庭和经营企业的最终目标总体上是一致的。如果我的家庭不好，我就无法把生意经营好。所以我认为这里的问题不在于经营企业是否与为幸福家庭奠定良好的基础相矛盾，而在于你是否能够同时处理这两件事，找到平衡点。 Linh： 我的意思并不是说如何分配时间来做好这两项工作，但这里的问题是，如果HackerNoon出了事，你们准备好让家庭部分不受影响吗？ An： 是的，所以在每个人的生活中，都会有不同的风险状况，对吧？所以问题是你是否能承受这种风险。就我们而言，我们有一笔不会动用的基金，我们会每 6 个月或每年添加一次。该基金必须包括我、大卫和我们的两个孩子，并且还必须在我们遇到事故或不可预测的情况时提供应急资金。对我来说剩下的就是很多事情的风险，而不仅仅是经营自己的生意。例如，如果你在某家公司工作，你被解雇了，而这件事不在你的控制范围内，这不是你的错，只是这个行业正在淘汰你；这也是工作的风险。简单来说，只要你出去，你就有发生事故的危险，对吗？ Linh： 我们每天醒来都会面临风险啊哈哈 An： 正是如此！你必须能够承受这些风险。是的。 林： 40:35 - 48:40：越南妻子和美国丈夫——对金钱的看法不同。 好吧，现在我们尝试从这个角度来看。你是越南人，大卫是美国人。你们对金钱的看法有什么不同吗？或者有什么惊人的相似之处？ An： 这是一个很好的问题，因为我也从与来自完全不同文化的人结婚中学到了很多东西。例如，当我们在美国和朋友出去吃饭时，或者你现在可以看到 Z 世代，他们会分钱，就像他们为吃的东西付钱一样，很简单吧？但如果是在河内，涉及老年人，总会有人付钱，他们会互相竞争以支付均匀的费用。另一个例子是，在婚礼或葬礼中，这是一个整体交易。就像如果你来参加我孩子的婚礼，你给了我们 200 万越南盾、300 万越南盾或 500 万越南盾，那么我就必须来参加你的婚礼，并把 200 万越南盾、300 万越南盾或 500 万越南盾还给你……情况不是这样的。我们。我参加过很多场婚礼，他们很高兴我的到来，就像“你的出席是我们的荣幸……”之类的。只要在那里就足够了，而不是交易。所以回到我和大卫之间的区别，我认为大卫与金钱有着非常健康的关系，这意味着——就像你说的——金钱只是一种工具，当你谈论金钱时，你不是一个唯物主义的人关心钱。但这是一个必须谈论的话题。例如，回到越南，我们需要花多少钱，你的父母会承担多少费用，你自己处理多少费用，你如何分配你的预算来度假，聘请保姆，或租用房子等等，一切都必须清楚。我举个例子，每当我还是个学生的时候，暑假回家时，我都会简单地认为我的父母会处理所有事情并照顾我。但与缺乏透明度（特别是在金钱方面）相伴随的是无形的期望。就像-“你不还我为你承担的钱没关系，但你必须小心你如何与我交谈或如何对待我......”就是这样。归根结底，你必须偿还所欠的东西，即使不是钱。对于我来说，钱是什么？金钱是一种能力，让你不必做你害怕的事情而去做你喜欢的事情。所以你可以把它等同于很多事情，比如我的时间很宝贵，今天我要花很多钱去西贡 - 哈哈，拿我自己为例 - 然后我必须立即飞回河内。但对我来说，和安的这两个小时的谈话很重要，也可以说这是我做媒体工作的投资。但如果你花 2 个小时寻找销售机会，尽管你最多可以节省 30-40%，但对我来说感觉没什么。你只是错误地认为你节省了一些东西，但事实上你没有，你只是花了时间买了一些你不需要的东西。自从我遇到了David，我与金钱的关系变得越来越公平，我认为每当涉及到“数字”时，我们都需要彼此非常清楚，比如“这个要花多少钱？”或“你需要为此支付多少钱？” - 有钱或者没钱。 Linh： 嗯，非常好的答案。因为我以前在国外读书的时候，每次回去都要向父母要钱，而且他们根本不告诉我以后要还钱。但是……哈哈……我已经数不清有多少次我的父母了。 An： 哈哈，他们提醒你了，哈哈哈…… Linh： “你还记得我为你付的这次旅行吗？”哈哈，是的，人们现在对金钱的看法确实如此，它仍然像某种交易。我已经给了你一些东西，你以后也应该回报我——就像是一种无形的期望。 安： ：在美国，在我丈夫的家里，他们只是大声说出他们的期望，他们是……看得见的期望。就像“是的，我借给你这么多钱，你以后必须还我。”多么伟大！