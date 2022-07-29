成为日间交易者 - 交易产品的采访和介绍

日间交易就像一场迷人的游戏，将国际象棋、扑克和游戏融为一体，加入过山车般的肾上腺素，并用少许柠檬和少许盐调味。 交易是幻觉与现实之间的一场伟大斗争，在许多方面，都是诡计中诡计的残酷迷宫。但是，如果您是能够制定计划，遵循严格自律的策略，处理您的赌博恶魔并接受交易作为职业的人之一，那么经过3-5年的努力学习，您可能会成功。 交易吸引了喜欢挑战的人。然而，只有少数幸运儿才能脱颖而出，凭空发家致富。这些人需要有丰富的经验，知道如何在面对自然的贪婪/恐惧冲动时保持冷静，并了解大众的心理。他们需要收集一些初始交易资金，但也需要为危急情况和低迷时期准备一些资金，因为统计数据证明这些都会发生在所有交易者身上——这只是时间和交易基数的问题。 知道何时不交易、何时休息和退后一步是风险管理的关键部分。最重要的是，您需要一个适合您的需求和交易风格的有效交易系统。 如果您拥有所有这些，那么最后一块拼图就是接受以下原则： “优秀交易者的目标不是赚钱；目标是交易好。” “赚钱比向自己证明你是对的更重要。” “你在交易中的效率与你在交易中付出的努力成正比。” “赚钱最大的教训是从亏损中获得的经验。” “尝试尽可能靠近你错误的地方进入。永远不要对抗或质疑价格走势。” “如果你有赢的意愿，你就会赢。 本文分为两个部分。第一部分是一个在加密货币相关和常规股票市场拥有超过 15 年经验的交易大师的生活和思想的窗口。这是知识共享的一部分。 第二部分介绍了一个基于比特币的去中心化交易平台，您可以在其中在安全的环境中尝试、训练和磨练您的交易技能，同时仍然可以绝对控制您的资产，而无需泄露您的隐私。 第 1 部分：日间交易员的生活是怎样的：采访一位希望保持匿名的成功加密货币交易员。 非常感谢您接受我的采访邀请。首先，请告诉我们一些关于您自己的事情以及是什么导致您交易加密货币和股票市场？ 实际上，我一开始并没有直接进入交易领域。我参与了加密货币的经典硬件和云挖矿，然后做了一些小投资，这让我进入了股市交易。在那之后，早在 2016 年，我了解了加密交易，我可以说这是一种祝福，因为我可以使用股票市场中使用的现有方法，这些方法在加密中也非常有效。 你的旅程是如何开始的？ 我的第一次交易经历很不寻常。在不知情的情况下，我在长达一周的时间内获得了相当多的利润，但随后不可避免地打破了连胜纪录，并遭受了惨重的损失。许多人在亏损后退出，但在您的交易失败中，您可以获得丰富的经验以取得成功。这就是为什么记录您的损失并找到它们之间的联系、解决问题并继续前进的重要原因。 许多人在开始交易时有一个良好的开端，但他们沉迷于早期的成功，几个月后就崩溃了。您的第一个交易月如何？ 我同意有些人确实在加密交易中喝醉了，因为这是一个投机性市场，但在股票市场上，情况要困难得多。 您认为某人成为一名成功的交易员需要多少年？ 这取决于人和他们的生活方式。您从小养成的特质自然可以使您成为成功的交易者。所以我不认为它是可以及时衡量的，真正决定你适应市场的速度取决于你是谁。 考虑从整体上考虑一个人的生活习惯，并做出改变游戏规则的生活调整，例如调整睡眠习惯和增加定期锻炼。有时，这不仅仅是关于交易，而是更多关于建立更美好的生活。 你从一个普通交易者到一个可以为所欲为的成功交易者的突破点是什么？ 纪律是我唯一需要学习的东西。一旦我意识到纪律和坚持的重要性，我就开始成长并成为今天的交易者和人类。 那和很多回测。如果他们真的想在实时进入交易设置时提高和增强他们的信心，我建议所有刚开始交易的人在他们的日程安排中添加一个每天 30 分钟的回测时间段。 