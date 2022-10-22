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    我们的代码正在危害地球，我们需要碳感知设计模式经过@gsf
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    我们的代码正在危害地球，我们需要碳感知设计模式

    2022/10/22
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    经过 @gsf 54,108 讀數
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    Carbon Aware API 如何帮助我们测量和响应电力的碳强度 (gCO2/kWh)，以减少通过软件产生的碳排放量。

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