是的，这与很多事情有关，例如我的父母，他们真的很想为我们照顾孩子；但每当我们需要我丈夫的父母帮助照顾孩子时，我们都必须提前 2-3 周安排，因为从技术上讲，我们正在使用他们的时间来照顾我们的孩子。虽然主要是文化上的差异，但也是公平观念的差异。当我们给予某人一些东西时，我们也应该得到一些回报。这就是一切的运作方式，无论是在东方还是西方文化中，这就是我们彼此谈论的方式，在西方他们会直接说出来，但在东方我们只是想一想哈哈。 Linh 是的，哈哈，如果我们不还钱，他们只会认为“哦，这孩子对情况根本不敏感。”尽管一开始人们之间如何解决问题已经不明确，这使得金钱的话题变得……变得复杂。 Linh： 嗯，我想我的父母也会看到这个播客，哈哈，所以我必须确认我的父母对这个话题一直都很明智。我所说的是河内人和越南人的普遍文化，对金钱有一定的期望。关于我的父母，我觉得他们为我做了他们能做的一切；我记得我第一次出国留学时，我要去印度，那是我妈妈第一次把我拉回来，给我一个告别的拥抱。尽管我有奖学金等等，她还是把一些钱塞进我的牛仔裤口袋里，甚至把它缝了起来，哈哈…… Linh： 是的哈哈，我出国的时候也是这样的。 An： 几百万越南盾，我不太记得了……但我非常珍惜这些钱。因为那时我只是一个天真的16-17岁的孩子，我的父母担心我会在印度丢失行李或其他东西，所以他们希望我一直缝一些东西。 Linh： 是的，当时我父母还把钱缝在我的裤子上哈哈，因为我记得当时去美国我们可以带... An： 7000美元吧？ Linh： 是的7000美元，当时是7000现在我想是10000美元，或者是10000美元但显然我没有带10000美元现金哈哈但它仍然是一叠现金缝在我的裤子上我费了好大劲才把它剪下来，哈哈，裤子最终还是毁了。 An： 对我来说，那条裤子，第二天我穿着它们去徒步旅行，所以它们非常脏，泥泞，我完全忘记了我里面还有钱，我直接用手洗了它们。幸好我妈妈缝得太紧了，所以钱就有点皱了哈哈…… Linh： 哇，真幸运。这是一个多么值得一生铭记的故事啊！ 安： 48:40 - 52:07：我对越南人如何表明他们有钱的猜测。 这次回到越南，您对人们如何谈论金钱、如何使用金钱、如何投资有什么猜测吗？ An： 现在在越南有储蓄存款实际上相当不错，因为利率在 9-10% 左右...... Linh： 什么？！！？ 90%？！？！ 安： 9 - 9，百分之九到百分之十哈哈 Linh： 哦哈哈我就想什么90%的利率哈哈 An： 哈哈哈哈当然不是哈哈哈 Linh： 是的，9-10%，我认为最近也下降了。 An： 哦，真的啊，因为我的一些朋友告诉我，我应该在越南有一些储蓄，但问题是储蓄存款很容易，但很难提取，不是吗？我的朋友给我做一张阶梯CD，比如一张有有效期的CD，比如我只能在18个月甚至几年后才能提取资金。所以我只是不断地积累，就像我有一个 12 个月的主 CD 账户和一个 18 个月左右的账户……所以是的，我的朋友建议我这样做。但我仍然犹豫不决，因为除了我的家人——我的父母；我没有任何东西能把我和越南联系在一起。大卫的父母当然在美国，我在这里没有公司或任何东西可以让我与大量储蓄联系起来。但你的问题让我思考人们如何表明他们有钱。 Linh： 哦，好吧，这个会很好，哈哈，有人会被吓到。 An： 所以这和美国不同，如果他们有钱，他们不会表现出来，他们更喜欢安静的奢华，或者是因为我在越南遇到的人，有钱的人并不真的有非常非常多的钱，他们只是有钱;所以我不知道。但一般来说，在美国，有钱人只是享受他们的钱，他们住在昂贵的地方，吃好吃的，做运动。他们并不总是购买豪华汽车或穿着设计师品牌，或尽可能大声地宣称自己很富有。我在越南看到的是，每当我去某个地方，例如去听一场音乐会，人们做的第一件事就是拍照、签到并标记每个人，让他们知道他们要去那里。 Linh： 哦不，被抓了，Black Pink 演唱会刚刚发生哈哈哈 An： 哎哟！哈哈哈 林： 看照片就知道谁拿到了VIP票哈哈哈 An： 是的，但在美国，我很少看到这种情况，当然人们会这样做，但不是每个人都会这样做。也许他们会在去高级餐厅或获得音乐会 VIP 门票时上传一些东西。是的，人们这样做，但频率低于越南。但也许这也是人们使用社交媒体方式的差异。我在美国居住的地方是退休人员居住的地方，所以可能会因为年龄而有所不同...... Linh： 52:08 - 59:39：我包里的 5 件必需品 对于每一位客人，我总是要求他们带上自己的包，并出示他们总是需要的 5 件东西，以便能够做好他们的工作。