要成为一名体面的交易者，需要具备哪些关键方面？ 棘手的问题，但同样可以概括为纪律、耐心和坚持。很多人失败了几次，就掉进了所谓的“报复性交易”，这意味着你输了之后进行非理性交易，希望你能走运并迅速赢回损失。但正如你可以猜到的，它们在大多数情况下只会走得更远。 吸收大量知识也很重要，这将帮助您创建自己的观点。当您在遵循计划的同时开始倾听内心的声音时，您就走上了一条好路。从长远来看，只有跟随他人只会让你一事无成。 然后，隐藏您的损益 (PNL) 指标。 （PNL 是交易中盈亏之间的差额。）不要观察您可能获得或损失的资金；交易设置，而不是 PNL。 什么是最常见的交易恶魔可以控制交易者并导致账户破产？ FOMO（害怕错过）、贪婪和不遵循您经过回测的交易计划。但如果我更具体，它会是这样的： 退出太早 退出太晚了 输入得太早 输入太晚 冒太多风险 由于自我怀疑而没有进行有计划的交易 要与这些恶魔作斗争并永远摆脱它们，请避免这些陷阱，并为每一次成功且完美执行的交易给自己加分。当你在这些方面都有五个积极点时，你就被治愈了。但是，如果您为以下提到的单个项目收集了十个坏点并且无法停止，那么您可能注定是一个非交易者。 （2011 年的屏幕截图 - 解释 Demon Finder 原理） 随意复制上述 GoogleDoc 并使用它。 成为交易员的途径是什么？在进入交易的瓦尔哈拉之前，我们需要先通过什么里程碑？ 始终努力保护您的资金。交易是您需要同时拥有技能和资金的职业之一。没有钱就没有交易。另外，你需要一些钱来支持自己。 至少一个月的纸上交易开始。然后，制定 2-3 个策略，并在至少 100 个样本上对它们进行严格的回测。然后从每笔交易的 1% 的资金开始。您可以将每笔交易最多提高 3%，但前提是您的命中率约为 60%。当您连续遭遇 4 次亏损并且您觉得自己完全脱离了该区域时，将交易规模从 1% 减少到 0.5%，直到您获得 2-3 个赢家，这将使您重新回到游戏中模式。 当然，也有交易者的命中率达到 85-90%。这些人交易大量数据，除了满足交易条件外，他们唯一需要的就是拥有足够的流动性。像这样的交易通常有 0.8 到 1.3 R（风险/回报比），同时不使用太多杠杆。 就个人而言，我发现 2.5R 左右是我最常达到的目标。 您使用什么方法进行交易？ 我现在使用很多东西，因为我喜欢从袖子里拿出很多 A 的效果。我一直在尝试将重要书籍添加到我的图书馆，并在这里和那里使用新的东西。 目前，我使用艾略特波浪 (EW)、价格行动 (Pat) 以及一些基本的烛台知识和一些移动平均线 (MA) 策略来交易加密货币。但是需要了解智能货币的概念才能创建一种成功的交易方法。一些很棒的资源可以在 YouTube 上免费观看，例如： 光子交易 MentFX 幻影交易 在股市中，这有点难，所以我使用量价分析 (VPA)、EW、烛台、趋势线和一些图表模式，即使其中一些已经过时。对推动市场的新闻有一个基本的概述也是很好的。但是，我不是“新闻”交易者。 不过，阅读市场偏见的能力比所使用的策略更重要。市场倾向于寻求位于低效率区域的流动性。市场返回这些区域以平衡自身。尝试使用月度、周度和日度图表来发现效率低下的情况，例如公允价值差距 (FVG)、相等的高点或低点，以及其他流动性存储，例如围绕多个触及趋势线形成的流动性口袋。当您标记这些区域时，请尝试想象市场在改变方向或在回调后继续进一步之前需要完成的路径才能到达这些区域。 对于想成为一名优秀交易者的人，您的最佳建议是什么？ 为自己做，不是为了钱。 真的，交易最好的一点是它可以教会你很多关于生活价值观的知识，这将引导你过上更好的生活方式。更好的生活方式会让你变成更好的自己，作为更好的自己，你可以让周围的人更快乐。 就个人而言，我从一个名叫吉姆·罗恩的人那里得到了很多这些价值观，他把他的教义留给了世界学习。