想要被录用吗？这是你需要做的事情才能找到合适的工作

由于经济的不确定性，许多公司不仅宣布冻结招聘，还缩减整个部门的规模和非盈利计划。 接任推特首席执行官的埃隆·马斯克(Elon Musk)将其员工人数削减了一半。该公司在全球 7500 名员工中裁掉了 45-50%，称这是必要的，因为公司每天的损失超过 400 万美元。继马斯克之后，马克·扎克伯格宣布了公司历史上最大规模的裁员，以削减成本。最近Meta解雇了11000人。 继 Meta 和 Twitter 之后，微软、亚马逊和其他科技公司在不稳定的宏观经济环境中解雇了数千名员工。 无论您是被迫寻找另一份工作，还是有人选择这样做，寻找另一份工作的过程都绝非易事。不遵循良好做法而犯错误会降低您按时找到工作的可能性，增加压力，甚至可能在精神和经济上伤害您。 如果您想受雇于您选择的公司，请遵循以下做法。 从今天开始，你所做的选择将引导你一步一步走向你应得的未来——克里斯·默里 受聘并找到合适工作的四种做法： 1. 有意识地花时间在社交媒体上 大多数人在找工作时都会转向社交媒体。虽然 LinkedIn 和 Twitter 等平台可以将您与志同道合的其他人联系起来，让您获得有关潜在工作的宝贵信息，甚至可以帮助您与其他志同道合的人建立联系，但不知道如何利用它们来为您带来优势也是有害的和破坏性的。 当您没有意识到自己如何在社交媒体上度过时间时，您可能最终会： 因信息超载而感到不知所措。内容太多了。如何将信号与噪声分开？ 通过消费凸显您恐惧的内容而感到沮丧和害怕。如果这么多人被解雇并失去工作，你还有什么机会？ 浪费太多时间滚动和阅读信息或与实际上没有增加实际价值的人交流。 如果您的目标是尽快找到合适的工作，您需要战略性地使用这些平台。我并不是建议你脱离现实，但淹没在负面信息中或无意识地花时间滚动浏览提要对你没有任何好处。相反，请执行以下操作： 确定您的网络中担任您正在寻找的职位或工作的人员。给他们留下个人信息，询问他们是否有空缺职位，并要求他们提供介绍和联系，以帮助您找到合适的工作。 避开那些只是分享信息而没有提供帮助的人。他们的目的是为了获得追随者和喜欢，并不真正关心你的工作。相反，寻找那些真正参与改变的人。他们总是会留下有关如何与他们联系或使用他们的网络的信息，以便您访问职位发布和其他有用的联系。 在 LinkedIn 等平台上查找招聘信息，并与他们的人力资源部门联系，了解是否有空缺职位。 当你对未来不确定时，你的大脑会自动尝试寻找更多负面信息。不要助长它的恐惧。 限制花费的时间。计划好访问这些网站后打算做什么，然后注销。 有意识地规划生活中的事物——避免消极情绪并采取更平衡的观点——会让你感觉一切尽在掌控。掌控感会鼓励你向前看并采取建设性行动，从而停止沉思。 我们选择关注什么，选择忽略什么——决定我们的生活质量 - 卡尔·纽波特 2. 准备推销 您可能技术精湛，具有出色的协作能力，或者您可能是管理冲突方面的佼佼者。但如果你不能让别人看到你的专业知识、技能和能力，那么你所有的专业知识、技能和能力都是毫无用处的。 面试中最重要的品质是知道如何推销自己。您不能仅仅因为您被解雇或对以前的工作感到厌倦而指望其他人雇用您。说 是很好的。但它并没有讨论为什么他们应该聘用你而不是众多其他候选人。 “我正在寻找更好的机会” 如果你不知道为什么要雇用你，他们也不会——弗兰克·索南伯格 这就是你的“个人推销”发挥作用的地方——你的独特之处，是什么让你脱颖而出，你能带来什么，以及你如何为组织的成功和发展做出贡献。 在回答大多数雇主往往会问的“你为什么要找工作”的问题时，请简要谈谈你被解雇的事实或寻找新工作的任何原因。然后转变态度，将他们的注意力转移到你的优势和技能上。只有当他们看到你能为组织和团队带来的价值时，他们才会为你而战并试图让你加入。 3.