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    “成长或死亡”或关于如何在创业星球上生存的 8.5 个技巧经过@roi4presenter

    “成长或死亡”或关于如何在创业星球上生存的 8.5 个技巧

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    太長; 讀書

    一半的初创公司因对市场需求的误解而失败。了解市场对于所有企业都至关重要，但对于初创企业来说更是至关重要。确定流程的优先级。尽快让客户使用您的“杀手级功能”。让人们在在线观看演示时“召唤”。
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