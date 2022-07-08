成人网站对弹出退市樱桃感到愤怒

大型成人网站“Rule34”正准备采取法律行动，将其主页恢复到 Google 的索引中。该网站的运营商表示，他认为他已成为一项或多项虚假删除要求的目标。 然而，他的对手并没有走 DMCA 路线，而是选择提出更严重的投诉，这些投诉无法使用简单的形式进行反驳。 两年前，我们报道了一波针对各种成人网站的虚假 DMCA 通知。其中许多平台是所谓的“无尽”网站，专注于面向成人的漫画和卡通片。





大型成人网站“Rule34”正准备采取法律行动，将其主页恢复到 Google 的索引中。该网站的运营商表示，他认为他已成为一项或多项虚假删除要求的目标。





然而，他的反对者并没有走 DMCA 路线，而是选择提出更严重的投诉，这些投诉无法使用简单的形式进行反驳。





两年前，我们报道了一波针对各种成人网站的虚假 DMCA 通知。其中许多平台是所谓的“无尽”网站，专注于面向成人的漫画和卡通片。





该理论认为，这些虚假通知是由竞争对手或竞争对手发送到这些平台的，目的是破坏它们在网络上的存在。虽然没有受到那波浪潮的影响，但成人网站 Rule34 的运营商——一个每月有大约 1 亿访问者的网站——现在认为他正以类似但更严重的方式成为目标。

Rule34 主页的流量暴跌

在本周与 TorrentFreak 的讨论中，Rule34 的运营商解释说，在 2021 年 7 月 13 日左右的某个时间，谷歌停止将所有流量发送到该网站在 Rule34.xxx 的主页。最直接的担忧是有人发送了 DMCA 通知，抱怨该页面附带没有侵权内容。





然而，在与谷歌核实后，该公司确认版权不是问题。





“由于 DMCA 的法律投诉，我们没有从 Google 的搜索索引中删除以下 URL 的记录：https://rule34.xxx/。如果您认为这是错误的，请再次检查有问题的网址，”谷歌回应道。





“如果您的网站因法律投诉而未被删除，并且您认为它没有违反我们的网站站长指南，但它没有出现在 Google 搜索结果中或效果不如以前，您可以要求重新考虑你的网站。”





如上图所示，退市的影响是显而易见的，但原因却不那么明显。直到 Rule34 开始挖掘并发现一些非常令人不安的东西。

谷歌透露内容确实被删除了

通过使用查询“site:rule34.xxx rule34”并滚动到搜索结果的底部，Rule34 的操作员发现了来自 Google 的通知：“涉嫌虐待儿童的内容已从此页面中删除”





虽然 Rule34 显然是一个成人网站（互联网的非正式“规则 34 ”声称色情内容存在于每个可以想象的主题），但其运营商坚持认为他的平台没有做错任何事，并且不允许此类材料出现，当然不会出现在首页上。





就目前情况而言，Rule34 的运营商认为，与其使用虚假的 DMCA 通知来让像他这样的网站被除名，人们可能会转向 CSAM 投诉，因为据他所知，没有办法有效地应对它们。所以最大的问题仍然存在：谁是幕后黑手？

没有明确的罪魁祸首，但有选择

在我们讨论的早期，Rule34 的运营商提到了与俄罗斯电信监管机构 Roscomnadzor 的联系，后者几个月前向该网站发出了投诉。





该实体负责管理俄罗斯的网站封锁制度（涵盖从盗版到恐怖主义的所有内容），该实体写信给 Rule34 ，声称该网站的主页上有 CSAM，如果不删除，该网站将在俄罗斯被封锁。





“我们一再问他们头版上的 [CSAM] 是什么，但他们无法澄清。然后我们替换了那里唯一的东西，我们的标志。但他们仍然封锁了俄罗斯的网站。我猜他们不喜欢模因，”他解释道。





然而，俄罗斯的封锁是由当地的 ISP 而非谷歌执行的，Rule34 的运营商表示，据他所知，该网站已从谷歌的所有地方被删除，而不仅仅是俄罗斯。





“据我所见，每个地区的首页都消失了。我对这种情况的假设是，谷歌不核实 CSAM 投诉，因此它很容易被滥用，因为在这种情况下没有反形式，”他解释道。





另一种可能性是谷歌对另一项投诉采取了行动。 Rule34 与 TF 分享了一份投诉，该投诉被发送到 Cloudflare，声称该网站“使用明亮的色彩和电视节目中熟悉的角色（比如我的小马驹）针对未成年观众。”





“我不想被联系到这件事，这就是为什么我的详细信息是故意虚假的，”申诉人补充说，同时指出该报告也已发送给国家失踪和受剥削儿童中心（NCMEC）。





作为回应，Rule34 联系 NCMEC 询问哪些 URL 存在问题，但他们表示无法确认是否有任何报告。





“这本身就很奇怪，考虑到如果有任何投诉是有效的，那么我应该删除所说的内容吗？我坚信 CSAM 投诉正在被武器化为审查工具，因为谷歌通过捕捉虚假 DMCA 变得更好，”Rule34 的运营商说。

正在准备法律行动

为了查明问题的根源，Rule34 的律师向谷歌提交了一封信，虽然该公司的律师称谷歌正在“努力解决”，但一个月过去了，没有采取进一步行动。





“我们目前正在提起诉讼，日期可能是下个月的某个地方。我的律师说如果谷歌确实在日期之前恢复了页面，我可以随时取消。我不相信谷歌在没有它的情况下会做任何事情，但我们会看到，”该网站的运营商解释道。





看看谷歌提供了哪些信息会很有趣，但与 DMCA 反规避通知一样，似乎没有一个简单的上诉程序来解决有问题的通知。





因此，如果这确实是一次恶意攻击，而不仅仅是一个巨大的错误，那么对于那些寻求伤害或审查竞争对手的人来说，这条路线可能代表了工具箱中的另一种武器。