他是一位狂热的商人和励志演说家，白手起家积累了巨额财富。 然后，不要试图让每一天都成为交易日。有时您可以观察市场而不进行单笔交易，因为星星不会对您有利。当你没有优势时，永远不要交易。 交易就像扑克一样，只有一个关键区别。在扑克游戏中，你需要用你拿到的牌来玩每一手牌。在交易中，您可以等待合适的手，然后完美交易。当然，如果你有获胜的意愿。 在交易中，你最大的胜利和最“愚蠢”的失败是什么？ 好吧，我最大的胜利必须是我随着时间的推移获得的一切复合，但如果我记得的话，单笔交易中最多的是 2500% 的杠杆 BTC 头寸。 我以前已经失去了这一切，所以没有什么比这更失败了。但我相信失败会给你成功的经验。 你还有更多成为优秀交易员和长期成功的秘诀吗？ 没有任何秘密。所有的信息都在那里，而且大部分都是免费的……但是，你需要对你所做的事情充满热情，不管它是什么。 如果你不喜欢你正在做的事情，你就不会成功。这就是我所相信的，但我确实对交易艺术充满热情。是的，我确实喜欢它带来的钱，但我喜欢预测的能力。这可能看起来很俗气，但这就像成为一名巫师并稍微展望未来。当然，有时我是错的，但那些时候我是对的真是太好了。 然后，当然要学会预测，而不是参与。停止追逐暴涨或已经在进行中的动作——优秀的交易者不会因为某些事情在移动而进行交易。您输入此内容的时间是 5 分钟前。你可以跳进一笔交易以快速抓住并离开，但如果你坚持下去，你只是为了别人的成功而牺牲你的资本。做相反的事情。开始对图表大笑，并为没有你的情况而感到高兴。然后，准备交易重新测试，因为几乎每一个好的入场都会在某个时候重新测试。 然后，你必须学会对伟大的交易保持耐心，但也要学会对看起来不太好或正在侵蚀你的止损 (SL) 区域的交易不耐烦。在几秒钟内观察、适应、执行。随着形势的发展，这一切都是为了不停地快速调整。 最后，请注意，作为散户交易者，在进行情绪交易时，您很容易成为做市商 (MM) 的猎物。为了在市场上取得成功，学会与 MM 一起行动，抵制他们的卖出呼吁，而他们所做的只是在他们采取反向行动之前为尽可能多的交易者卖一张“完蛋”的门票。通过战胜你的情绪和你首先交易的冲动来战胜市场。然后，请耐心等待并按照您的回测设置向您展示。 这是正确的。我同意。作为一个有经验的聪明交易者，你同意从长远来看没有大师会让你变得富有，对吗？ 确切地。您需要热爱自己所做的事情，并且可以自己做。只有这样，您才能无休止地做这件事，并且仍然充满活力和动力。 告诉我们您的平均交易日。 嗯，这就像其他人的一天一样，除了我不开车上班。我穿过大厅来到我的办公室。我早上 5 点起床，洗个澡然后查看图表，查看股票的盘前交易，并检查我的隔夜持有的加密货币。 然后，我进行几个小时的交易，有时如果没有机会我就不交易。我实际上只工作了 1 到 2 个小时，而且我通常只是阅读，直到有东西弹出。有些日子我什至不费心检查并出去玩一天。我喜欢在工作和娱乐之间保持平衡。 你读过的最鼓舞人心的书是什么？交易或其他！ 来自在该领域取得成功的人的大量阅读和知识。小时候，我读过乔治·塞缪尔·克拉森 (George Samuel Clason) 的《巴比伦首富》(The Richest Man in Babylon)，这是我接触更全面的书籍的途径，比如马克·道格拉斯 (Mark Douglas) 的《区域交易》(Trading in the Zone)。 为了自我提升，我真的很喜欢 Serge Kahili King 的 Master Your Hidden Self 和 Neil Straus 的 The Truth。 如果您可以在开始交易之前进行时间旅行并给自己一些建议，那会是什么？ 不要对事情抱有希望，但要确保你正在尽最大努力实现它。当然，享受你所做的一切。