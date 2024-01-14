您需要避免的顶级 TikTok 诈骗

还记得社交媒体只是与朋友互动的时候吗？随着每一个新应用程序的出现，欺诈似乎总是随之而来。 TikTok 诈骗日益盛行，受害者也开始增多。 需要警惕的热门 TikTok 诈骗 TikTok 诈骗的类型多种多样，不可能在一篇文章中一一列举。下面，我列出了一些困扰流行平台的最常见和最阴险的问题以及如何避免它们。 虚假或重复的名人帐户 无论出于何种原因，人们只是喜欢尽可能地接近名人。 但在 TikTok 上，你不能相信你找到的每一个名人。 在过去的几年里，虚假名人账户已经成为一种完全令人讨厌的现象，诱骗数百万人向虚假慈善机构和赌博/加密诈骗捐款。 一旦您知道要寻找什么，避免假冒名人就很容易： 大蓝色验证徽章。如果他们没有，请远离。 产品或附属链接。如果名人做的第一件事就是向您推销产品，那么很可能这是一个骗局。 赠品。这些类型的虚假账户喜欢设置虚假赠品。 用户名中的拼写错误。由于通常会使用真实姓名，因此诈骗者喜欢使用额外的字母或数字来欺骗那些不注意的人。 查看名人可能拥有的其他社交媒体网站。他们是否警告过任何可能冒充他们的帐户？ 如果您怀疑自己遇到的是假货， 所以TikTok可以尽快将其删除。 标记帐户 虚假企业账户 这与虚假名人账户密切相关。虚假企业帐户的工作方式相同，但他们不是冒充名人，而是将自己伪装成苹果、沃尔玛、亚马逊等大公司。 这些帐户将发布旨在窃取您信息的“免费赠品”链接。虚假的企业账户看起来非常真实，而且很容易愚弄人们，所以如果您以前被骗过，请不要感到难过。 避免此类 TikTok 诈骗的第一个方法是记住不要点击任何可疑链接。如果您认为赠品可能是真实的，请在单击任何链接之前先检查该公司必须确认的其他社交媒体帐户。 假 TikTok 粉丝生成器 对于很多人来说，加入 TikTok 是一个增加粉丝的机会。网络犯罪分子知道这一点，他们利用这种欲望作为诱饵。 虚假的关注者生成器通常以应用程序或链接的形式出现，声称能够以指数方式增加您的关注者。这些类型的诈骗通常通过私信、评论和机器人帐户进行推广。 这些链接和应用程序的目的是让您输入您的 TikTok 信息，以便欺诈者可以窃取您的帐户。一旦被盗，您的个人数据就会被窃取。 为了避免这种骗局，只需避开所有关注者生成器即可。一般来说，它们不值得，而且它们是 。 违反服务条款 假验证徽章 这一次类似于上一次骗局，因为许多 TikTok 用户会为了验证徽章不择手段。通常是这样的： 受害者收到一条消息，声称他们可以以低廉的价格获得真正的验证徽章。 受害者点击链接并填写个人信息表格。他们单击“提交”。 受害者永远不会获得验证徽章，他们的身份也会被盗。 这里唯一需要记住的是，只有 TikTok 本身可以颁发官方验证徽章。立即将任何另有说明的报价扔进垃圾桶。 虚假捐款诈骗 这些骗局是 TikTok 上最阴险的，因为它们的目标是那些只是想提供帮助的人。 每当现实世界出现危机时，你可以打赌 TikTok 上的骗子就会有机可乘。这些狡猾的骗子会设立看似真实的虚假捐款和慈善机构，以欺骗好心人捐出钱财。 在过去几年中，存在以下虚假捐款和慈善机构： 叙利亚发生毁灭性地震 加州丛林大火 Covid 19 大流行 乌克兰入侵 没有什么低点是这些骗子不会屈服的。 避免这些骗局的最佳方法是对组织进行尽可能多的研究，并确保它们已以某种方式得到验证。这些类型的诈骗者会尝试利用一切手段 书中的内容是为了欺骗你，所以请记住这一点。 社会工程学技巧 另外，请记住，任何合法的慈善机构都不会试图迫使您捐款，这是任何诈骗的主要危险信号。 金钱翻转计划 这种 TikTok 骗局似乎一年比一年流行。 金钱诈骗是指诈骗者承诺他们可以拿走少量资金并将其变成大笔资金。