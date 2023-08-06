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    想要被录用吗？这是你需要做的事情才能找到合适的工作经过@vinitabansal

    想要被录用吗？这是你需要做的事情才能找到合适的工作

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    太長; 讀書

    无论你是被迫寻找另一份工作，还是有人选择这样做，寻找另一份工作的过程都绝非易事。不遵循良好做法而犯错误会降低您按时找到工作的可能性，增加压力，甚至可能在精神和经济上伤害您。
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    #career-advice#job-search
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