因为这就是他们赚钱的正确方式。我所说的 5 件事是他们旅程的开始……所以 Linh，让我们向我们展示你包里的 5 件事。 An： 你说我需要展示5件正确的事情，实际上我现在身边没有，所以我会找一个替补。好吧，首先，我离不开的东西，这个水瓶水瓶，这里完全没有植入式广告，但说实话，我喝了很多水。正常一天，我可以喝四瓶，装满冰块。 Linh： 这个瓶子很重啊…… An： 是的，是 16 ……哦不 32 盎司 Linh： 32盎司，你们需要的话可以换成毫升哈哈。 An： 好的，第二件事通常是笔记本电脑。但我们当然都有一台个人电脑，也就是电话。我的意思是像这样突然出差，如果我觉得没有必要，我只会通过手机检查我的工作、电子邮件、松弛和分配任务，是的，我不需要一直需要我的笔记本电脑。 Linh： 你记得这个水瓶多少钱？ 安： 70美元左右？我不记得了…… Linh： 嗯，70 多岁？不过好像70块钱一瓶哈哈 An： 不不，但问题是它的保温性。我喜欢喝冷水，所以通常我会在里面放很多冰，它们一整天都不会融化。所以我总是喝冷水，尤其是回到越南，我感觉很奢侈。回到美国，就像我告诉过你的那样，我每天步行 2 小时，我只需要这个瓶子，因为，你知道，上下步行，特别是在科罗拉多州，这是一个非常高的地方，而且很干燥，所以我需要我的水。 Linh： 接下来是我的airpods，我丢失了很多次airpods，但我特别需要它们，特别是当我工作、开会或去远足时，这样我就可以听播客或与同事交谈。我有时会举行步行会议，我的同事不喜欢这样，因为我那一端的声音，但我觉得我可以学到很多东西，因为我以 1.5 倍速听播客，所以每次我进行 2 小时的步行，我可以听超过 10 个播客。 Linh： 噢……超过10个？那之后你还记得什么吗，因为对我来说…… 安： 哈哈，是的，在我飞到这里之前，我下载了很多播客节目，我想我已经看完了 10 多集。 Linh： 哇。 Airpods 是每位客人展示的东西。对我来说，airpods和智能手机一样是通往世界的大门，因为有时候我们听一些东西可以调节我们的情绪，所以我觉得它们是每个人的必需品。 安： 问题是我希望我能更小心地保存它们，因为我丢失了很多次哈哈谈论必需品 Linh： 给他们贴上航空标签哈哈 An： 有时我会因为在雪上行走而丢失它们，然后我就把它们掉下来了哈哈 Linh： 天呐 安： 哈哈，是的，我找不到它们，或者有时我忘记把它们放进洗衣机里了……我觉得苹果真的很擅长让用户产生粘性，尽管他们的产品既不便宜又不好用，哈哈，因为当你使用时苹果的产品，它是一个封闭的系统。 Linh： 他们的生态系统 An： 是的，他们的生态系统 Linh： 说到这个……苹果请赞助我们吧，谢谢哈哈哈 An： 哈哈，谢谢 好吧，接下来是眼镜，因为我是近视眼，所以我需要眼镜、太阳镜，因为科罗拉多州阳光明媚。但我不需要总是佩戴处方眼镜，只有当我长时间在电脑上工作或开车时才需要它们。除此之外，当我与人交谈时，我不需要他们，每个人都很漂亮！ Linh： 好吧，最后一件事，牙线。哈哈哈 Linh： 牙线哈哈哈 An: 是的，因为当我吃完饭并且不使用牙线时我会生气。我不喜欢用牙签，因为我牙龈敏感，所以我会用牙线。我喜欢这个品牌的牙线 - Coco Floss，它非常坚固，而且闻起来很香，所以…… Linh： 这是你在美国买的吗？ 安： 是的，是的，我在亚马逊上买的。所以是的。这 5 件事是我离不开的，无论我走到哪里，同样的 5 件事即使我去徒步旅行...... Linh： 好吧，所以任何想创办媒体公司的人，都买这 5 样东西，哈哈，这就是成功的秘诀。 An： 最后感谢 Linh 展示了您的 5 个要点，也感谢您从河内飞来和我一起做这个播客。我完全可以在这里再坐几个小时，但团队也在推动哈哈，但我想我们可以在这里停下来，让观众感受到饥饿哈哈如果你想了解更多，你应该看看Linh的业务 - HackerNoon... An： 我在我的个人博客上也写了很多，所以如果你想通过我的博客 联系我，也是可行的。 Linh： linhdaosmooke.com 是的。再次感谢Linh来到这里与我们分享您的工作和生活故事。谢谢你，再见！ 安：