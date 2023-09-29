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    “我们需要改变对财富的看法”ft. Linh Dao Smooke 和 Vietcetera 主持人 An Truong经过@linh
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    “我们需要改变对财富的看法”ft. Linh Dao Smooke 和 Vietcetera 主持人 An Truong

    2023/09/29
    33m
    经过 @linh 339 讀數
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    太長; 讀書

    当我们谈论金钱时，我们（真正）谈论什么，HackerNoon（实际上）如何赚钱，以及我的个人财富。所有这些都将在这个长达一小时的播客中讨论。
    featured image - “我们需要改变对财富的看法”ft. Linh Dao Smooke 和 Vietcetera 主持人 An Truong
    finance #wealth #vietcetera #money #podcast
    Linh Dao Smooke HackerNoon profile picture

    @linh

    Linh Dao Smooke

    Hacker Noon Mama-in-Chief. But also like a real mom (to Norah).

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