如果你不喜欢你所做的事情，你就很难熬过你不赚钱的部分，你大多会放弃。 也许痛苦是暂时的，而骄傲是永远的。 说得好。 知识收集部分结束。 下一部分将向您介绍比特币 DeFi 交易产品的世界，这些产品可以被视为其他 DeFi 平台的替代品，例如 Uniswap（基于以太坊）或中心化交易所（主要需要 KYC 并将您的资产存放在他们的控制之下） . 去中心化金融（DeFi）是一种新兴的金融技术，基于类似于加密货币使用的安全分布式账本。该系统消除了银行和机构对货币、金融产品和金融服务的控制。 去中心化金融使用加密货币使用的区块链技术。区块链是一个分布式和安全的数据库或分类帐。称为 dApp 的应用程序用于处理交易和运行区块链。 第 2 部分：找到合适的交易场所 那么，你喜欢这次采访吗？你现在有动力去探索、学习和参与这个高风险/回报的环境吗？如果答案是肯定的，那我说好！下面将向您介绍其他交易先决条件和常见的交易产品。 虽然学习、阅读、观察或做课程是学习的重要组成部分，但成为日内交易者的学习路径中最关键的部分是深入比喻性的战壕和交易——实时做出决策、写笔记，并分析您的交易。 要开始您的交易之旅，请使用基于浏览器的技术分析 (TA) 工具，例如 进行纸面交易，或者将其用作所有图表观察和日记账分录的“交易沙箱”。 TradingView 然后，您将需要一个具有易于使用界面的交易平台。首先尝试少量的真实资产。这是开始的最佳方式，因为即使桌面上只有几美元，您也会体验到用“真钱”进行交易的感觉。 加密货币交易产品世界简介 或 是您购买您相信或研究过的资产，并计划在未来出售该资产以获取利润。 1) 交换 现货购买 允许您做多和做空，这意味着您不购买资产本身，而是提供抵押品以在市场方向上持仓。你通过预测市场的未来价格来赚钱。如果您有技术分析或基本面优势，使用杠杆 (1x-5x) 可以提高您的利润。 2）保证金交易 注意 ：很多时候，您确实会使用保证金交易购买标的资产。如果您使用比特币作为抵押品并以保证金购买比特币，那么您就持有您购买的比特币。但是当比特币的价格在未来上涨时，你很可能不得不卖掉它来偿还贷款（你利用杠杆），但仍然保留比特币的“利润”。这取决于您是否交易衍生品。 最后， 3) 永续期货 永久期货合约（或永久掉期）与普通期货合约有些相似，因为它允许交易者推测加密货币的未来价格走势。核心区别在于永续合约没有到期日。传统期货有到期日，由于合约与现货价格之间的套利，迫使价格跟踪现货价格，并考虑结算日期。 您无需实际买卖资产即可承担现货价格变动的风险和回报。您通过提供保证金资产来弥补风险，这些资产可以弥补价格对您的头寸不利时所遭受的任何损失。 奥特罗 祝您交易之旅好运！ 保持耐心。从你的错误中学习。记录你的交易，主要是你的类似后果的观察！如果您有取胜的意志并不断进步，那么您就在通往成功的道路上！在学习和交易的前 2-3 年不要气馁，因为大多数交易者在五年的活跃交易后进入了积极的几个月。所以，不要把你想象成明年的交易者，而是把自己想象成一个需要在五年后在这里工作的交易者，努力改进和适应 记住： 另外，不要害怕寻求帮助。寻找一个交易社区，积极主动，努力工作并与他人谈论您的旅程。如果您根本不知道从哪里开始，我可以给您两个提示： 1） 的 Mindo 免费discord社区 2) 名为 的每月订阅型交易组，您可以观看许多直播流，以及许多可以询问和成长的聊天机会。或者，您可以注册 Whop 平台，您可以 并获得 5 美元奖金。 Chroma 使用以下链接加入 Chroma 严格遵守你的规则，但灵活地满足你的期望。 最后，如果您的交易组合低于 1000 美元，请先投资自己。买一本书，看一门课程，练习你学到的东西，并记录你发现的东西。 不要为了赚钱而交易；首先学习如何生存、保护您的资本以及整体交易。 - 米奇马勒 战壕里见！