把一些钱变成很多钱的过程到底是怎样的？ 没有人知道，因为这个过程不是真实的。两者都不是倒钱服务。 这个骗局欺骗了无数人，但它是最容易避免的骗局之一。请记住，没有任何服务可以让您的钱增加一倍或三倍。 不要把钱寄给这些人；你再也见不到它了。这也适用于加密货币和礼品卡。 快速致富计划 我所说的关于金钱诈骗的所有内容都可以在这里应用，但是当涉及到快速致富的计划时，还有一个额外的问题。 快速致富计划由来已久，那些有处理这些计划经验的人在一英里之外就能发现其中的一个。例如，经典的 在 20 世纪 90 年代爆发。 尼日利亚王子骗局 但对于过去没有被这些骗局欺骗过的年轻人来说，TikTok 可能是一个需要避免的金融陷阱。对于那些不明智地陷入快速致富计划的人来说，以下是需要注意的三个主要危险信号： ——如果机会的目的是让自己快速致富，那么为什么你必须自己掏钱呢？如果他们要求您提供少量现金，这是可以理解的，但其中一些计划要求您提供数百至数千美元，这是一个重大危险信号。 前期投资 - 您是否见过这样的标题：“只需按一下按钮即可赚取六位数！”下次再遇到这种情况，就立刻逃跑。 点击诱饵 - 这些骗子想要的主要事情之一就是让您尽快采取行动，而不考虑后果。如果你感到压力达到了不舒服的程度，那么你可能正在处理一个致富计划。 紧迫性 假冒 TikTok 应用 是的，网络犯罪分子甚至设法创建 TikTok 应用程序的假版本，供意外受害者下载。 这些 TikTok 冒名顶替者承诺拥有数以千计的浏览量和关注者，但它们的真正目的是窃取您的信息或在您的设备上安装间谍软件。 为了避免这些诈骗应用程序，请确保只下载 TikTok 本身发布的应用程序。不要被假冒应用程序所诱惑；他们不值得。 更多 TikTok 诈骗 以下是 TikTok 上另外十种需要警惕的快速诈骗： ——这些职位在 TikTok 上随处可见。避免任何承诺很快赚大钱的工作机会或当天“雇用你”的工作机会。事实上，最好避免 TikTok 上的任何工作机会，而坚持使用 LinkedIn 等网站。 虚假职位 - 这些骗局通常是一个长期骗局。一旦浪漫骗子对受害者产生了兴趣，他们可能需要几周甚至几个月的时间才能开始寻求“好处”。这里的一般规则是，一旦他们提出钱，就放手。 浪漫骗局 - 切勿向他人付款或接受礼品卡形式的付款。这总是一个骗局。即使不是这样的可能性很小，也不值得。 礼品卡诈骗 - TikTok 上越来越流行的一种策略是在诈骗者的 Bios 中放置恶意链接。这些链接承诺提供免费奖励，但点击它们就会安装窃取数据的恶意软件。使用 TikTok 时请务必留意您决定点击的链接。 Bios 中的恶意链接 - 对您在 TikTok 上购买的商品保持高度警惕。由于该网站的受欢迎程度，有数以千计的假冒商品需要您警惕。 虚假产品和服务 - 这与此列表中的其他一些 TikTok 骗局密切相关。基本上，如果您看到“赠品”一词，请点击离开。 假赠品 - 它们无处不在，尤其是在 TikTok 上。最好假设您正在与机器人交互，直到您知道情况并非如此。 机器人帐户 - 下载这些假冒手机游戏之一可能会导致您的信息或身份被盗。如今，该骗局最流行的版本是假冒的 Roblox 应用程序。如果您玩 Roblox，请在下载任何内容之前先进行研究。 手机游戏诈骗 ——这种骗局都是关于违背承诺的。如果有人说他们可以从您的 TikTok 信用报告中删除负面信息，请不要相信他们。 信用修复骗局 - 在每个平台上都很流行，TikTok 也不例外。如果您收到一封向您提供更多关注者、赞助或验证徽章的电子邮件，请尽快将其删除。 网络钓鱼 网络钓鱼诈骗 最后的想法 遗憾的是，社交媒体应用程序越受欢迎，它吸引的骗子就越多。这个小应用程序本来是用来观看短视频的，现在却充满了 TikTok 骗局。 对于其他社交媒体应用程序的同样的建议在这里也适用：小心您点击的链接，不要相信您听到的每个故事和销售宣传。 网上每天都会出现新的骗局。始终牢记这一点。