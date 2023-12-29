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    我们买丑房子！他们向你隐瞒的丑陋真相经过@propublica
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    我们买丑房子！他们向你隐瞒的丑陋真相

    2023/12/29
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    经过 @propublica 634 讀數
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    ZH
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    太長; 讀書

    与房地产经纪人不同，炒房者的经营空间基本上不受监管。房地产经纪人负有在谈判中代表房主最大利益的信托责任，这是州法律、许可要求和行业道德准则中定义的。但在大多数州，脚蹼者不需要许可证。
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    society #society #homevestors #propublica
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