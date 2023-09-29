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    想要取消亚马逊 Prime 服务吗？忘掉它！经过@linakhantakesamazon
    634 讀數

    想要取消亚马逊 Prime 服务吗？忘掉它！

    tldt arrow
    ZH
    Read on Terminal Reader

    太長; 讀書

    试图解释 Prime 的四页、六次点击、十五个选项的《伊利亚特》取消流程......lmao。
    featured image - 想要取消亚马逊 Prime 服务吗？忘掉它！
    somebody very confused and not knowing how to stop something via HackerNoon AI Image Generator
    business #ftc-v.-amazon #antitrust #legal
    Lina Khan (Finally) Sues Amazon HackerNoon profile picture

    @linakhantakesamazon

    Lina Khan (Finally) Sues Amazon

    The youngest person to ever chair the FTC, Lina Khan rose to prominent from her 2017 book, "Amazon's Antitrust Paradox"

    react to story with heart
    Lina Khan (Finally) Sues Amazon HackerNoon profile picture
    by Lina Khan (Finally) Sues Amazon @linakhantakesamazon.The youngest person to ever chair the FTC, Lina Khan rose to prominent from her 2017 book, "Amazon's Antitrust Paradox"
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