应用星星技术 大多数组织都会提出行为面试问题来判断您解决问题的能力、如何处理困难情况或评估您的工作经验和总体工作风格。 它被认为是更好地了解您的一种非常有效的技术。使用您过去的行为来预测您未来的表现有助于确定您是否适合他们想要填补的职位。您对工作中各种情况的反应和反应可以为您如何与他人沟通、协作和工作提供有用的信息。 以下是一些常见的行为面试问题： 1. 告诉我最近工作中遇到的挫折以及你是如何处理的。 告诉我一个最近的项目，你必须在压力下工作。您面临哪些挑战以及如何克服这些挑战？ 告诉我你犯过错误的一次经历。后来你做了什么？ 告诉我一次你与同事发生冲突的经历。你是怎么处理的呢？ 如果你没有准备好或者不知道如何很好地组织你的想法，就很难回答这些问题。这就是 STAR 技术（S = 情况、T = 任务、A = 行动、R = 结果）对于回答行为面试问题非常有效的地方。 它是这样工作的： 1. ：根据所提问题介绍情景。设置场景，分享背景并提供必要的细节来描述所发生的事情。 情景 ：描述在那种情况下你的责任是什么。面试官会看看你想从这种情况中获得什么。 任务 ：你做了什么？面试官将寻找有关您做了什么、为什么这样做以及有哪些替代方案的信息。 行动 ：你的行动的结果是什么？通过你的行动，你取得了什么成果？你达到你的目标了吗？你从这次经历中学到了什么？从那以后你使用过这个学习方法吗？ 结果 确保选择一个故事，即使是在谈论你的失败和错误时，也能带来积极的结果，无论是作为经验教训还是你采取的改进步骤。 4.坚持，不要放弃 与人接触、跟进、接到电话、准备面试然后出现在精神和身体上都令人疲惫不堪。当你焦急地等待消息时，如果结果没有如你所愿怎么办？在面试过程中，拒绝、没有回复或漫长的等待周期是很常见的。 你不能失去希望。你不能放弃。 做好应对失望的心理准备。向自己保证不要在第一次、第二次甚至第十次拒绝时停止。只有坚持不懈、不断尝试，你才能实现这一目标，正如安娜·伦布克 (Anna Lembke) 在《多巴胺国家》中所说：“尽管不确定未来会发生什么，但我们必须愿意继续前进。我们必须相信，今天看似没有影响的行动实际上正在朝着积极的方向积累，而这种积累只有在未来某个未知的时刻才会向我们揭示。健康的做法每天都在发生。” 处理拒绝时要提醒自己的关键事项如下： 1. 被拒绝并不能衡量你的价值。 只有不断尝试才能找到工作，而不是屈服于消极想法而不是无所事事。 此刻一切看起来如此困难或你必须面对的困难都只是暂时的。 一旦找到合适的工作，所有的努力都会得到回报。 我们都希望找到自己梦想的工作并永远留在其中。但世界是不公平的，很多事情的结局都不是我们想象的那样。与其浪费时间沉思过去，不如遵循这些做法来获得您选择的工作机会，并创造您应得的未来——对社交媒体保持战略性，准备好推销策略，使用 STAR 技术，并且不要放弃。 有些雇主确实需要你。是的，就是你。但找到你不是他们的工作。找到他们是你的工作。 ——理查德·N·博尔斯 概括 找到合适的工作是一个很累的过程。当您不遵循正确的做法时，您找到合适工作的机会不仅会减少，未知未来的压力和焦虑也会损害您的个人福祉和心理健康。 虽然 Twitter 和 LinkedIn 等社交媒体平台有助于找到您想要的工作，但如果不明智地使用它们，可能会导致无意识地浏览网页、产生强烈的负面情绪，甚至可能加剧您的非理性恐惧。 你的技能和能力很重要。但同样有用的是能够突出你的优势。除非面试官了解你的独特价值，否则你无法在面试过程中脱颖而出。 大多数组织使用行为面试问题来根据候选人过去的表现来评估他们未来的表现。使用 STAR 技术来准备对一些最常见问题的回答。 为最坏的情况而不是最好的情况做好准备。当面试结果对你不利时感到失望是可以的，但不要让这种失望变成失败。继续努力，只期待未来。 以前 发布过。 在这里